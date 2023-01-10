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    Yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan mest eden hareket!

    Can Yaman, kendi adını taşıyan parfümlerinin satışından elde edilen 90 bin Euro’luk geliri İtalya’daki çocuk hastanelerine bağışladı. Hasta ve Ukraynalı minikler için de cebinden ekstra tam 150 bin Euro verdi.

    ’Can’dan alkış

    Kariyerini sürdürdüğü İtalya'da büyük bir şöhrete sahip olan Can Yaman, Türkler'in de yardım severliğini göstererek gururumuz oluyor...Kurduğu 'Can Yaman For Children' isimli yardım derneğiyle aylardır birçok miniğe dokunan yakışıklı oyuncu, yılbaşı öncesi de bir kampanya yaptı. Kendi adını taşıyan parfümlerinden elde edilecek gelirin tamamını Roma'daki bebek hastaneleri için bağışlayacağını söyleyen Can Yaman, bu sayede yaklaşık 90 bin Euro topladı.



    'HEYKELİ DİKİLSİN'
    Bu parayla yetinmeyen Türk yıldız, cebinden de ekstra 150 bin Euro daha verdi. Can Yaman'ın bebek hastanelerinin yanı sıra Down Sendromlu ve savaş nedeniyle aileleriyle beraber İtalya'ya yerleşen Ukraynalı çocuklar yararına yaptığı yüklü maaş, büyük alkış topladı. İtalyanlar Can Yaman için "Bu yardım sever adamın heykeli dikilsin" yorumları yaptı.

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