Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan rolleri hakkında konuştu

ATV'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü ekran yolculuğuna başlıyor. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si "İlayda Alişan" ve Barbaros'u "Burak Tozkoparan" rolleri hakkında ilk kez konuştu. İzleyiciyi duygu yüklü bir dizi beklediğinden bahseden İlayda Alişan; şunları söyledi: "Bazı sahnelerde burnumuzun direği sızlayacak. Çocukların kendi aralarında birbirlerine bu kadar bağlı kalmış olması ise bazen hüzünlendirirken gülümsetecek. Bu dizide inanılmaz bir mücadele hikayesi var. Bu kadar derinden işlenmiş bir proje hiç okumamıştım. Gülayşe daha bebek iken çöpe bırakılıyor ve sokak çocukları onu çöpte bulup büyütüyor. Onlarla birlikte büyürken birden bir karakterimiz geliyor ve Gülayşe o karaktere aşık oluyor."







TAM BİR AİLE DİZİSİ

Dizinin Barbaros'u Burak Tozkoparan ise rolünden şöyle bahsetti: "Bu projenin bir derdi olduğunu, bir şeylere dokunmak istediğini çok net anladım. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir aile dizisi de diyebiliriz. Kan bağına gerek olmadan, aile nasıl olur duygusunu bu dizide çok net göreceğiz. Ben bu dizide Barbaros karakterini canlandırıyorum. Problemli bir geçmişi var, derdi var, bir hedefi var, bir amacı var ve bunun peşinden koşmaya adeta yemin etmiş bir adam."

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