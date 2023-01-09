Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya özür hediyesi! Sosyal medyada alay konusu oldu

Son günlerde eski eşi Gonca Derin'in nafakayı ödemediği gerekçesiyle haciz kararı aldırdığı haberleriyle konuşulan Uğur Akkuş, bir yandan da para saçmayı sürdürüyor.
Sosyal medyasından Derin tarafından "kiralık" denilen lüks araçlarıyla şov yapan Akkuş, geçtiğimiz aylarda da şimdiki eşi Ebru Şallı'yı darp ettiği iddiasıyla çok konuşulmuştu.
SOSYAL MEDYADA ÇANTA ŞOV!
Şiddeti yalanlayıp kavgayı doğrulayan iş insanının o dönem Şallı'yı özür hediyelerine boğduğu da iddia edilmişti. Ebru Şallı, önceki gün de sosyal medyasından aldığı özür hediyelerinden birini gösterdi.