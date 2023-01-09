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    İngiltere'de katıldığı 'Love Island' yarışması ile ünlü olan Ekin Su Cülcüloğlu'ndan ibretlik sözler

    Şimdilerde İngiltere’nin en popüler kişisi olan Ekin Su Cülcüloğlu’ndan ibretlik sözler: “Okulda zengin ve şişmanım diye İngilizler tarafından zorbalığa uğradım. Şimdiki hayatım imrenilesi ama Türkiye’den başka bir yerde yaşamak istemezdim”

    İngiltere zorbaları!

    İngiltere'de katıldığı 'Love Island' yarışması sayesinde ülkenin en popüler kişisi haline gelen Ekin Su Cülcüloğlu'nun hayatından dram çıktı.



    Şimdilerde milyonlarca pound'luk reklam anlaşmalarıyla hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Türk güzel, küçüklük yılları hayli zor geçti. Londra'nın Islington bölgesinde 1994'te doğan Ekin Su Cülcüloğlu, 10 yaşından itibaren Essex'te yerleşti.



    Çocukluk yıllarında kilolu olan genç yıldız, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: "Şişmanım, Türküm ve diğer çocuklardan daha fakirim diye uğramadığım zorbalık kalmadı. 12 yaşında hoşlandığım çocuk tarafından merdivenlerden itildim. Gucci ya da Prada giymediğim için hiçbir İngiliz çocuk benimle konuşmazdı. Yapayalnız ve savunmasız küçük bir kız çocuğuydum."



        'TÜRK LOKUMU'NDAN RAHATSIZ
        Anne ve babasının boşanmasıyla sıkıntıları katlanan Ekin Su Cülcüloğlu, o günleri psikiyatrist olan annesinin uyguladığı tedavilerle atlattı.



        "Hep birlik içerisinde olan Türk yaşıtlarıma imrenirdim" diyen Ekin Su Cülcüloğlu, şimdilerde kendisi için söylenen "Turkish delight" yani "Türk lokumu" yakıştırmasından dolayı da son derece rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Bu tabirin İngilizler tarafından "küçümsemek" için kullanıldığını düşünen güzel yıldız, ekledi: "Şimdiki hayatım, kıskanılası. Ama elimde olsa Türkiye'den başka yerde yaşamazdım."

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