İngiltere'de katıldığı 'Love Island' yarışması ile ünlü olan Ekin Su Cülcüloğlu'ndan ibretlik sözler





Çocukluk yıllarında kilolu olan genç yıldız, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: "Şişmanım, Türküm ve diğer çocuklardan daha fakirim diye uğramadığım zorbalık kalmadı. 12 yaşında hoşlandığım çocuk tarafından merdivenlerden itildim. Gucci ya da Prada giymediğim için hiçbir İngiliz çocuk benimle konuşmazdı. Yapayalnız ve savunmasız küçük bir kız çocuğuydum."