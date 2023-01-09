İngiltere'de katıldığı 'Love Island' yarışması ile ünlü olan Ekin Su Cülcüloğlu'ndan ibretlik sözler

İngiltere'de katıldığı 'Love Island' yarışması sayesinde ülkenin en popüler kişisi haline gelen Ekin Su Cülcüloğlu'nun hayatından dram çıktı.
Şimdilerde milyonlarca pound'luk reklam anlaşmalarıyla hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Türk güzel, küçüklük yılları hayli zor geçti. Londra'nın Islington bölgesinde 1994'te doğan Ekin Su Cülcüloğlu, 10 yaşından itibaren Essex'te yerleşti.
Çocukluk yıllarında kilolu olan genç yıldız, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: "Şişmanım, Türküm ve diğer çocuklardan daha fakirim diye uğramadığım zorbalık kalmadı. 12 yaşında hoşlandığım çocuk tarafından merdivenlerden itildim. Gucci ya da Prada giymediğim için hiçbir İngiliz çocuk benimle konuşmazdı. Yapayalnız ve savunmasız küçük bir kız çocuğuydum."