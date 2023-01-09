



MUTLULUKLAR İREM

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kendisine zeytin dalı uzatan eski aşkı Cem Belevi için "Kimse kimsenin düşmanı değil. Aradan bir sene geçti. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyiz" demişti. Başarılı popçudan gördüğü karşılık üzerine hayli mutlu olan Belevi, İrem Derici için şunları söyledi: "Kin tutmak, zehri kendin yutup ölümü başkasından beklemektir. O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum." (Doğan SAVAŞ)