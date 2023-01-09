Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'la ilgili çıkan 'boşanma' dedikodusu, sevenlerini üzdü. 2015'ten beri oğulları Ali ve Düvenci'nin önceki evliliğinden olan kızı Melisa ile şen şakrak bir hayat süren çift, bir süredir sosyal medyadan beraber paylaşım yapmadı. Daha önce sık sık Instagram'da birlikte aşk pozlarını paylaşıp birbirlerinin fotoğraflarının altına romantik sözler yazan oyuncu çiftin, yaklaşık bir aydır mesafeli olduğu dedikodusu alevlendi.
EVLER AYRILIYOR MU?
Bu iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, sessizliklerini koruyarak 'boşanma' iddialarını adeta doğrular gibiydi. Kimileri ikilinin arasında basit bir kriz olduğunu söylerken kimilerine göre ise Ceyda Düvenci, evleri ayırmak için hazırlıklara dahi başladı...
44'LÜK GENÇ KIZ
2 Ocak'ta 44 yaşına basan Çağla Şıkel, önceki akşam yakın dostlarıyla kutlama yaptı. Partideki şıklığıyla her zamanki gibi yıllara meydan okuduğunu gözler önüne seren ünlü modeli, eğlenceli kutlamasında yakın dostu Enis Arıkan gibi isimler de yalnız bırakmadı.