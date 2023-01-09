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    Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Söylentiler alevlendi

    2015’ten beri sürdürdükleri evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın dedikodular karşısındaki sessizliği, ‘Boşanma söylentisini alevlendirdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Söylentiler alevlendi

    Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'la ilgili çıkan 'boşanma' dedikodusu, sevenlerini üzdü. 2015'ten beri oğulları Ali ve Düvenci'nin önceki evliliğinden olan kızı Melisa ile şen şakrak bir hayat süren çift, bir süredir sosyal medyadan beraber paylaşım yapmadı. Daha önce sık sık Instagram'da birlikte aşk pozlarını paylaşıp birbirlerinin fotoğraflarının altına romantik sözler yazan oyuncu çiftin, yaklaşık bir aydır mesafeli olduğu dedikodusu alevlendi.



    EVLER AYRILIYOR MU?
    Bu iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, sessizliklerini koruyarak 'boşanma' iddialarını adeta doğrular gibiydi. Kimileri ikilinin arasında basit bir kriz olduğunu söylerken kimilerine göre ise Ceyda Düvenci, evleri ayırmak için hazırlıklara dahi başladı...



    44'LÜK GENÇ KIZ
    2 Ocak'ta 44 yaşına basan Çağla Şıkel, önceki akşam yakın dostlarıyla kutlama yaptı. Partideki şıklığıyla her zamanki gibi yıllara meydan okuduğunu gözler önüne seren ünlü modeli, eğlenceli kutlamasında yakın dostu Enis Arıkan gibi isimler de yalnız bırakmadı.



        KALBİ MÜHÜRLÜ
        Son dönemin parlayan isimlerinden Elif Yılmaz, önceki akşam bir mekanın açılış davetindeydi. Cesur kıyafetiyle göz dolduran güzel oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Kalbim aşka kapalı. İşlerim ile gündeme geleceğim. Dubai'de bir mücevher markasının yüzü oldum. Yakın zamanda Dubai'ye gideceğim." Doğan SAVAŞ



        UNUTULMAZ GECE!
        Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses, ortalığı yakıp geçti. Türk hayranlarının yanı sıra İmparator'a yurt dışından gelen sevenlerinin de ilgisi oldukça fazlaydı. Dünya ülkelerinden yoğun katılımcının olduğu gecede, Tatlıses şarkıları yüzlerce seveni tarafından hep bir ağızdan söylendi.



        GÜZEL EĞİTİM
        Bu sene modellikteki 25. yılını kutlayan Ece Gürsel, öğretmen oldu. Ünlü manken, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ajans aracılığıyla öğrencilere eğitim verdiğini söyledi. Mesleğinin güçlüklerinden de bahseden Ece Gürsel, "Modellikte ilk başta disiplin ve çok sağlam bir karakter olması gerekiyor" dedi.



            SEVİMLİ ÖPÜCÜK
            Neslişah Alkoçlar, hafta sonunu Uludağ'da geçirdi. Güneşli dağ havasının keyfini süren sosyetik, bu anları da Instagram hesabından paylaştı. En dikkat çeken fotoğraf ise Neslişah Alkoçlar'ın köpeğiyle verdiği bu sımsıcak kare oldu.



            FOTO-ESPRİ
            Derya Uluğ, Instagram hesabından geçmişe dair bu karesini "Saçlarımı savurup merdivenlerden sarktığım zamanlar" notuyla paylaştı. Güzel popçunun karesine takipçilerinden "Şöhret merdivenlerini çıkıyorumdur" gibi esprili yorumlar yapıldı.



            MUTLULUKLAR İREM
            İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kendisine zeytin dalı uzatan eski aşkı Cem Belevi için "Kimse kimsenin düşmanı değil. Aradan bir sene geçti. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyiz" demişti. Başarılı popçudan gördüğü karşılık üzerine hayli mutlu olan Belevi, İrem Derici için şunları söyledi: "Kin tutmak, zehri kendin yutup ölümü başkasından beklemektir. O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum." (Doğan SAVAŞ)



                ELTİLER TATİLDE
                Aslıhan Doğan Turan ve eltisi Katre Turan, önceki gün Dubai'nin yolunu tuttu. Sıkı dostluklarıyla bilinen ikili, Aslıhan Hanım'ın oğullarıyla beraber dalış deneyimi yaşadı. İkili, bu adrenalin dolu tecrübe öncesi de böyle poz verdi.



                PAZAR MİSKİNİ
                Sosyal medyadan sık sık havalı pozlarını paylaşan Hatice Şendil, dün de kural bozmadı. En tarz haliyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun fotoğrafındaki en dikkat çeken detay, güneşi görünce uykuya dalmış olan pazar miskini köpek oldu.



                PATATES CANAVARI
                Yılbaşını Fransa'da geçiren Melisa Aslı Pamuk, kendisini yemeğe verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, bulduğu her fırsatta patates kızartması yedi. O hallerini de sosyal medyasından paylaşan Melisa Aslı Pamuk'a takipçilerinden "Patates canavarı" yakıştırması yapıldı.



                    EĞLENCELİ İKİLİ
                    Berfu ve Eser Yenenler, 'Çift Terapisi' adlı gösterilerinin yoğun ilgi görmesiyle yeni bir afiş çekimi yaptı. Objektiflere eğlenceli pozlar veren ikili, Ocak ayında 4 ayrı şehirde yapacakları 5 gösteriyle başarılarını taçlandıracak. Çiftin önümüzdeki ilk gösterisi 11 Ocak'ta İstanbul'da...



                    DEMİR LADY
                    Betül Demir, yeni yılın ilk sahne performansını önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda gerçekleştirdi. "Bu yıl kendimi müziğe ve işime adayıp o konser senin bu konser benim şehir şehir, ülke ülke gezmek istiyorum" diyen Demir, ekledi: "Günde üç konser arka arkaya versem yorulmam."



                    YARIŞMADAN ÜMİTLİ
                    'Survivor 2023'ün ünlüler ekibinde yer alan Ümit Erdim, önceki gün Dominik'e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte Etiler'deydi. "Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım orada kendimi tutarımda ağlamam" diyen ünlü oyuncu, ekledi: "Yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir herhalde. Malum midemi aldırdım, istesem de çok bir şey yiyemiyorum."



                        ANTALYA COŞKUSU
                        Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' sinema salonlarındaki yerini aldı. Irmak, önceki gün de başrol oyuncuları Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Elif Ceren Balıkçı ile Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Yur tiçi turnesine Antalya'dan başlayan film ekibi, Akdeniz Üniversitesi'nde yoğun ilgiyle karşılandı.



                        BÜYÜK ŞÜPHE
                        ATV'nin sevilen dizilerinden "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle: "Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır."



                        AKSİYON GELİYOR
                        Türkiye'nin yakın tarihinin unutulmaz olaylarından birini beyazperdeye taşıyan '49' filmi, 20 Ocak'ta sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yakın tarihin unutulmaz operasyonunu beyazperdeye taşıyan 49 filminden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Heyecan ve aksiyon dolu görüntülerin yer aldığı fragman şimdiden büyük heyecan yarattı.

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                        Haberler Saklambaç Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Söylentiler alevlendi
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