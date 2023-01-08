Şevval Sam "kendi kararları" demişti! Tarık Emir Tekin Sofia ile ayrılığı doğruladı

Tarık Emir Tekin, önceki gece Taksim'deki bir ara sokakta arkadaşı ile görüntülendi.
Tekin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılık kararının üstüne Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları" demişti.
Taro, ayrılık kararı hakkında gazetecilere, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında" dedi.
Tekin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılık kararının üstüne Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları" demişti.
Taro, ayrılık kararı hakkında gazetecilere, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında" dedi.