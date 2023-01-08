Nurgül Yeşilçay kedi beslediği için şikayet gelince 'site'm etti







Paylaşımının devamında ise "Sadece kendi çocuğunu kedi, köpeğini (İlla ki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şeyi yok sayanlar, birlik bilinci nedir bilmeyenler sizleri sevgi diliyorum" diyerek site sakinlerini hedef aldı.







Hayvanseverliğiyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay evinde bir kedi besliyor. Aynı zamanda sokak kedilerine de bakıyor.



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