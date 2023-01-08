Nurgül Yeşilçay kedi beslediği için şikayet gelince 'site'm etti

Yıllardır Ortaköy sırtlarında lüks bir sitede oturan ve kedileri besleyen Nurgül Yeşilçay, site içindeki kedilerden rahatsız olan site sakinlerine demediğini bırakmadı.
Kedilerin miyavlamasından rahatsız olan komşuları "Burada kedi beslemeyelim çok miyavlıyorlar" diyerek konuyu yönetime bildirdi.
Bu durumu öğrenen Yeşilçay soluğu yönetimin yanında aldı. Yönetimle konu hakkında tartışan güzel oyuncu "Böyle saçmalık olur mu?" diyerek itiraz etti. Hızını alamayan Yeşilçay sosyal medya hesabından da kinayeli bir şekilde "Oturduğum elit sitede 'kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor' diye şikayet etmişler" dedi.
Paylaşımının devamında ise "Sadece kendi çocuğunu kedi, köpeğini (İlla ki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şeyi yok sayanlar, birlik bilinci nedir bilmeyenler sizleri sevgi diliyorum" diyerek site sakinlerini hedef aldı.
Hayvanseverliğiyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay evinde bir kedi besliyor. Aynı zamanda sokak kedilerine de bakıyor.