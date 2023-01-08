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    Müge Boz, Caner Erdeniz ve Vina kar tatilinde (8 Ocak 2023 magazin haberleri)

    Müge Boz, baskebolcu eşi Caner Erdeniz ve çocukları Vina kar tatiline çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 8 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim
    Tatil başladı!

    Müge Boz, baskebolcu eşi Caner Erdeniz ve çocukları Vina kar tatiline çıktı. Kartalkaya'ya giden sempatik çift sosyal medyadan tatil fotoğraflarını yayınladı. Beyazlar içinde pozlar veren ailenin fotoğraflarına beğeni yağdı.



    İLK KAR PAYLAŞIMI
    Yılın     ilk kar paylaşımları gelmeye başladı! Özge Özpirinçci ile oyuncu eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile soluğu Kartalkaya'da alan ünlülerdendi. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Özge Özpirinçci hem karın keyfine çıkardı hem de ailesiyle güzel bir yaptı.



    CEVAPSIZ SORULAR
    Zehra     Çilingiroğlu, geride bıraktığımız gün Maslak'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde iki saate yakın turlayarak yeni sezon ürünleri inceleyen Çilingiroğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.



        ÇAY KEYFİ
        Ebru         Şallı bir kafede çay içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü manken trençkotu, şapkası ve gözlükleriyle Instagram'da büyük beğeni topladı. Şallı'ya "Çok güzelsin", "Yüzün hep gülsün", "Her şey yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.



        YİNE ÇOK ŞIK
        Burcu         Şendir, önceki gün Gayrettepe'de bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışveriş merkezine gelen sosyetik güzel, meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. Burcu Şendir, şıklığı ve güzelliğiyle meraklı bakışların odağı oldu.



        ÇEKMEYİN AMA YA!
        Şimdilerde         şarkıcı olmak için Londra'da eğitim alan oyuncu Serel Yereli, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte eğlenen Yereli, gazetecileri görünce gülerek "Çekmeyin ama ya!" diyerek kahkaha attı. Ardından hızlıca arkadaşları ile taksiye binen Yereli, daha sonra oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)




            BAŞAK'IN YALNIZ KALBİ
            BAŞAK Çalık, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan "Yalnız Kalp" şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. 19 yaşındaki genç şarkıcı, şarkısını şöyle anlattı: "Bazen ilişkiler bitse de, aşk bitmez. Kalbinin acı yalnızlığını hissedersin. "Yalnız Kalp" şarkısı bu duyguyu hisseden herkese iyi gelecek" dedi.



            İDDİAYA GİRDİLER
            SURVIVOR'A             gitmeye hazırlanan Berdan Mardini, önceki gün Beşiktaş'ta arkadaşlarının düzenlediği veda yemeğine katıldı. Mardini, "Beni orada ne açlık ne de zor şartlar zorlar. Tek rahatsız olacağım konu, kulis ve dedikodular" dedi. Yemeğe katılan isimler arasında yer alan Şafak Sezer, Berdan Mardini ile iddiaya girdi. Şafak Sezer "Umarım finale kadar gidersin ama iddia ediyorum ki Berdan ilk haftadan elenir" dedi.



            PROJE ADAMI
            Yılmaz             Erdoğan, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntüendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet Erdoğan, "Her şey yolunda. Yeni projeler var. Devam eden projeler var" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)

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            Haberler Saklambaç Müge Boz, Caner Erdeniz ve Vina kar tatilinde (8 Ocak 2023 magazin haberleri)
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