Müge Boz, Caner Erdeniz ve Vina kar tatilinde (8 Ocak 2023 magazin haberleri)

Müge Boz, baskebolcu eşi Caner Erdeniz ve çocukları Vina kar tatiline çıktı. Kartalkaya'ya giden sempatik çift sosyal medyadan tatil fotoğraflarını yayınladı. Beyazlar içinde pozlar veren ailenin fotoğraflarına beğeni yağdı.
İLK KAR PAYLAŞIMI
Yılın ilk kar paylaşımları gelmeye başladı! Özge Özpirinçci ile oyuncu eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile soluğu Kartalkaya'da alan ünlülerdendi. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Özge Özpirinçci hem karın keyfine çıkardı hem de ailesiyle güzel bir yaptı.
CEVAPSIZ SORULAR
Zehra Çilingiroğlu, geride bıraktığımız gün Maslak'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde iki saate yakın turlayarak yeni sezon ürünleri inceleyen Çilingiroğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.