Müge Boz, Caner Erdeniz ve Vina kar tatilinde (8 Ocak 2023 magazin haberleri)





ÇEKMEYİN AMA YA!

Şimdilerde şarkıcı olmak için Londra'da eğitim alan oyuncu Serel Yereli, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte eğlenen Yereli, gazetecileri görünce gülerek "Çekmeyin ama ya!" diyerek kahkaha attı. Ardından hızlıca arkadaşları ile taksiye binen Yereli, daha sonra oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)