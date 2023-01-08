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    Müge Anlı ile Tatlı Sert rekora koşuyor!

    Hafta içi hergün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, tarih yazmaya devam etti. Bu hafta (2-6 Ocak) boyunca rekor izlenme oranlarına ulaşan Anlı, son günlerin ve bu sezonun en çok seyredilen yapımı oldu

    Rekora koşuyor
    Müge Anlı Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %8,48 izlenme oranı ve %48,63 izlenme payı AB'de %6,31 izlenme oranı ve %42,76 izlenme payı 20+ABC1'de %8,88 izlenme oranı ve %48,17 izlenme payıyla tüm kategorilerde izlenme payıyla birinci oldu.

    Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izlenme payıyla, hem Cuma akşamını hem de haftayı birinci olarak kapatarak en çok izlenen program olmayı başardı.

    Kantar Medya'dan alınan verilere göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu hafta almış olduğu izlenme payıyla hem bugüne kadar ulaştığı en yüksek izlenme payına sahip oldu (Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde) hem de bu izlenme payıyla sezon içindeki tüm rakiplerini geride bıraktı.



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