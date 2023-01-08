İhanetten geriye kalan! Burcu Binici, Tankurt Manas ile ayrılma süreciyle ilgili konuştu

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikâh masasına oturmuştu.
Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, "Sıfır şaka" notunu düşmüştü. Sessiz sedasız evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda şaşırtan hamleler gelmişti.
Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.
Burcu Binici, tüm bunların ardından geçtiğimiz Avis Mag dergisine özel açıklamalarda bulundu. Eşinden boşanma kararı alan ünlü isim, "Kendinizle ilgili en doğru kararı verdiğinizden nasıl emin oluyorsunuz?" sorusuna, "İlk önce hissediyorum. Altıncı hissim kuvvetli sanırım. Ama bazen de tutmuyor" cevabını verdi.
Bazı konularda ablasından sürekli destek aldığını da söyleyen oyuncu, "Bir karar vermeden ablama kesin danışırım. Ablama sormadan aldığım kararların birçoğu hep yanlış kararlar oldu.
Sonrasında ablam, 'Bak yeni tecrübelerimiz oldu. Hadi yolumuza devam ediyoruz' diyerek hep bana destek oldu" açıklamasında bulundu.