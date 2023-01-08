İhanetten geriye kalan! Burcu Binici, Tankurt Manas ile ayrılma süreciyle ilgili konuştu





Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.



Burcu Binici, tüm bunların ardından geçtiğimiz Avis Mag dergisine özel açıklamalarda bulundu. Eşinden boşanma kararı alan ünlü isim, "Kendinizle ilgili en doğru kararı verdiğinizden nasıl emin oluyorsunuz?" sorusuna, "İlk önce hissediyorum. Altıncı hissim kuvvetli sanırım. Ama bazen de tutmuyor" cevabını verdi.