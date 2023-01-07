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    Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil savcılıkta ifade verdi

    Ebru Gündeş’in boşanma nedenleri arasında Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil savcılıkta ifade verdi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    İhanet ’Hadise’si büyüyor

    Seren Serengil, Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın bir dönem yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Hadise, Serengil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun üzerine Serengil, önceki gün ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Üç saat süren işlemlerin ardından Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini belirtti.



    ŞAHİT EBRU GÜNDEŞ
    Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Zarrab'ın eski avukatı, Ebru Gündeş'in avukatı ve Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik" açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.



    YOLU AÇIK OLSUN
    İrem Derici, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Belevi'nin "2022'de aşktan yana yüzüm hiç gülmedi' demesi hatırlatıldı. Derici, "Evet takip ettim. Kimse kimsenin düşmanı değil. Aradan bir sene geçti. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın. Herkesin yolu açık olsun" diyerek oradan ayrıldı.



        BİR FİNCAN TEPKİ
        Başarılı oyuncu Serkan Altunorak'tan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın son yaptığı zamma tepki geldi. Bir büyük yulaf sütlü Americano için 68 TL ödeyen ünlü oyuncu, bir daha bu markadan kahve içmeyeceğini şu sözleriyle açıkladı: "68 TL fiyat olamaz, olmamalı. Hiç kusura bakma Starbucks seninle işim bitmiştir. Senin hiç umrunda olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum."



        HER ZAMAN TARZ
        ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, geride bıraktığımız gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Gündüz kuşağı programı ile yıllardır izleyenlerin takdirini toplayan Erol, her zamanki gibi şıklığıyla da göz doldurdu.



        2023'E HAZIR!
        Yeni jenerasyonun başarılı arabeskçisi Bilal Sonses, 2023'e 'Ardından' isimli yeni şarkısıyla başladı. Şarkının Kağıthane'de bir stüdyoda çekilen klibi, Ramazan Arslankaya tarafından yönetildi. 'Ardından', bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı.



            DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN 'İLERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ
            Faaliyet gösterdiği her alanda çevre dostu ve toplumsal faydayı odağına alan Kalyon Holding, azalan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını anlatmak amacıyla Home Art dergisi ile hayata geçirdiği "İleri Dönüşüm Sergisi"nin ikinci ayağını, yeni eserlerle Nevçarşı'da açtı. Sergide; alanında önemli mimar ve tasarımcıların, kullanılmayan ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve geleneksel objeleri kullanılabilir tasarımlara dönüştürdükleri eserlere yer veriliyor.



            İŞİN ASLI EĞİTİM!
            Hollanda'da doğup büyüyen Melisa Aslı Pamuk, "Eğitim şart" dedi. Flemenkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen güzel oyuncu, dört dille yetinmedi. Şimdi ise İtalyanca ve İspanyolca öğrenmek için harekete geçen Melisa Aslı Pamuk, kendisine özel bir hoca tutup bildiği yabancı dil sayısını altıya çıkaracak.



            DOSTÇA AYRILIK
            Aras Bulut İynemli ile ilişkilerine verdikleri ikinci şansı da değerlendiremeyen Bige Önal, önceki gün Etiler'deydi. Önal, İynemli ile ikinci kez ayrıldıkları hatırlatılınca, "Evet, ayrıldık. Hassas bir dönemden geçiyoruz" dedi. Ayrılık sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen güzel oyuncu, İynemli ile arkadaşlıklarının devam edeceğini dile getirdi. (Aydın HAMZA)



                MÜZİKLE UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM
                Ünlü rockçı Teoman, önceki gün arkadaşıyla bir mekanda sohbet ederken görüntülendi. Geçtiğimiz ay "Stoacının Günlüğü" adlı kitabıyla objektife poz veren şarkıcı, hayatını tamamen değiştirmek istediğini söyledi. Teoman "Düzenli bir hayat sürmeye çalışıyorum, spor yapıyorum ve gençliğimdeki gibi yaşamak istemiyorum" dedi. Müzikle uğraşmak istemediğini de dile getiren rockçı, "Roman yazıyorum. Bilmiyorum yayınlanır mı ama gerçekten çok zevkli geliyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                TATİL HAZIRLIĞI
                Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. İkili, yapacakları kar tatili için mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Kartalkaya'ya gideceklerini belirten Caner Erdeniz, "İlk kez geçen sene biraz kaydık. Çok hoşumuza gitti. Benim favorim Snowboard" diye konuştu.



                TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!
                Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gece Etiler'de alkol çevirmesine takıldı. İddialara göre şarkıcı, çevirmeden kaçmaya çalışsa da 50 metre ileride ekipler kendisini durdurdu. Alkollü olan şarkıcı, alkolmetreyi üflememekte ısrar edince polis memurları ehliyetine el koydu ve trafikten 2 yıl men cezası uyguladı. İddiaya göre olayı duyup soluğu Berkay'ın yanında alan popçunun arkadaşları polis ekipleri ile tartışma yaşadı. Ardından Berkay, basın mensupları gelmeden arabasını orada bırakıp başka bir araç ile evinin yolunu tuttu. Polis ekipleri işlemlerini yaptıktan sonra Berkay'ın arabasını çekici ile otoparka çekti. (Doğan SAVAŞ)



                    JAPON ŞAFAK
                    "Kutsal Damacana'nın son filmi 'Kutsal Damacana 4'de Şafak Sezer Japon oldu. Yılın en iddialı komedi filmiyle 20 Ocak'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Sezer, Japonlar'ın geleneksel kostümüyle objektiflere poz verdi.



                    KIZ KIZA ALIŞVERİŞ
                    Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve yakın arkadaşı Esra Balamir, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Mağazaları gezerek açık havada alışveriş yapan yakın dostlar, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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                    128 milyar dolar iftirası atarken dolarları götürmüş
                    Haberler Saklambaç Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil savcılıkta ifade verdi
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