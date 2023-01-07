Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil savcılıkta ifade verdi

Seren Serengil, Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın bir dönem yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Hadise, Serengil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun üzerine Serengil, önceki gün ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Üç saat süren işlemlerin ardından Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini belirtti.
ŞAHİT EBRU GÜNDEŞ
Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Zarrab'ın eski avukatı, Ebru Gündeş'in avukatı ve Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik" açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.
YOLU AÇIK OLSUN
İrem Derici, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Belevi'nin "2022'de aşktan yana yüzüm hiç gülmedi' demesi hatırlatıldı. Derici, "Evet takip ettim. Kimse kimsenin düşmanı değil. Aradan bir sene geçti. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın. Herkesin yolu açık olsun" diyerek oradan ayrıldı.