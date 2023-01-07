Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil savcılıkta ifade verdi





BİR FİNCAN TEPKİ

Başarılı oyuncu Serkan Altunorak'tan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın son yaptığı zamma tepki geldi. Bir büyük yulaf sütlü Americano için 68 TL ödeyen ünlü oyuncu, bir daha bu markadan kahve içmeyeceğini şu sözleriyle açıkladı: "68 TL fiyat olamaz, olmamalı. Hiç kusura bakma Starbucks seninle işim bitmiştir. Senin hiç umrunda olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum."