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    Eda Taşpınar’ın çirkin fotoğrafının ardından yeni skandallar ortaya çıktı! Şadırvan'da içkili lokanta yapılmış...

    Eda Taşpınar’ın camide çektirdiği çirkin fotoğraf, bir başka skandalı gündeme getirdi. Sosyetiğin poz verdiği lüks oteldeki Cezaevi Camii’ne vatandaşın girmesi yasaklanmış. Şadırvan'da içkili lokanta yapılmış...

    Baltayı taşa vurdu!

    İstanbul Sultanahmet'teki Four Seasons Hotel'in içinde kalan Hayyatin- i Hassa Camii'nde (Cezaevi Camii) uygunsuz fotoğraflar çektiren Eda Taşpınar, büyük tepki çekmişti.

    Hakkında soruşturma başlatılan sosyetik, gelen eleştirilerin ardından fotoğrafı silse de ortaya bir başka skandalı çıkardı.

    İSTED Başkanı Dr. Erhan Sarışın, Yaklaşık 30 yıldır Four Seasons Hotel'in içerisinde kalan caminin dışarı ile bağlantısı olmadığını dile getirip ekledi: "Burası eskiden Topkapı Sarayı terzilerinin camisiymiş. Sonradan cezaevi yapılınca Cezaevi Camii olmuş. Dışarı ile bağlantısı orijinal halinde var, demir kapıları kilitli ama otel idaresi dışarıyla bağlantısını kapatmış. Vatandaş giremiyor. Ancak oteldekilerin girme hakkı var."

    'KALDIRACAĞIM' DEDİ AMA...
    Cami bahçesindeki şadırvanın etrafı kapatılarak içkili mekana dönüştürüldüğünü de belirten Sarışın, sözlerini sürdürdü: "Otelin sahibi, 'Otelin camisi olarak kullanacağım' dedi. Fakat otel yönetimi, şadırvan olan bölümü içkili lokanta haline getirilmiş. 6 yıl önce içkili lokantayı kaldıracağını söyledi ama kaldırmadı."

        Bu arada Four Seasons Hotel Sultanahmet yönetiminden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

        OTEL: 'ONAYLAMIYORUZ'
        Four Seasons Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.

        Sırf gündeme gelmek için değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışan Eda Taşpınar'a tepkiler çığ gibi büyüyor.
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            Haberler Saklambaç Eda Taşpınar’ın çirkin fotoğrafının ardından yeni skandallar ortaya çıktı! Şadırvan'da içkili lokanta yapılmış...
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