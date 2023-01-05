Eda Taşpınar’ın çirkin fotoğrafının ardından yeni skandallar ortaya çıktı! Şadırvan'da içkili lokanta yapılmış...

İstanbul Sultanahmet'teki Four Seasons Hotel'in içinde kalan Hayyatin- i Hassa Camii'nde (Cezaevi Camii) uygunsuz fotoğraflar çektiren Eda Taşpınar, büyük tepki çekmişti.
Hakkında soruşturma başlatılan sosyetik, gelen eleştirilerin ardından fotoğrafı silse de ortaya bir başka skandalı çıkardı.
İSTED Başkanı Dr. Erhan Sarışın, Yaklaşık 30 yıldır Four Seasons Hotel'in içerisinde kalan caminin dışarı ile bağlantısı olmadığını dile getirip ekledi: "Burası eskiden Topkapı Sarayı terzilerinin camisiymiş. Sonradan cezaevi yapılınca Cezaevi Camii olmuş. Dışarı ile bağlantısı orijinal halinde var, demir kapıları kilitli ama otel idaresi dışarıyla bağlantısını kapatmış. Vatandaş giremiyor. Ancak oteldekilerin girme hakkı var."
'KALDIRACAĞIM' DEDİ AMA...
Cami bahçesindeki şadırvanın etrafı kapatılarak içkili mekana dönüştürüldüğünü de belirten Sarışın, sözlerini sürdürdü: "Otelin sahibi, 'Otelin camisi olarak kullanacağım' dedi. Fakat otel yönetimi, şadırvan olan bölümü içkili lokanta haline getirilmiş. 6 yıl önce içkili lokantayı kaldıracağını söyledi ama kaldırmadı."