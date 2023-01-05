Ajda Pekkan sosyal medyada gaza bastı! Yılbaşı akşamı 1,5 milyon TL almıştı...

ÖRNEK DAVRANIŞ

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yine alkışları topladı. Dün evinin çevresinde yürüyüşe çıkan oyuncu, sokak köpeklerini besledi. Özçivit, sevmeyi ihmal etmediği can dostlarımızla yaptığı paylaşımına da "Yeni yılın diğer güzellikleri" diye yazdı.

Burak Özçivit'in bu pozları, her zamanki gibi beğeni rekoru kırdı.