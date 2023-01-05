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    Ajda Pekkan sosyal medyada gaza bastı! Yılbaşı akşamı 1,5 milyon TL almıştı...

    Yılbaşı akşamı aylar sonraki ilk konserini verip 1,5 milyon TL alan Ajda Pekkan, sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi. İşte haberin detayları ve 5 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Ajda gaza bastı!

    Pekkan, dün bir markayla yaptığı iş birliği pozunu paylaşıp "Bundan sonra ben de Instagram'da para basacağım" der gibiydi. Kalça kemiği kıralan Süperstar, uzun süredir sahnelerden uzaktı.

    ÇİÇEK BAHÇESİ
    2 Ocak'ta 26 yaşına basan Melis Sezen'i sevenleri unutmadı. Güzel oyuncu, yollanan buketlerle adeta çiçek bahçesine dönen evinden bu kareyi paylaşıp yaşadığı mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

    EVLİLİK SİNYALİ
    Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer evlilik için ilk sinyali verdi. Önceki gün dostlarıyla bir araya gelen çift, arkadaşlarının çocuklarıyla mutluluk pozu verdi. İddialar gören ünlü çiftin yakın arkadaşlarına "Artık aramızdaki sorunları çözdük evlenmek istiyoruz" dediği öne sürüldü.

        ÖRNEK DAVRANIŞ
        ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yine alkışları topladı. Dün evinin çevresinde yürüyüşe çıkan oyuncu, sokak köpeklerini besledi. Özçivit, sevmeyi ihmal etmediği can dostlarımızla yaptığı paylaşımına da "Yeni yılın diğer güzellikleri" diye yazdı.
        Burak Özçivit'in bu pozları, her zamanki gibi beğeni rekoru kırdı.

        BENSU GİBİ
        Güzelliğiyle         dikkat çeken Bensu Soral'a sosyal medyada beğeni yağıyor. Güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Instagram'da 4.8 Milyon hesabı bulunan oyuncu neredeyse her fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni alıyor. Soral'e birçok kişi "Ülkenin tüm güzelliğini almışsın" yorumu yaptı.

        ANLAMLI PENALTI
        Erkan Köstendil ve Müge Boz, Vodafone Park'taki penaltı Challenge'a katıldı. Köstendil, "Futbol, sadece erkek oyunu değil, kadınlar bizden iyi mücadele ediyorlar" dedi. Boz ise "Kadınlara fırsat verilirse büyük başarılara imza atabilirler" dedi.

            ACTION WOMAN
            Gerçek             bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi '49', 20 Ocak 2023'te vizyona giriyor. Çekimleri Gaziantep ve Kilis'te gerçekleştirilen ve DEAŞ militanlarına esir düşen 49 Türk vatandaşını kurtarma operasyonunun perde arkasını anlatan film, oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Filmin başrolü Hande Doğandemir, Türkmen kızı Sahra karakteriyle boy gösterecek. Doğandemir, dublör kullanmadan kamera karşısına geçti.

            UNUTULMAYACAK GECE
            İş insanı Neslim Güngen, 120. şubesinin kutlamasını Kıbrıs'ta yaptı. Organizasyonda, Işın Karaca, İrem Derici, Sinan Akçıl gibi isimler sahne aldı.

            Ünlülerin akın ettiği geceye katılanlar unutamayacakları bir gün yaşadı. Şarkıcı kimliği ile de ön plana çıkan Neslim Güngen birbirinden güzel parçalarını seslendirerek geceye renk kattı.

                YENİ SİNGLE GELİYOR
                Behzat Gerçeker, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Enbe Orkestrası'nın kurucusu olan Gerçeker, "Yeni bir single çalışmamız geliyor. Çok yakında sizlerle paylaşacağız" müjdesini verdi.

                ÇOCUKLAR BABAYA EMANET
                KaanTangöze, önceki akşam çocukları ile birlikte Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi.

                Eski eşi Seçkin Piriler'in "Survivor" yarışmasına katılacak olmasından dolayı bir süre çocuklara bakacak olan Tangöze, konu hakkında sorulan sorulara, "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çocukları ile oyun alanında oyun oynayan ünlü şarkıcı, daha sonra evinin yolunu tuttu. - Doğan SAVAŞ
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                Emekliye çifte zam! %30 + 1722 TL seyyanen artış
                Haberler Saklambaç Ajda Pekkan sosyal medyada gaza bastı! Yılbaşı akşamı 1,5 milyon TL almıştı...
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