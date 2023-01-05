Ajda Pekkan sosyal medyada gaza bastı! Yılbaşı akşamı 1,5 milyon TL almıştı...

Pekkan, dün bir markayla yaptığı iş birliği pozunu paylaşıp "Bundan sonra ben de Instagram'da para basacağım" der gibiydi. Kalça kemiği kıralan Süperstar, uzun süredir sahnelerden uzaktı.
ÇİÇEK BAHÇESİ
2 Ocak'ta 26 yaşına basan Melis Sezen'i sevenleri unutmadı. Güzel oyuncu, yollanan buketlerle adeta çiçek bahçesine dönen evinden bu kareyi paylaşıp yaşadığı mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.
EVLİLİK SİNYALİ
Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer evlilik için ilk sinyali verdi. Önceki gün dostlarıyla bir araya gelen çift, arkadaşlarının çocuklarıyla mutluluk pozu verdi. İddialar gören ünlü çiftin yakın arkadaşlarına "Artık aramızdaki sorunları çözdük evlenmek istiyoruz" dediği öne sürüldü.