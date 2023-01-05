5 aylık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki göndermelerin ardı arkası kesilmiyor...

Hadise ve Dinçerler evliliği daha 5 ay olmadan bitmişti. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları boy göstermiş ve skandalların biri bitmeden diğeri başlamıştı.
Sonrasında ise Hadise sosyal medyada danslarıyla ve seksi paylaşımlarıyla adeta eski eşine nispet yapmıştı. Dinçerler'in "Bazı insanların insanlığa don lastiği kadar faydası yok" paylaşımı ise ortalığı iyice karıştırmıştı.
Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Dinçerler son olarak bir yazarın "Hayat size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir.