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    5 aylık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki göndermelerin ardı arkası kesilmiyor...

    Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler arasındaki göndermelerin ardı arkası kesilmiyor. Dinçerler, son paylaşımıyla adeta hayat dersi aldığını ifade etti.

    Ders çıkardı

    Hadise ve Dinçerler evliliği daha 5 ay olmadan bitmişti. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları boy göstermiş ve skandalların biri bitmeden diğeri başlamıştı.

    Sonrasında ise Hadise sosyal medyada danslarıyla ve seksi paylaşımlarıyla adeta eski eşine nispet yapmıştı. Dinçerler'in "Bazı insanların insanlığa don lastiği kadar faydası yok" paylaşımı ise ortalığı iyice karıştırmıştı.

    Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Dinçerler son olarak bir yazarın "Hayat size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir.

        Öyle ki, bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır" sözlerini paylaştı.

        Ve bu paylaşım Hadise'ye gönderme olarak yorumlandı.

        Mehmet Dinçerler boşanmanın ardından iş hayatına odaklandı.
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            Haberler Saklambaç 5 aylık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki göndermelerin ardı arkası kesilmiyor...
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