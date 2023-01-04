Skandalları duymayan kalmamış! Çapkın iş insanının kaçamaklarını arkadaşları yakalamış ancak...

Yeni yılın ilk gününde okuduğunuz 'sosyetik güzele ihanet skandalı', meğer sanılandan da uzun süredir devam ediyormuş. Sadece sosyete dünyası değil Instagram aleminde popüler onlarca fenomenin de duyduğu bu dedikoduyu kaleme alınca ortaya birçok güzel ve ihanet detayı çıktı. Meğer çok iyi bir koca görüntüsü sergileyen iş adamımız, Instagram aracılığıyla sayısız güzelle flörtleşmiş. Bu flörtlerin bazıları daha da ileriye taşınmış. Çapkın iş insanı, görüştüğü güzellere yeni iş imkanları sunacak kadar ileriye gitmiş. Beraber olduğu kumral bir güzeli, çok ünlü bir estetik doktorunun kliniğinde işe sokan çapkın iş insanı bununla kalmamış. Sapanca'da tatil yaptığı esmer dövmeci sevgilisine de kendi dövme dükkanını açması için maddi destek sağlamış... Hem eşine hem de sevgililerine bonkör olan çapkın, yaz aylarında gittiği Mikonos'ta da rahat durmamış. Güzeller güzeli eşinin kadın arkadaşlarıyla yemeğe çıkmasını fırsat bilip "Ben de erkeklerle plan yapacağım" diyen çapkın, o sırada Mikonos'ta olan kumral güzeliyle kısa bir kaçamak yapmış. O sırada Yunanistan'ın gözde adasında olan sosyetik Türkler de iş insanını başka bir kadınla görmüş ama görmezlikten gelmiş. Ofisiyle çapkınlık için seçtiği otel arasında sadece beş dakikalık mesafe olan çapkın iş insanı, lüks otelin bir odasını da sürekli ayırtıp kaçamaklarının büyük kısmını burada yapıyormuş. Kimileri bu dedikoduların güzeller güzeli eşi tarafından bilindiğini söylese de ben buna inanmak istemiyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilen, elinde mesleği olan, ailesi ve dostlarının desteğini her zaman arkasında hisseden güçlü bir kadın, neden bu çirkinliklere göz yumsun; anlaşılır gibi değil...

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