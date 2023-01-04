Instagram hesabındaki tüm gönderileri silmişti! Hande Yener'den bomba paylaşım

Instagram hesabındaki tüm gönderileri silerek 2023 yılına yeni bir başlangıç yapan ünlü Pop ikonu Hande Yener, 2023 yılının ilk günlerinde bomba paylaşım yaptı. Yeni fotoğraflarını 'Benden 1 tane daha yok, ben tekim ve muadilim yok mesajı ile yayınlayan Hande Yener, "Benden 1 Tane Daha Yok" isimli single çalışmasının 20 Ocak'ta çıkacağını duyurdu.
ANNESİNİN İZİNDE
Duru güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bir derginin Ocak sayısına konuk oldu. Annesi Samyeli için "Benim en büyük rol modelim" açıklamasında bulunan güzel oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Hem çok başarılı hem çok güçlü, hem dünyalar güzeli hem çok zekidir" sözleriyle onun izinde olduğunu dile getirdi. Romantik komedi veya gençlik projelerinde oynamayı çok istediğini ifade eden güzel oyuncu "En son, "Seversin" adlı bir romantik komedide yer aldım ve çok büyük keyifle çalıştım. Bununla beraber dram türünde de kendime güveniyorum. Çok çabuk duyguya girebilen bir insanım. Benim için dramlarda bir karakterin ruhuna bürünmek çok kolay. Notre Dame de Paris'deki Esmeralda rolünü canlandırmak isterdim" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.
SAHNELERE DÖNÜYOR
Geçtiğimiz günlerde evinde merdivenlerden düşerek omurgasını kıran Zeynep Bastik kısa bir süre önce toparlandığını açıklamıştı. Bastik önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda şarkıcı Berkay'ın doğum günü yemeğine katıldı. Sorularını yanıtlayan şarkıcı "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı uygulanamıyor" dedi. Doğan SAVAŞ