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    Instagram hesabındaki tüm gönderileri silmişti! Hande Yener'den bomba paylaşım

    Instagram hesabındaki tüm gönderileri silerek 2023 yılına yeni bir başlangıç yapan ünlü popçu Hande Yener'den bomba paylaşım. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Muadilim yok

    Instagram hesabındaki tüm gönderileri silerek 2023 yılına yeni bir başlangıç yapan ünlü Pop ikonu Hande Yener, 2023 yılının ilk günlerinde bomba paylaşım yaptı. Yeni fotoğraflarını 'Benden 1 tane daha yok, ben tekim ve muadilim yok mesajı ile yayınlayan Hande Yener, "Benden 1 Tane Daha Yok" isimli single çalışmasının 20 Ocak'ta çıkacağını duyurdu.



    ANNESİNİN İZİNDE
    Duru güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bir derginin Ocak sayısına konuk oldu. Annesi Samyeli için "Benim en büyük rol modelim" açıklamasında bulunan güzel oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Hem çok başarılı hem çok güçlü, hem dünyalar güzeli hem çok zekidir" sözleriyle onun izinde olduğunu dile getirdi. Romantik komedi veya gençlik projelerinde oynamayı çok istediğini ifade eden güzel oyuncu "En son, "Seversin" adlı bir romantik komedide yer aldım ve çok büyük keyifle çalıştım. Bununla beraber dram türünde de kendime güveniyorum. Çok çabuk duyguya girebilen bir insanım. Benim için dramlarda bir karakterin ruhuna bürünmek çok kolay. Notre Dame de Paris'deki Esmeralda rolünü canlandırmak isterdim" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.



    SAHNELERE DÖNÜYOR
    Geçtiğimiz günlerde evinde merdivenlerden düşerek omurgasını kıran Zeynep Bastik kısa bir süre önce toparlandığını açıklamıştı. Bastik önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda şarkıcı Berkay'ın doğum günü yemeğine katıldı. Sorularını yanıtlayan şarkıcı "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı uygulanamıyor" dedi. Doğan SAVAŞ



        PAHALI PAYLAŞIM
        Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, dolap kapağının kızını yaraladığını söyleyerek markayı suçlamıştı. Olay sonrası yaptığı paylaşımda ateş püsküren Şahin, firmaya dava açacağını açıkladı. Dolap firması da "Özlem Hanım bizi zarara uğrattı" diyerek dava açtı. Sonuçlanan davada marka haklı bulundu. Ve firmanın Şahin ailesinden 71 bin 728 TL yakın para almasına hükmedildi.



        FOTOŞOK
        İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın fotoşopla yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaştı. "Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim" diyen Tatlıses sosyal medyayı kırdı geçirdi. Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter hesabından "Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim, vaktim mi var Dua Lipa'yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" dedi.



        UYUMLU İKİLİ
        Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti mutluklarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte gezip eğlenen ünlü ikili o anları Instagram hesaplarından da yayınlıyor. Ünlü çift son olarak arkadaşlarıyla toplu halde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.



            AVRUPA HAYALİ
            Melek Mosso, yılbaşı akşamı Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, soruları yanıtladı. 2023 hayalinden bahseden Mosso, şöyle dedi: "Benim istediğim tek şey, ülkemin müziğini ve müzik tarihini Avrupa'ya taşımak. Türk müziği, herkes tarafından duyulsun istiyorum."



            KABUL GÜNÜ
            Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri ve Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'daydı. Geçtiğimiz günlerde Çilingiroğlu, "Hülya İle bir daha asla evlenmem" demişti. Avşar ise Çilingiroğlu'nun bu sözleri sonrası "Ne istiyorsa onu yapsın. Benim evliliğe ihtiyacım yok" dedi. Çilingiroğlu'nun bir başkasıyla tekrar evlenmesi ile ilgili de konuşan Avşar, şunları söyledi: "Evlesin... Onu da kabul ederim". Hülya Avşar'ın yıllar önce eski eşinin Ferrari'yi "Feraye" anlaması sonucu aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun hatırlatılması üzerine Avşar Kızı, kahkahayla şöyle dedi: "Çok komik bir durum değil mi! O zaman çok koymuştu ama şimdi hepsine gülüyorum. Ben aldatıldığımı dört sene sonra öğrendim." Doğan SAVAŞ



            GÜN SAYIYOR
            Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyhun Ergin ile evliliğinden anne olmak için gün saymaya başladı. Hamileliğinin dokuzuncu ayına giren güzel oyuncu, paylaştığı bu kareyle de heyecanını gözler önüne serdi ve beğeni yağmuruna tutuldu.



                İKSİRİ SPOR
                Filiz Taçbaş, olay yaratan 58 yaş pozlarının ardından ünlü fotoğrafçı Akar'ın objektifine "2023 merhaba" pozlarıyla gündem oldu. Taçbaş, "Çok spor yapıyorum, az photoshop kullanıyorum" dedi.



                KARDEŞLERİM ZİRVEDE
                ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in reytinglerdeki başarısı sosyal medyada da karşılığını buldu. Sevilen dizi, Somera araştırma şirketinin 2022 değerlendirme sonuçlarına göre sosyal medyanın da zirvesine yerleşti. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Kardeşlerim, sosyal medyada en çok konuşulan dizi; en çok konuşulan kadın oyuncu, Su Burcu Yazgı Coşkun; en çok konuşulan erkek oyuncu Onur Seyit Yaran ve en çok konuşulan dizi çifti, "AsDor" olarak yıla damgasını vurdu.



                YER YERİNDEN OYNUYOR
                ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. 'Geçen bölümün finaliyle seyirciyi merak içinde bırakan ve 111. bölüm fragmanıyla rekor izlenmeye ulaşan 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Bu bölümde; Söğüt basılmış her yer darmaduman olmuştur. Osman Bey ve alpları Dergah'a yapılan baskın için Söğüt'e girdiklerinde büyük bir tuzakla karşılaşırlar.



                    MÜGE ANLI KLASİĞİ
                    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni program Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, 2 Ocak'taki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine çok seyredilerek Tüm Kişiler'de %7,56 izlenme oranı ve %46,98 izlenme payıyla gün birincisi oldu.



                    ETKİLEYİCİ AFİŞ!
                    ATV ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv'nin yeni dizisinin afişi izleyici ile buluştu. Sıcak ve samimi dünyasıyla çok konuşulacak olan dizisinin yayınlanan afişi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

                    TAM KADRO...
                    Afişte başrol oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ile başarılı oyuncular Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren minik oyuncular yer aldı.

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                    Haberler Saklambaç Instagram hesabındaki tüm gönderileri silmişti! Hande Yener'den bomba paylaşım
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