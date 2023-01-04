Instagram hesabındaki tüm gönderileri silmişti! Hande Yener'den bomba paylaşım





ANNESİNİN İZİNDE

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bir derginin Ocak sayısına konuk oldu. Annesi Samyeli için "Benim en büyük rol modelim" açıklamasında bulunan güzel oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Hem çok başarılı hem çok güçlü, hem dünyalar güzeli hem çok zekidir" sözleriyle onun izinde olduğunu dile getirdi. Romantik komedi veya gençlik projelerinde oynamayı çok istediğini ifade eden güzel oyuncu "En son, "Seversin" adlı bir romantik komedide yer aldım ve çok büyük keyifle çalıştım. Bununla beraber dram türünde de kendime güveniyorum. Çok çabuk duyguya girebilen bir insanım. Benim için dramlarda bir karakterin ruhuna bürünmek çok kolay. Notre Dame de Paris'deki Esmeralda rolünü canlandırmak isterdim" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.