Son dönemde İstanbul'da sayısız şikayete konu olan taksici terörü, yılbaşında daha da korkunç bir boyut aldı. Emina Jahovic'in Sırbistan'dan İstanbul'a gelen arkadaşları da ne yazık ki art niyetli bir taksiciye denk geldi. Yılbaşı gecesi 02.30 civarında Bebek'teki bir mekandan ayrılan grup, şarkıcının Ulus'taki evine gidecekti. Jahovic, önden Boğaz manzaralı dairesine giderken Sırp arkadaşları ise yarım saat sonra buldukları taksiye bindi.
HEMEN DURUMA UYANDI
Evine giden şarkıcı, uzun zaman geçtiğini fark edince arkadaşlarını aradı ve "Yoldayız" yanıtı aldı. Bir süre sonra yeniden dostlarını arayan Jahovic, Sırp arkadaşlarının saatler 04.30'u gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olduğunu öğrendi. Yıllardır Türkiye'de yaşadığı için taksi şoförünün arkadaşlarını dolandırdığını fark eden güzel şarkıcı, şoförle konuşmak istediğini söyledi.
BİN DOLAR İSTEDİ!
Taksiciyi "Arkadaşlarımı hemen buraya getir, yoksa seni şikayet ederim" diye uyaran Jahovic, yarım saat sonra dostlarına kavuştu. Bu kez taksicinin Sırp arkadaşlarından neredeyse bin dolar istediğini duyan ünlü şarkıcı, hemen devreye girdi ve plakasını cep telefonuyla çekip yine şikayetçi olmakla uyardığı taksiciye 50 dolar verip uyanık şoförü geri yolladı.