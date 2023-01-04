Son dönemde İstanbul'da sayısız şikayete konu olan taksici terörü, yılbaşında daha da korkunç bir boyut aldı. Emina Jahovic'in Sırbistan'dan İstanbul'a gelen arkadaşları da ne yazık ki art niyetli bir taksiciye denk geldi. Yılbaşı gecesi 02.30 civarında Bebek'teki bir mekandan ayrılan grup, şarkıcının Ulus'taki evine gidecekti. Jahovic, önden Boğaz manzaralı dairesine giderken Sırp arkadaşları ise yarım saat sonra buldukları taksiye bindi.