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    Türkiye’nin kanalı ATV'den bir başarı daha!

    Son yedi yılın en çok izlenen televizyon kanalı olan atv’den bir başarı daha... Türkiye’nin kanalı, 2021 yılı ihracat şampiyonları listesinde eğlence kategorisinde de zirvedeydi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Şampiyon ATV

    Türkiye'nin kanalı atv, başarısını her alanda kanıtlıyor... Geçtiğimiz 6 yılın şampiyonu olan atv, 2022 yılını da birincilikle bitirerek "son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı" oldu. Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı. Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürüyor... atv, "2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" listesinde de zirvedeydi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği, 2021 yılı ihracat şampiyonları değerlendirmesi sonucunda eğlence kategorisinde atv birinci oldu.



    KALP KRİZİ GEÇİRMEDİM
    Amerika'da kalp krizi geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Kerem Bursin, önceki gün Etiler'deydi. Keyifli olduğu görülen oyuncuya iddialar hatırlatılınca, "Tamamen asılsız bir haber" diyerek yalanladı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Bursin, "Aksine sağlık durumum gayet iyi. Hiçbir sıkıntım yok" şeklinde konuştu. Aydın HAMZA



    ÇAK BİR SELAM
    Dolunay Soysert, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına selam veren Soysert "İyi yıllar... Bu yıl herkes için güzel temenniler diliyorum" dedikten sonra alışveriş yapmaya devam etti. Doğan SAVAŞ



        KIZ KIZA ALIŞVERİŞ
        Esat Yontuç'un güzel eşi Hande Gülşen geçtiğimiz gün ikiz kardeşi Duygu Gülşen ve çocukları ile alışveriş için geldikleri Levent'teki bir AVM'de objektiflere yansıdı. İki kız kardeş kısa bir süre alışveriş yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı.



        İDDİALI GELİYOR
        Birçok ses yarışmasına katılan, ilk profesyonel müzik çalışmasını "Gülmedim/ Neydem" isimli eseri ile 2012 yılında yapan Lida'nın, seslendirdiği yeni eseri "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" tüm dijital platformlarda Disko Müzik etiketiyle yerini aldı.



        PARİS NEŞESİ
        Oyuncu Müge Boz, yeni yılı basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile Fransa'da karşıladı. Sevimli aile, Paris'te gittikleri Disneylan'da verdikleri yılın son karesiyle de Instagram'ı renklendirdi.



            TARZ ÇİFT
            Geçtiğimiz günlerde yaş gününü kutlayan Burak Yamantürk oyuncu eşi Özge Özpirinçci Levent'te bir AVM'de görüntülendi. Rahat giyim tarzı ile dikkat çeken Özpirinçci, aybaşında birinci yaşını kutladığı kızı Mercan için bol bol alışveriş yaptıktan sonra akşam yemeği yedi. İkili yemek sonrası Avm'den ayrılırken objektiflere böyle yansıdı.



            TATLI KOVBOY
            Aşkta hüsrana uğrayan ve ardından da kolundan sakatlık geçiren Dilan Çiçek Deniz, kendisini sosyal medyaya verdi. Instagram filtrelerini deneyen güzel oyuncunun pembe kovboy şapkalı bu paylaşımı, beğeni topladı.



            GLADYATÖR ÇAĞLA!
            Dün 44. yaş gününü kutlayan Çağla Şıkel, Instagram'dan kendisine mektup yazdı. Kurduğu cümlelerle kimselerin bilmediği kırgınlıklar ve üzüntüler yaşadığını dile getiren ünlü model, kendisini de 'gladyatör'e benzetti. İşte Çağla Şıkel'in kaleminden dökülen cümleleri: 'HEP ÇAKI GİBİ DURMUŞUM'"Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım... Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!



                NİLPERİ KIZI
                Son dönemin gözde isimlerinden Nilperi Şahinkaya, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir mücevher markası için objektif karşısına geçen güzel oyuncuya takipçilerinden "Peri kızı gibisin" yorumu yağdı.



                VENEDİK MUHTARI
                Sık sık İtalya'ya giden Mine Tugay, yeni yılda da kural bozmadı. Yılbaşını karşılamak için gittiği Venedik'ten böyle poz veren güzel oyuncu, paylaşımına "2022 yordun bizi, 2023 sağlıklı geçsin" notu düştü.



                GÖRÜMCE ONAYI
                Miray Daner, yeni yılı uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ve ailesiyle geçirdi. Baba Sinan Engin'in de hazır bulunduğu yemekte Oğulcan'ın kardeşi Elif de vardı. Elif Engin ile güzel oyuncunun yaptığı bu paylaşım ise "Görümceden Miray'a yıldızlı onay" dedirtti.



                    FOTO-HARİKA
                    Siren Ertan, 2022 Kasım'da gittiği Afrika turunu unutamadı. Özellikle Kenya'da gittiği zürafalarla dolu bir otelde hayatının en eşsiz deneyimlerinden birini yaşayan sosyetik tasarımcı, o tatilinden çekilen bu karesini de dün Instagram'da paylaştı.



                    KARLAR PRENSESİ
                    Göksel, yılbaşı akşamı Sarıkamış'taki bir otelde sahneye çıktı. Pop müziğin ünlü ismi, Sudietuz'un yılbaşı akşamı için özel olarak tasarladığı kostümü, tacı ve pelerini ile adeta karlar prensesi gibiydi.



                    TRABZON ÇIKARMASI!
                    Ece Seçkin, yeni yılda Trabzon'daki bir otelde konser verdi. Biletleri haftalar öncesinde biten konserde muhteşem performansları ile olağanüstü bir gece yaşatan güzel yıldız, iddialı bir repertuvar ile sevenlerinin karşısına çıktı.

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                    Haberler Saklambaç Türkiye’nin kanalı ATV'den bir başarı daha!
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