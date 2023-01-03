Türkiye’nin kanalı ATV'den bir başarı daha!

Türkiye'nin kanalı atv, başarısını her alanda kanıtlıyor... Geçtiğimiz 6 yılın şampiyonu olan atv, 2022 yılını da birincilikle bitirerek "son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı" oldu. Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı. Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürüyor... atv, "2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" listesinde de zirvedeydi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği, 2021 yılı ihracat şampiyonları değerlendirmesi sonucunda eğlence kategorisinde atv birinci oldu.