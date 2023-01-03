Türkiye’nin kanalı ATV'den bir başarı daha!

Türkiye'nin kanalı atv, başarısını her alanda kanıtlıyor... Geçtiğimiz 6 yılın şampiyonu olan atv, 2022 yılını da birincilikle bitirerek "son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı" oldu. Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı. Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürüyor... atv, "2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" listesinde de zirvedeydi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği, 2021 yılı ihracat şampiyonları değerlendirmesi sonucunda eğlence kategorisinde atv birinci oldu.
KALP KRİZİ GEÇİRMEDİM
Amerika'da kalp krizi geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Kerem Bursin, önceki gün Etiler'deydi. Keyifli olduğu görülen oyuncuya iddialar hatırlatılınca, "Tamamen asılsız bir haber" diyerek yalanladı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Bursin, "Aksine sağlık durumum gayet iyi. Hiçbir sıkıntım yok" şeklinde konuştu. Aydın HAMZA
ÇAK BİR SELAM
Dolunay Soysert, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına selam veren Soysert "İyi yıllar... Bu yıl herkes için güzel temenniler diliyorum" dedikten sonra alışveriş yapmaya devam etti. Doğan SAVAŞ