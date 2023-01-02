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    Ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına beğeni yağdı! Esra Erol, Pelin Akıl, Hande Soral, Demet Özdemir...

    Ünlüler 2022 yılının son paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaptı. Büyük beğeni toplayan paylaşımlara yorum yağdı. İşte ünlülerin 2022'ye veda ederken paylaştıkları fotoğraflar...

    Güzel hatırlayacağız

    ATV'nin yakında başlayacak dizisi 'Ateş Kuşları'nın oyuncusu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve 2022'de doğan oğlu Ali ile böyle poz verdi. Güzel oyuncu, altına "2022'yi hayatımız boyunca çok güzel hatırlayacağız biz" notu yazdı.



    ARTI BİRLERİ VAR
    Fulya Zenginer, yeni yılda eşi Kuntay Tarık Evren, 2022'de doğan oğlu Milan ve iki köpeğiyle böyle poz verdi. Güzel oyuncu, renkli paylaşımına şöyle yazdı: "Geleneksel yılbaşı aile fotomuza ailemizin en tatlı üyesi eklendi."



    MİNİ NOEL BABALAR
    Komedyen Eser Yenenler ile fenomen eşi Berfu Yenenler, klasik yılbaşı pozlarını verdi. Oğullarına Noel Baba kıyafeti giydirip çam ağacının önünde fotoğraf çektiren sempatik çift, takipçilerini gülümsetti.



        UYKUCU ŞİRİN
        ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2023'ü kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte evde karşıladı. Minik Karan'ın saat 24.00 olmadan babasının kucağında uyuması, gülümsetti.



        HAMARAT EBRU
        Ebru Şallı, yılbaşı akşamı dışarı çıkmak yerine evinde kaldı. Hamaratlığını konuşturan eski manken, kurduğu yılbaşı sofrasıyla eşinin kalbini bir kez daha fethetti. İkili, yeni yıl için de böyle renkli poz verdi.



        KURAL BOZMADI
        Sosyal medyanın en eğlenceli ve yardımsever isimlerinden Meriç Keskin, yeni yılda sevgilisi Kemal Varhan'la yine gülümsetti. Ünlü fenomenin paylaştığı karede yanında Konya'daki barınaktan sahiplendiği köpeği ile sevimli kedisi vardı.



            TEŞEKKÜR EDERİM
            Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2022 yılının en unutulmaz düğünlerinden birine imza atmıştı. Yılbaşını kendisi gibi oyuncu eşiyle evde geçiren Gürel, bu kareye "Ne güzeldin 2022 teşekkür ederim" notu düştü.



            TEBESSÜM DEMETİ
            2022'yi evli olarak kapatan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç için bu yılbaşı farklı bir heyecan taşıyordu. Eşiyle 2023'e 'merhaba' diyen Özdemir, kırmızı kıyafeti ve rujuyla yine göz kamaştırdı.



            4X4'LÜK MUTLULUK
            ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncularından Pelin Akil, yılbaşı için Fransa'ya gitti. Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve kızlarıyla da yılın son gününde Paris'teki Disneyland'dan böyle poz verdi.



                KLASİK ÇAĞLA
                Yoğun temposuna rağmen tüm özel günlerini iki oğluyla geçiren Çağla Şıkel, yılbaşında da kural bozmadı. Ünlü model, 2023'ü oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte evlerinde eğlenerek karşıladı.



                BU NE TATLILIK!
                Güzel oyuncu Öykü Karayel de tercihini evden yana kullandı. Yılbaşı akşamını müzisyen eşi Can Bonomo ve oğluyla evde geçiren Karayel'in Noel Baba kıyafeti giydirdiği Roman'la verdiği kareye beğeni yağdı.



                SARILALIM
                ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, yılbaşını ailesiyle beraber evinde geçirdi. Başarılı sunucu bu paylaşımına "2023 nasıl gelirse gelsin, biz hep bir ve beraber olarak, ailemize sımsıkı sarılarak geçsin" notu düştü.

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                Yemeksepeti
                Haberler Saklambaç Ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına beğeni yağdı! Esra Erol, Pelin Akıl, Hande Soral, Demet Özdemir...
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