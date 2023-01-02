Ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına beğeni yağdı! Esra Erol, Pelin Akıl, Hande Soral, Demet Özdemir...

ATV'nin yakında başlayacak dizisi 'Ateş Kuşları'nın oyuncusu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve 2022'de doğan oğlu Ali ile böyle poz verdi. Güzel oyuncu, altına "2022'yi hayatımız boyunca çok güzel hatırlayacağız biz" notu yazdı.
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Fulya Zenginer, yeni yılda eşi Kuntay Tarık Evren, 2022'de doğan oğlu Milan ve iki köpeğiyle böyle poz verdi. Güzel oyuncu, renkli paylaşımına şöyle yazdı: "Geleneksel yılbaşı aile fotomuza ailemizin en tatlı üyesi eklendi."
MİNİ NOEL BABALAR
Komedyen Eser Yenenler ile fenomen eşi Berfu Yenenler, klasik yılbaşı pozlarını verdi. Oğullarına Noel Baba kıyafeti giydirip çam ağacının önünde fotoğraf çektiren sempatik çift, takipçilerini gülümsetti.