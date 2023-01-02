Ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına beğeni yağdı! Esra Erol, Pelin Akıl, Hande Soral, Demet Özdemir...





4X4'LÜK MUTLULUK

ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncularından Pelin Akil, yılbaşı için Fransa'ya gitti. Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve kızlarıyla da yılın son gününde Paris'teki Disneyland'dan böyle poz verdi.