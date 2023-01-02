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    Sahnenin yıldız isimleri yılbaşında hem eğlendi hem de eğlendirdi! Hadise, Simge, Hande Yener, Sibel Can, Defne Samyeli...

    Sahnelerin vazgeçilmez isimleri yılbaşında da ortalığı yaktı geçti. Sahne şovları, kıyafetleri ve performanslarıyla 2023'ü karşılayan yıldızlar, yılbaşında hem eğlendi hem de eğlendirdi. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşan şarkıcılar, yeni yıl dileklerinde de bulundu.

    Sahnede şenlik

    MİLYONLUK HADİSE!
    2022 yılının en çok konuşulan ismi Hadise, 2023'ü Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak karşıladı. Taşlarla kaplı Angel Brinks marka elbise giyen seksi popçu, yeni yılda sahneye çıkan en şık kadınlardan biri oldu. Ön ve arka kısmında dikkat çeken yılan detayının yer aldığı kıyafeti ile sahnede ışıl ışıl parlayan Hadise, marka yüzü olduğu mücevher markasının kendisine hediye ettiği toplam 2 milyon 500 bin TL değerindeki özel seçki takılarıyla da göz kamaştırdı.



    KUĞU GİBİ
    Sibel Can, yılbaşı gecesi Maslak'taki bir mekanda muhteşem bir konsere imza attı. Mekanı dolduran misafirler, 2023'ü Can'ın efsane sahnesinde muhteşem bir müzik şöleni eşliğinde karşıladı.



    YENİ YILIN SİMGESİ
    Yılbaşında istanbul'da bir mekanda Simge Sağın rüzgarı esti. Güzel şarkıcı, hem sahne şovlarıyla hem de şarkılarıyla gelen misafirleri gece boyu coşturdu.



        DANIŞMANA EMANET
        Ziynet Sali, yılbaşında memleketi Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi konuşan Sali, kazancını değerlendirmek için danışmandan yardım aldığını açıkladı. Aydın HAMZA



        FARKINI GÖSTERDİ
        Hande Yener de yılbaşında Kıbrıs'ta konser veren ünlüler arasındaydı. Kendisini dinlemeye gelenlere unutamayacakları bir yeni yıl konseri yaşatan Yener, büyük başlıklı siyah tasarım elbisesiyle farkını ortaya koydu.



        ÖZEL HAZIRLANDI
        Gülben Ergen yılbaşında Kıbrıs'taydı. Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle sahneye çıkan Ergen, dikkatleri bir kez daha üzerine topladı.
        Aydın HAMZA



            ÖZCAN İZDİHAMI
            Şarkıcı Özcan Deniz, yıl başında Kıbrıs'taki bir otelde konser verdi. Çoğunluğu yabancı hayranlarından oluşan 2500 kişiye seslenen Deniz, "Yeni yıl uğurlu olsun" dedi.



            ADANA'YI SALLADI
            Atiye, yeni yıl akşamı Adana'da sahne aldı. Genç şarkıcı, 'Salla' şarkısıyla davetlileri eğlencenin zirvesine taşıdı.



            ZİRVEYİ ISITTI
            Hande Ünsal, yılbaşı gecesi Uludağ'daki bir otelde sahne aldı. Siyah saten elbisesiyle şıklığını konuşturan Ünsal, "Ben kendi adıma 2023'ten aşk diliyorum" dedi.



                AŞK YOK MÜZİK VAR!
                Defne Samyeli, yılbaşı gecesi Girne'deki bir otelde sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, "Hayatınızda bir aşk var mı?" sorusuna "Müzik aşkım var. Şarkı seçme ve hazırlama süreçleri için Sinan'la birkaç aydır çalışıyoruz" diyerek Sinan Akçıl'la çıkan aşk haberlerini yalanladı.



                ÖNCE SAĞLIK
                Merve Özbey, yılbaşında İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Özbey, 2023'ten sağlık diledi.



                KIRMIZILI KADIN
                Bengü, yılbaşı gecesi Sarıkamış'taki bir otelde sahne aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Bengü, Raisa Vanessa imzalı kırmızı sahne kıyafetiyle sahne aldı. Özel olarak hazırlanan taşların üretimi 20 gün sürdü.



                    SEVGİ DİLEDİ
                    Funda Arar, 31 Aralık gecesi İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Arar, "2023 sevgi yılı olsun" dedi.



                    ATEŞ GİBİ
                    YIlbaşı akşamı Batum'da sahneye çıkan İrem Derici, kırmızı kıyafetiyle büyüledi.

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                    Yemeksepeti
                    Haberler Saklambaç Sahnenin yıldız isimleri yılbaşında hem eğlendi hem de eğlendirdi! Hadise, Simge, Hande Yener, Sibel Can, Defne Samyeli...
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