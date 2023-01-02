MİLYONLUK HADİSE!

2022 yılının en çok konuşulan ismi Hadise, 2023'ü Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak karşıladı. Taşlarla kaplı Angel Brinks marka elbise giyen seksi popçu, yeni yılda sahneye çıkan en şık kadınlardan biri oldu. Ön ve arka kısmında dikkat çeken yılan detayının yer aldığı kıyafeti ile sahnede ışıl ışıl parlayan Hadise, marka yüzü olduğu mücevher markasının kendisine hediye ettiği toplam 2 milyon 500 bin TL değerindeki özel seçki takılarıyla da göz kamaştırdı.