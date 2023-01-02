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    Kim Milyoner Olmak İster?”in yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yarıştı

    “Kim Milyoner Olmak İster?”in yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo vardı. “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın yıldızı Kaynarca, 1 milyon TL’lik soruyu açtırarak bilgisini kanıtladı. Yarışmadan kazanılan 630 bin TL’lik ödül de çocuklar için bağışlandı.

    Helal olsun

    2023 yılı özel programıyla atv'de ünlüleri ağırlayan "Kim Milyoner Olmak İster?"de hem eğlenceli hem de tarihi anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo sorulara yanıt verdi. Avşar, güzelliği ve şarkılarıyla programa renk katarken Sefo ise seyirciyi gülümseten dakikalara imza attı. Gecenin en büyük alkışını ise genel kültürü ve bilgisiyle Oktay Kaynarca aldı. atv'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başrol oyuncusu, yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.



    AVŞAR, 200 BİN TL KAZANDI
    Kaynarca, yarışma boyunca 1 milyon TL'lik soruyu açtıran 5. yarışmacı olarak da tarihe geçti. Kaynarca, yarışmadan 400 bin TL ödülle ayrılırken Avşar'ın kazandığı ödül 200 bin TL, Sefo'nunki ise 30 bin TL'ydi. Yılbaşı gecesinde sanatçılar, kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.



    İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU
    Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
    A: 5 Ekim 1582
    B: 15 Ekim 1582
    C: 5 Kasım 1582
    D: 15 Kasım 1582
    Doğru cevap: B (15 Ekim 1582)



        200 bin TL kazanan Avşar Kızı, yarışma boyunca sergilediği halleriyle bir kez daha herkesin sempatisini topladı.



        Başarılı oyuncu, milyonluk soruyu açtıran 5. kişi olduğunu öğrenince gurur ve heyecanı bir arada yaşadı.

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        Haberler Saklambaç “Kim Milyoner Olmak İster?”in yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yarıştı
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