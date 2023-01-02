Kim Milyoner Olmak İster?”in yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yarıştı





AVŞAR, 200 BİN TL KAZANDI

Kaynarca, yarışma boyunca 1 milyon TL'lik soruyu açtıran 5. yarışmacı olarak da tarihe geçti. Kaynarca, yarışmadan 400 bin TL ödülle ayrılırken Avşar'ın kazandığı ödül 200 bin TL, Sefo'nunki ise 30 bin TL'ydi. Yılbaşı gecesinde sanatçılar, kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.