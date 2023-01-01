Herkesin tanıdığı sosyetiğin yasak aşk zinciri ortaya çıktı! Ünlü güzelin kocası bir erkek ve bir kadınla...

2022 senesi magazin dünyası için yine sayısız skandala sahne oldu. Bu skandalların bazıları gündem olurken bazıları ise sadece kapalı kapılar ardında konuşuldu. İşte bu dedikodu da henüz kanıt olmadığı için şimdilik sadece kapılı kapılar ardında kalacak... Ancak biraz magazin ve sosyal medyayı takip edenler, ipuçları sayesinde yılın ilk magazin skandalı bulmacasını çözebilecek... 2023'ün ilk skandalının başrolünde vaktinin neredeyse tamamını davetler ve sosyal medyada geçiren bir sosyetik var. Güzelimizin Instagram'da "ideal çift" pozları verdiği kocasının son aylarda iki ayrı kişiyle gizlice tatil yaptığı söyleniyor. Dedikoduya göre, serveti dillere destan damat, önce adının baş harfi "A" olan erkek arkadaşıyla her türlü çılgınlığın yaşandığı Dubai'de çok gizli bir tatil yaptı. Sonra da dövmeci olan kadın arkadaşıyla soluğu Sapanca'da aldı. Tabii belki kendisinin bile tam bilmediği serveti sayesinde bu iki skandal tatilini de gizli tutmayı başardı.



BİLMEZLİKTEN Mİ GELİYOR?

Kulaktan kulağa yayılan bu iki tatil dedikodusu, özellikle Instagram fenomenleri arasında baş gündem oldu. Şimdi herkesin merak ettiği ise malikanesi, lüks hayatı ve sosyal medyadan kazandığı ücretlerle sürekli gündem olan fenomenimizin kocasının skandallarından haberi var mı? Sosyetiğimiz de birçok arkadaşı gibi ihaneti bilse de sırf lüks hayatından vazgeçmemek için ihaneti sineye mi çekiyor? Bu soruların yanıtını bugün daha ilk günü olan 2023 yılı verecek...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN