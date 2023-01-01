2023'ün ilk barışma haberi Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi

2018 yılında 3 yıllık aşklarını noktalayan Büşra Develi ile Burak Deniz, yeniden birlikte. 2018'den sonra Develi, sosyetik Cem Aktay ile aşk yaşarken Deniz'in manken Didem Soydan ile uzun süre devam eden aşkı da kısa süre önce bitmişti. Bu aşkın bitme nedeni de Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi'yi unutmaması çıktı.
TAKSİM'DE GÖRÜLDÜLER
Eski aşıklar, geçtiğimiz akşam Taksim'de beraber görüldü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen gözde çiftin barışması, hayranları arasında büyük sevinç yaratacak gibi... Öte yandan Burak Deniz'in ihanetine uğrayan Didem Soydan'ın da vakit kaybetmeden ünlü bir isimle yakınlaştığı söyleniyor.
HİZMETE HASRET
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'ın yaptığı "Londra'da lezzetli yemek yiyebileceğimiz restoran bulamıyoruz" çıkışı gündem olmuştu. Fas asıllı İtalyan yengeden sonra Bergüzar Korel'den de benzer bir yorum geldi. Yılın altı ayını Londra'da geçiren ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul'daydı. Bergüzar Korel, "Türkiye'de en çok neyi özlediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
'LEZZETİMİZ TARTIŞILMAZ'
"Dostlarımız ve sosyal çevremizden sonra en çok Türk yemeklerini ve burada aldığımız hizmeti özlüyoruz. Burada aldığımız hizmetin kalitesi asla orada yok; yemeklerimizin lezzeti zaten tartışılmaz."