2023'ün ilk barışma haberi Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi





HİZMETE HASRET

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'ın yaptığı "Londra'da lezzetli yemek yiyebileceğimiz restoran bulamıyoruz" çıkışı gündem olmuştu. Fas asıllı İtalyan yengeden sonra Bergüzar Korel'den de benzer bir yorum geldi. Yılın altı ayını Londra'da geçiren ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul'daydı. Bergüzar Korel, "Türkiye'de en çok neyi özlediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'LEZZETİMİZ TARTIŞILMAZ'

"Dostlarımız ve sosyal çevremizden sonra en çok Türk yemeklerini ve burada aldığımız hizmeti özlüyoruz. Burada aldığımız hizmetin kalitesi asla orada yok; yemeklerimizin lezzeti zaten tartışılmaz."