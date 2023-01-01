Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    2023'ün ilk barışma haberi Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi

    2023’ün ilk barışma haberi, Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi. 2018’de üç yıllık aşklarını noktalayan oyuncu çift, “devam” kararı aldı. Yakışıklı oyuncu, Didem Soydan’la aşkını da Develi uğruna noktaladı.

    Büşra’yı ’Burak’amadı!

    2018 yılında 3 yıllık aşklarını noktalayan Büşra Develi ile Burak Deniz, yeniden birlikte. 2018'den sonra Develi, sosyetik Cem Aktay ile aşk yaşarken Deniz'in manken Didem Soydan ile uzun süre devam eden aşkı da kısa süre önce bitmişti. Bu aşkın bitme nedeni de Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi'yi unutmaması çıktı.



    TAKSİM'DE GÖRÜLDÜLER
    Eski aşıklar, geçtiğimiz akşam Taksim'de beraber görüldü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen gözde çiftin barışması, hayranları arasında büyük sevinç yaratacak gibi... Öte yandan Burak Deniz'in ihanetine uğrayan Didem Soydan'ın da vakit kaybetmeden ünlü bir isimle yakınlaştığı söyleniyor.



    HİZMETE HASRET
    İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'ın yaptığı "Londra'da lezzetli yemek yiyebileceğimiz restoran bulamıyoruz" çıkışı gündem olmuştu. Fas asıllı İtalyan yengeden sonra Bergüzar Korel'den de benzer bir yorum geldi. Yılın altı ayını Londra'da geçiren ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul'daydı. Bergüzar Korel, "Türkiye'de en çok neyi özlediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    'LEZZETİMİZ TARTIŞILMAZ'
    "Dostlarımız ve sosyal çevremizden sonra en çok Türk yemeklerini ve burada aldığımız hizmeti özlüyoruz. Burada aldığımız hizmetin kalitesi asla orada yok; yemeklerimizin lezzeti zaten tartışılmaz."



        TELEFON BEKLEDİĞİNE İNANAMADIM!
        Ayta Sözeri, önceki gece Kalamış'ta bir mekanda sahne aldı. Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan, "İki kişi beni aramadığı için çok üzdü. Birisi Nükhet Duru ötekisi ise Ayta Sözeri" demişti. Bu sözler hakkında konuşan Ayta Sözeri, "Ben çok üzüldüm. Benden bu telefonu beklediğine de inanamadım. Bundan sonra kendimi affettirene kadar arayacağım" dedi.



        YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
        İş insanı ve yazar Muhammed Gömük, önceki akşam oyuncu Ceyda Tepeliler ile Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Gömük, "2023 yılı sevgiyi kaçırmadığımız, keşke dememek için hayallerimizi yaşayıp kendimize zaman ayırdığımız bir yıl olsun" dedi.



        KISMETİ KAPANDI
        Buray, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı "Yeni yılda aşk ve evlilik olur mu?" sorusuna "Ben artık kısmetimin kapandığına inanıyorum" dedi. Doğan SAVAŞ



            YÜZÜNÜ KAPATTI
            Oyuncu Merve Oflaz, önceki akşam Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla yüzünü gizleyen Oflaz, ''Arkadaşlar lütfen çekmeyin'' diyerek yüzünü kapattı. Oyuncunun bu hareketine ise bir anlam verilemedi.



            KABUS GİBİ!
            Kısa süre önce babasını trafik kazası sonrası kaybeden Özge Ulusoy, bir yandan da ev taşıma krizi yaşıyor. Nişantaşı'ndaki yeni dairesine taşınan ünlü model, önce eve gelen yatağın yırtık olmasıyla çileden çıktı. Talihsizliklerin peşini bırakmadığı Özge Ulusoy, önceki gün ise aldığı beş beyaz eşyanın dördünün bozuk çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı.



            AŞKTAN YANAYÜZÜ GÜLÜYOR
            Eda Taşpınar, önceki gün sevgilisiyle el ele yürüyüşe çıktı. Mutlu çifte köpekleri de eşlik ettiği görüldü. Yeni yılı İstanbul'da karşılayacağını söyleyen Taşpınar, "Bu sefer bir değişiklik olsun istedik, İstanbul'da yeni yılı karşılayacağız" dedi. Sosyetik güzele ilişkisi sorulunca, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, mutluyum" demekle yetindi. (Aydın HAMZA)



                2023 ONUN YILI OLACAK
                Değişimiyle herkesi şaşırtan Büşra Pekin yeni imajıyla birlikte yılbaşı pozu verdi. Renkli ve dekolteli kıyafetiyle instagram hesabında paylaşım yapan güzel oyuncuya "Yeni yıla hazırsın", "2023 senin yılın olacak" gibi yorumlar yapıldı.



                KIRMIZI ŞEKER
                Güzel oyuncu Hatice Şendil yeni yıl paylaşımıyla herkesi mest etti. Kırmızılar içinde Paris'te poz veren Şendil'i görenler beğeni yağmuruna tuttu. Yaptığı paylaşımın atlına "Paris'te kırmızı şeker" notunu düştü.



                CANSU GİBİ
                Oyunculuğu kadar sosyal medyadaki fotoğraflarıyla da dikkat çeken Cansu Dere yılbaşını da boş geçmedi. Güzel oyuncu yılbaşı ağacının önünde yazı getiren fotoğrafıyla dikkat çekti.



                    AİLE SAADETİ
                    Pop müziğin ünlü ismi Soner Sarıkabadayı, eşi Madelein Sarıkabadayı ve oğluyla geleneksel yılbaşı pozu verdi. Ünlü popçu, yeni yılı da ailesiyle yılbaşı akşamı sahne aldığı Gaziantep'te karşıladı.



                    ROTA AMERİKA
                    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, yılbaşını karşılamak için gittikleri Amerika'dan paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Pilot olan Yağmur Hanım, New York'ta büyük oğluyla da böyle selfie çekti.



                    KIBRIS NEŞESİ
                    2022'yi acılarla geçiren Ece Erken, daha umutlu olduğu 2023'ü karşılamak için Kıbrıs'ın yolunu tuttu. Güzel sunucu, oğlu Eymen'le de yılbaşı ağacı önünde böle neşeli poz verdi.



                        KIZLARIYLA YILBAŞI POZU
                        Almanya'da kızlarıyla birlikte yaşamını sürdüren Meryem Uzerli yılbaşı pozu verdi. Çocuklarıyla fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu "Yeni yıldan sağlık ve huzur" diledi.



                        ANTALYA HAVASI
                        Berkay, yılbaşı akşamı sahne almak üzere gittiği Antalya'ya ailesini de götürdü. Kızları ve Özlem Ada Şahin'i bu özel günde yanından ayırmayan popçu, konser öncesi de güneşli Antalya'da eşiyle böyle keyif çattı.



                        KARNI BURNUNDA POZ!
                        Aslışah Alkoçlar, ikinci kez anne olmaya hazırlanırken, yeni yıl önce karnı burnunda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenen sosyetik güzel, 1.5 yıl önce çocukları Cem'i kucağına almıştı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        2023’te neler olacak? Aşk ve para
                        Haberler Saklambaç 2023'ün ilk barışma haberi Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi
                            SON DAKİKA