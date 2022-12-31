Serdar Bilgili, Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladı

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Serdar Bilgili'nin radarına bu kez Birce Akalay takıldı. Bir dönem Beşiktaş başkanlığı yapan ve o günden sonra çok fazla iş hayatıyla ön plana çıkmayan Bilgili'nin adı bu zamana kadar birçok güzelle anılmıştı.







Son dönemlerde ünlü iş insanının adı sıklıkla Defne Samyeli ile geçiyordu. Son olarak Samyeli ile 3 ay önce görüntülenen Bilgili adeta sağ gösterip sol vurdu. Aylar önce Samyeli'yle aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen çapkın iş insanının bu kez gönlünü Birce Akalay'a kaptırdı. Arkadaş grubuyla Mardin'e giden çiftin fotoğrafları da ortaya çıktı. Birce Akalay bu aşk haberlerini doğrularcasına yaptığı "Burada anahtarlar kapıları dışarıdan değil, içeriden açmak içindir" ve "Kapılarımızı güven ve huzurla insanlara açabildiğimiz insanlara bıraktık" paylaşımı bu birlikteliğin habercisi olarak yorumlandı.

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