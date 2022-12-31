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    Muhabirleri gören Merve Boluğur köşe bucak kaçmaya çalıştı

    Geçtiğimiz gün muhabirlere sergilediği sert tarvırla dikkat çeken Merve Boluğur bu kez sessiz kalmayı tercih ederek köşe bucak kaçmaya çalıştı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Kaçacak yer aradı

    Gündem olmak ve gündemden düşmemek adına gazetecilerin en çok bulunduğu cadde ve semtlerde sokak sokak gezen Merve Boluğur, önceki gece de Bebek'teydi. Birkaç gün önce kendisini görüntüleyen muhabirlere, ''Siz insan mısınız?'' diye tepki gösteren sözde oyuncu, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kaçacak yer aradı. Gazetecilerin ''Bir muhabir arkadaşımıza hakaret ettiniz. Bu hareketiniz sosyal medyada çok tepki çekti. Neler söyleyeceksiniz?'' şeklindeki sorulara ''Arkadaşlar lütfen'' demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



    AŞK KAÇIŞI
    Hadise, önceki gün Etiler'de aracının içerisinde görüntülendi. Şoförüne alışveriş yaptıran şarkıcı görüntülendiğini fark edince şapkasıyla yüzünü gizledi. Makyajsız olduğu görülen Hadise'ye, Hasan Can Kaya'yla yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları soruldu. Ünlü şarkıcı soruları umursamadı.
    Aydın Hamza



    KIZ KIZA GEZDİLER
    Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil, önceki gün İstinye'deydi. Alışveriş turu yapan Gülşe ve kızı, dünyaca ünlü mağazaları gezdikten sonra vale noktasında objektiflere poz verdi.



        DOĞAL ALIŞVERİŞ
        Pınar Deniz, geride bıraktığımız gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Alışverişin keyfini çıkaran Deniz, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek poz verdi. Deniz, spor giyimi ile mağazalar arasında tur attı.



        DÜET ZAMANI
        Bengü ve Mustafa Ceceli 2022'nin son teklisi "Zaman"ı müzikseverlerle ile buluşturdu. Ecem Gündoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klibinde ise iki sevgilinin ayrılığı ve Mustafa Ceceli ve Bengü'nün sahnesinde barışma hikayeleri işleniyor.



        İZLEYİNCE FARK ETTİM
        İrem helvacıoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Sosyal medyada kendisiyle alakalı çıkan üzgün olduğuna dair videolar hakkında gülerek, "Bana orda çok akışkan konuşuyormuşum gibi geldi ama öyle değilmiş izleyince fark ettim" dedi. Doğan Savaş



            PRENSİM BENİ BULSUN
            Seçil Gür, sahne performansının yanı sıra konserlerde giydiği çarpıcı kostümlerle de gündeme geliyor. Gür, bir takipçisinin 'Yeni yılda beklentilerin arasında aşk var mı?' sorusuna "Aşksız prenses mi olur, artık olmasın! Prensim beni bulsun, gerçek aşkı bekliyorum" diyerek şaşırtıcı bir cevap verdi.



            TUTTUĞUNUZ ALTIN OLSUN
            Sosyal medyada katalog gibi fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, gelenek bozmadı. Yılın son gününde özel fotoğrafçısıyla evinde böyle poz veren eski manken, bu karesine de şöyle not düştü: "2023'te tuttuğunuz altın olsun. Sağlık dolu, neşeli, sportif yıllarımız olsun."



            ROMANTİZM ZİRVESİ
            Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu da yılbaşı tatiline çıkan isimlerden. Spiker sevgilisi Merve Dinçkol ile tercihini kar tatilinden yana kullanan oyuncunun bu aşk pozuna "Romantikliğin zirvesindeler" yorumu yağdı.



                AMERİKA KUMRULARI
                Uzun süredir hayatlarını Florida'da sürdüren Ceyda Ateş Toplusoy ile Buğra Toplusoy, yeni yıl için Washington'ın yolunu tuttu. Florida'nın ılık havasından soğuğa geçiş yapan ünlü çift, güneşi görünce de hemen böyle selfie çekti.



                EL ELEGÖZ GÖZE
                2022 yılında evlenerek gündem olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, kendileri için çok özel bu seneyi Hollanda'da noktalıyor. Eşiyle beraber olmak için kendisine gelen 1,5 milyon TL'lik yılbaşı konseri teklifini geri çeviren ünlü popçu, güzel oyuncuyla Amsterdam'da birbirinden romantik pozlar verdi.



                KISKANDIRAN POZ
                Cemiyet hayatının en gezgin isimlerinden Şebnem ile Celal Çapa, bu yılbaşında da geleneklerini bozmadı. Tercihlerini Phuket'ten yana kullanan sosyetik çift, tüm Türkiye soğuğu yaşarken denizde verdikleri pozla herkesi kıskandırdı.



                    EGE'DE VEDA
                    Yasemin Özilhan, yeni yılı karşılamak için tercihini Bodrum'daki lüks evinden yana kullandı. Kaplankaya'da yaklaşık değeri 20 milyon TL'lik evinde 2023'e "merhaba" diyecek olan sosyetik güzel, evini süslemek için de çam ağacı almayı ihmal etmedi.



                    SON DAKİKA PLANI
                    Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan ile Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, yılbaşı için son dakika planı yaptı. Çocuklarıyla Paris'in yolunu tutan ünlü çiftler, uçaktan da böyle neşeli poz verdi.



                    KARMAŞIK AŞK
                    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşıyor. Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı ve Yazıcıoğlu'nun bu samimiyetten rahatsız olduğu iddia ediliyordu. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili hakkında çok konuşulacak iki iddia ortaya atıldı. İlişkisini noktalayan yakışıklı oyuncu, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştı. Aşk yaşamaya başladıkları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sancaktutan ve Yazıcıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.



                        TIKLANMA HİLELERİ VAR
                        Şarkıcı Burak Kut, önceki akşam Bakırköy'de düzenlenen bir moda okulunun yılbaşı kutlamasında sahne aldı. Sahne öncesi okulun sahibi Serkan Selamet ile birlikte soruları yanıtlayan Kut, "Çok anlamlı ve hoş bir gece. Bende burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Şarkıcı, "Doksanların gizemi ve sihiri vardı. Ama hakkı verilmeyen ve yerini bulmayan eserlerde var. Tıklama numaralarıyla hakkından çok daha öne çıkan şarkılarda var" dedi.



                        BABALIK DAVASI ŞOKU
                        Onurakaymedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; 22 yaşındaki bir genç erkek, şarkıcı Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiası ile mahkemeye verdi. Şarkıcı bu durum karşısında büyük şok yaşarken, eşi Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile arasının bozulduğu öğrenildi. Herkes Doğuş'un gayri meşru oğlunu merak ederken, davanın nasıl sonuçlanacağı ise büyük merak konusu oldu.



                        2022'DE 55 KONSER VERDİ
                        Arka arkaya verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren, yeni yılı Kıbrıs'ta sevenleriyle karşılayacak olan Gülben Ergen 2022'yi verdiği 55 konserlik maratonun kapatıyor. Yeni yılın ilk ayı stüdyo çalışmalarını tamamlamadığı yeni şarkısı ile müzik severlerle buluşmaya da hazırlanıyor.

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                        Haberler Saklambaç Muhabirleri gören Merve Boluğur köşe bucak kaçmaya çalıştı
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