Muhabirleri gören Merve Boluğur köşe bucak kaçmaya çalıştı

Gündem olmak ve gündemden düşmemek adına gazetecilerin en çok bulunduğu cadde ve semtlerde sokak sokak gezen Merve Boluğur, önceki gece de Bebek'teydi. Birkaç gün önce kendisini görüntüleyen muhabirlere, ''Siz insan mısınız?'' diye tepki gösteren sözde oyuncu, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kaçacak yer aradı. Gazetecilerin ''Bir muhabir arkadaşımıza hakaret ettiniz. Bu hareketiniz sosyal medyada çok tepki çekti. Neler söyleyeceksiniz?'' şeklindeki sorulara ''Arkadaşlar lütfen'' demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)
AŞK KAÇIŞI
Hadise, önceki gün Etiler'de aracının içerisinde görüntülendi. Şoförüne alışveriş yaptıran şarkıcı görüntülendiğini fark edince şapkasıyla yüzünü gizledi. Makyajsız olduğu görülen Hadise'ye, Hasan Can Kaya'yla yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları soruldu. Ünlü şarkıcı soruları umursamadı.
Aydın Hamza
KIZ KIZA GEZDİLER
Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil, önceki gün İstinye'deydi. Alışveriş turu yapan Gülşe ve kızı, dünyaca ünlü mağazaları gezdikten sonra vale noktasında objektiflere poz verdi.