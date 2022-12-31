Muhabirleri gören Merve Boluğur köşe bucak kaçmaya çalıştı





TIKLANMA HİLELERİ VAR

Şarkıcı Burak Kut, önceki akşam Bakırköy'de düzenlenen bir moda okulunun yılbaşı kutlamasında sahne aldı. Sahne öncesi okulun sahibi Serkan Selamet ile birlikte soruları yanıtlayan Kut, "Çok anlamlı ve hoş bir gece. Bende burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Şarkıcı, "Doksanların gizemi ve sihiri vardı. Ama hakkı verilmeyen ve yerini bulmayan eserlerde var. Tıklama numaralarıyla hakkından çok daha öne çıkan şarkılarda var" dedi.