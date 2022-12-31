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    ATV yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le girecek

    ATV yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

    ATV’den yılbaşına özel

    Geçtiğimiz günlerde 1000. bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

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    Haberler Saklambaç ATV yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le girecek
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