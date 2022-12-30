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    Serenay Sarıkaya'nın yıllık kazancı dudak uçuklattı!

    2021’i sadece reklamlardan 12,5 milyon TL kazanarak kapatan Serenay Sarıkaya, 2022’de de köşeyi döndü. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay bir banka reklamı için 10 milyon TL’yi cebe koyup bu yılki kazancını 20 milyon TL’ye çıkardı.

    Serenay bank

    Son dönemin en popüler isimlerinden Serenay Sarıkaya, şöhretini paraya çevirmeye başaran isimlerden. Rol aldığı dizi projelerinden aldığı ücreti bölüm başı 1 milyon TL'ye çıkaran güzel oyuncu, reklam anlaşmaları sayesinde de servetine servet katıyor.


    2021 yılında sadece reklam anlaşmalarından toplamda 12,5 milyon TL kazanan Serenay Sarıkaya'nın servetinin de 6 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

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    2022 yılında da yıldızı parlayan ünlü oyuncu, seneye veda etmek üzereyken yine köşeyi döndü! 2021'de 7 milyon TL'ye anlaştığı bir bankayla yeniden el sıkışan Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon TL'ye 'evet' dedi.

        Böylece ünlü oyuncunun bir yıllık kazancı da yaklaşık 20 milyon TL'ye çıktı.

        Ekranların aranan yüzlerinden olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dizi ve projeler için aldığı ücretin 2023 yılında daha da artacağı ve bu konuda çok seçici olacağı söyleniyor.

        30 yaşındaki güzel oyuncu, reklam ve dizilerin yanı sıra bir de müzikalde oynuyor.

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            Oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un servet konusunda rakibi yok. Rol aldığı projelerin yurt dışı satışlarından da bölüm başına 400 bin euro aldığı söylenen oyuncunun 2022'deki kazancının 40 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.
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            Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'nın yıllık kazancı dudak uçuklattı!
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