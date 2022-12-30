Serenay Sarıkaya'nın yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Son dönemin en popüler isimlerinden Serenay Sarıkaya, şöhretini paraya çevirmeye başaran isimlerden. Rol aldığı dizi projelerinden aldığı ücreti bölüm başı 1 milyon TL'ye çıkaran güzel oyuncu, reklam anlaşmaları sayesinde de servetine servet katıyor.
2021 yılında sadece reklam anlaşmalarından toplamda 12,5 milyon TL kazanan Serenay Sarıkaya'nın servetinin de 6 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.
PİYANGO SON AYDA VURDU!
2022 yılında da yıldızı parlayan ünlü oyuncu, seneye veda etmek üzereyken yine köşeyi döndü! 2021'de 7 milyon TL'ye anlaştığı bir bankayla yeniden el sıkışan Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon TL'ye 'evet' dedi.