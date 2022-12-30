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    Merve Boluğur “İnsan değilsiniz” diyerek sokak ortasında bağırdı!

    53 günde boşandığı Mert Aydın’la tekrar bir araya gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz gece bir mekan çıkışı Aydın’la görüntülenince muhabirlere “İnsan değilsiniz” diyerek sokak ortasında bağırdı.

    Doğan Savaş
    Olaylı gece!

    Geçtiğimiz gece boşandığı eski eşi Aydın'la Nişantaşı'nda boy gösteren Boluğur adeta film yazdı. Yemek yemeye geldikleri mekanın önüne arabasını yanaştıran çift, indikleri esnada kameraları görünce koşar adım arabaya bindi.

    Yaklaşık 15 dakika Nişantaşı turu atan ikili kameralara yakalanmadan aynı mekana girdi. 20 dakika sonra yemekten çıkan çiftle röportaj yapmak isteyen muhabirler, Boluğur'un hışmına uğradı.

    "Kapatır mısın kameranı, insan değilsiniz" diyerek sokakta bağıran Boluğur'u, Aydın sakinleştirdi. Birlikte oradan ayrılan çift arabayı gazetecilerin üstüne sürdü.
        Bir parktan çok daha fazlası
        Haberler Saklambaç Merve Boluğur “İnsan değilsiniz” diyerek sokak ortasında bağırdı!
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