Merve Boluğur “İnsan değilsiniz” diyerek sokak ortasında bağırdı!

Geçtiğimiz gece boşandığı eski eşi Aydın'la Nişantaşı'nda boy gösteren Boluğur adeta film yazdı. Yemek yemeye geldikleri mekanın önüne arabasını yanaştıran çift, indikleri esnada kameraları görünce koşar adım arabaya bindi.
Yaklaşık 15 dakika Nişantaşı turu atan ikili kameralara yakalanmadan aynı mekana girdi. 20 dakika sonra yemekten çıkan çiftle röportaj yapmak isteyen muhabirler, Boluğur'un hışmına uğradı.
"Kapatır mısın kameranı, insan değilsiniz" diyerek sokakta bağıran Boluğur'u, Aydın sakinleştirdi. Birlikte oradan ayrılan çift arabayı gazetecilerin üstüne sürdü.