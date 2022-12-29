Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü





KAZADA FELÇ KALABİLİRDİM

Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir Yılbaşı davetine katılan Belçim Bilgin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilgin, 2022 yılı içerisinde geçirdiği trafik kazasında bel bölgesinden hasar almıştı ve kırıklar oluşmuştu. Bu süreci anlatan oyuncu, "Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Felç kalabilirdim. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak" dedi. Yılmaz Erdoğan ile evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin, bu evliliğin ardından uzun bir süre yalnızdı. Alfredo De Blasio ile bu evliliğin ardından birlikteliğe başlayan Bilgin, gazetecilerin "2023'de bir evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Partnerim ile çok mutluyuz. Evlilik çok önemli değil zaten birlikteyiz" diye yanıt verdi.