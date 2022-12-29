Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan Hadise, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü popçunun, komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaya'nın da tıpkı Hadise gibi 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalaması ise dedikoduları alevlendirdi. Dedikodulara göre sürpriz ikili son 1 ayda 4 ile 5 kez görüştü. Buluşmaları son derece gizli tutan Hadise ile Kaya, son günlerde ise bir kriz nedeniyle görüşmeyi kesti. Bu sürpriz yakınlaşmanın aşka mı dönüşeceğini yoksa birkaç görüşmeyle mi sınırlı kalacağını zaman gösterecek. Öte yandan dün akşam bir açıklama yapan Hasan Can Kaya ise aşk iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.
EĞİTİM GÖRECEK
Aslı Turanlı, Charlize Theron, Brad Pitt, Beyonce, Sharon Stone gibi dünyaca ünlü yıldızların oyuncu koçu Ivana Chubbuck'tan hızlandırılmış ders aldı. İlk gün 11 saat süren eğitimde oyunculuk adına büyük sırlar veren Chubbuck, ayrıca Berry'i "Monster's Ball" filmine Oscar sahibi yapmıştı.
'ALLEN'EN AÇIKLAMA
Armağan Oğuz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Yasemin Allen'le objektiflere takıldığı için haklarında çıkan 'Yeniden barıştı' iddialarına açıklık getirdi. Oğuz, "Eski sevgilim olabilir, ben bütün eski sevgililerimle zaten arkadaş kalırım" dedi.