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    Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

    5 aylık evliliğini 30 Eylül’de bitiren Hadise, Hasan Can Kaya ile yakınlaştı. Son bir aydır beş kere gizlice buluşan ikili, son birkaç haftadır ise görüşmeyi kesti. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Yılın son ’Hadise’si!

    Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan Hadise, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü popçunun, komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaya'nın da tıpkı Hadise gibi 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalaması ise dedikoduları alevlendirdi. Dedikodulara göre sürpriz ikili son 1 ayda 4 ile 5 kez görüştü. Buluşmaları son derece gizli tutan Hadise ile Kaya, son günlerde ise bir kriz nedeniyle görüşmeyi kesti. Bu sürpriz yakınlaşmanın aşka mı dönüşeceğini yoksa birkaç görüşmeyle mi sınırlı kalacağını zaman gösterecek. Öte yandan dün akşam bir açıklama yapan Hasan Can Kaya ise aşk iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.



    EĞİTİM GÖRECEK
    Aslı Turanlı, Charlize Theron, Brad Pitt, Beyonce, Sharon Stone gibi dünyaca ünlü yıldızların oyuncu koçu Ivana Chubbuck'tan hızlandırılmış ders aldı. İlk gün 11 saat süren eğitimde oyunculuk adına büyük sırlar veren Chubbuck, ayrıca Berry'i "Monster's Ball" filmine Oscar sahibi yapmıştı.



    'ALLEN'EN AÇIKLAMA
    Armağan Oğuz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Yasemin Allen'le objektiflere takıldığı için haklarında çıkan 'Yeniden barıştı' iddialarına açıklık getirdi. Oğuz, "Eski sevgilim olabilir, ben bütün eski sevgililerimle zaten arkadaş kalırım" dedi.



        AYRILIK ŞAŞMAZ'I
        Yakışıklı oyuncu Aytaş Şaşmaz geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir yeni yıl partisi çıkışı görüntülendi. Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni sorulan Şaşmaz, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" derken, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" cevabını verdi.(Doğan SAVAŞ)



        LAHMACUN PARTİSİ
        Ünlü oyuncu Eylül Öztürk, kozmetik firmasının çalışanlarına yılbaşı sürprizi yaptı. Yılbaşı öncesinde çalışanlarına üç gün izin veren Eylül Öztürk, iş arkadaşları içinde bir yemek organizasyonu yaptırdı. Güzel oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Yılbaşından önce Lahmacun partisi yaptık" notunu bıraktı.



        BİR DARBE DE AKKAYA'DAN
        Son dönemdeki söylemleri ile tepki çeken Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde avukat Feyza Altun ile konuşmasını yayınlamış, sonrada da suçu kendi avukatına atmıştı. Av. Gürol Herkesecan da yaptığı açıklama ile kendisine iftira atıldığını ve eski müvekkili hakkında suç duyurusu yapacağını açıkladı.



            SEVENİ YOK
            Kendi programında birçok kişiyi mobinge zorladığı iddia edilen Serengil'e, ispat niteliğinde paylaşım Akkaya'dan geldi. Ünlü manken, "Programa başladığımdan beri bana uyguladığın mobingi dikkate almadım. Tamamen ekip ruhunu bozmamak adına, bunu göz ardı etmeye çalıştım. Seveni yok, artık çalacak kapısı yok. Dizinde ağlayacak bir dostu yok, elinde kalan tek diş bu. İnsanların bunu ciddiye alması için tek şantaj aracı bu" dedi.



            GERİ DÖNÜŞ
            Tuba Büyüküstün birlikteliğiyle medyatik olan işletmeci Umut Evirgen, üç yıl aşk yaşayıp 2020'de ayrıldığı eski sevgilisini tekrar takibe aldı. Büyüküstün ise Evirgen'in bu takibine karşılık vermedi.



            YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
            Demet Şener, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Yılbaşı alışverişi için AVM'ye geldiğini söyleyen Ünlü isim "Yeni yıl öncesinde hediye almaya çıktım. Umarım güzel bir yıl olur" dedi.



                KAZADA FELÇ KALABİLİRDİM
                Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir Yılbaşı davetine katılan Belçim Bilgin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilgin, 2022 yılı içerisinde geçirdiği trafik kazasında bel bölgesinden hasar almıştı ve kırıklar oluşmuştu. Bu süreci anlatan oyuncu, "Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Felç kalabilirdim. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak" dedi. Yılmaz Erdoğan ile evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin, bu evliliğin ardından uzun bir süre yalnızdı. Alfredo De Blasio ile bu evliliğin ardından birlikteliğe başlayan Bilgin, gazetecilerin "2023'de bir evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Partnerim ile çok mutluyuz. Evlilik çok önemli değil zaten birlikteyiz" diye yanıt verdi.



                KAÇACAK YER ARADI
                Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Makyajsız hali ve giyim tarzıyla görenleri şaşırtan Bozoğlu, karşısında gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı. Bozoğlu, yüzünü gizleyerek, "Arkadaşlar kuaföre gidip geleceğim söz veriyorum aman şimdi çekmeyin" dese de görüntülenmekten kurtulamadı. Aydın HAMZA



                KAYBI KATLANIYOR!
                2022'ın sonlarına doğru omurga kemiği kırılan ve yaklaşık üç haftadır evde istirahate çekilen güzel şarkıcının 30 Aralık Çeşme konseri, 31 Aralık Ankara (Yılbaşı) konseri başta olmak üzere toplam 3 sahnesine doktoru tarafından onay çıkmamıştı. Yılbaşı konserine yetişebilmek adına kendini kemik suyu çorbasına veren Bastık'ın, sandalyede oturarak şarkılarını seslendirme hevesi de yarım kalmıştı. Bu zamana kadar sahnelere çıkmayan ünlü ismin kaybı 3 Milyon TL iken, Yılbaşı başta olmak üzere üç konserinin iptal olmasıyla bu rakam 5 Milyon TL'ye çıktı.



                    İŞİN ASLI BELLİ DEĞİL
                    Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan oyuncu, samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çekti. Soruları yanıtlayan Pamuk, yeni yıl planlarının henüz belli olmadığını söyledi.



                    İŞ VAR ÇOCUK YOK!
                    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir yeni yıl partisine katıldı. "2023'de müjdeli haber gelir mi?" sorusuna Gürel, "Çocuk yok, iş var. Ben karar vereceğim" derken gazetecilerin patron kim sorusu Çayoğlu'nun "Manşet atmayalım" cevabı gülüşmelere neden oldu.
                    Doğan SAVAŞ



                    YENİ YIL BEKLENTİSİ
                    İrem Helvacıoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu "Yeni yılda neler bekliyorsunuz?" sorusuna "O kadar beklenti var ki her sene beklenti ile giriyorum yeni yıla" diyerek uzaklaştı. Aydın HAMZA



                        DİKKAT ÇEKEN TARZ
                        Güzel şarkıcı Tuğba Ünal geride bıraktığımız gün objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını alışveriş yaparak çıkarak ünlü şarkıcı, kendisini fark eden gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Farklı ve spor tarzıyla dikkat çeken Ünal, "Sensiz Olmaz" adlı yeni şarkısının provalarını bitirdiğini ve 14 Şubat'ta çıkaracağını söyledi.



                        KOMEDİ GECESİ
                        Bu yıl 5. kez düzenlenen "İstanbul Komedi Festivali", geçtiğimiz akşam Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay moderatörlüğünde seyirci ile buluştu. Fulya Terim, Merve Terim Çetin, Buse Terim Bahçekapılı, Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan, Katre Turan ve Devrim Ozkan gelen konuklar arasındaydı. Doğan SAVAŞ



                        EDİS ZİRVEDE
                        Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis 2022 yılında en çok dinlenen sanatçı oldu. Radio Monitor verilerine göre; Edis 2022'nin en çok dinlenen sanatçısı olarak zirvedeki yerini aldı. Yeni yılda İngilizce "Single"ını çıkartmaya hazırlanan ünlü yıldız herkesi şaşırtacak.



                            ALKIŞLAR BURAY'A
                            Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılında sahne alan Buray, salonu dolduran binlerce kişiyle şarkılarını seslendirdi. Buray, ''Bugün Ankara için çok önemli bir gün tam 103 yıl önce büyük önderimiz Atatürk, Milli Mücadele için Ankara'ya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirdi'' sözleri ile alkış aldı.



                            KENETLENME ZAMANI
                            Tarık ve Yeşim'e karşı yaptığı hamle Güzide'yi bir kez daha hedef haline getirir. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir. Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

                            KAPILAR YÜZÜNE KAPANDI
                            Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli olduğuyla bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır. Zor dönemler geçiren Ozan, uzun zamandır kendisine duygular beslediğini bildiği Selin'e karşı kalbini bir türlü açmamaktadır. Güzide ve çocukları birbirlerine daha çok kenetlenirken, hepsi hayatlarında ikilemlerle meşguldür. Çocukları kalplerinin sesini sorgularken, Güzide de Sezai'nin ona anlatmadığı şeylerin sıkıntısındadır.

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                            Haberler Saklambaç Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü
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