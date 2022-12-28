Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Doğan'ın Londra'da bıraktığı para dudak uçuklattı

Lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, kural bozmadı. Geçtiğimiz hafta bir haftalığına İngiltere'ye giden sosyetiğin yanında iki oğlu ile anne ve babası vardı. Geceliği 50 bin TL'lik otelde iki ayrı oda tutan Aslıhan Doğan Turan, sadece konaklamaya 700 bin TL ödedi. Sosyetik güzel; uçak, yeme içme ile alışveriş de eklendiğinde Londra'daki bir haftalık tatilinde yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan harcama yaptı. Bu arada sosyetik yengenin birçok ünlü sima gibi Londra'da satılık evlere de baktığı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arda Turan'ın başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok gayrimenkulü bulunuyor.