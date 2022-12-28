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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Doğan'ın Londra'da bıraktığı para dudak uçuklattı

    Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan Doğan, geçtiğimiz hafta Londra tatiline gitti. Sosyetik yenge, anne-babası ve iki oğluyla çıktığı seyahatte yaklaşık 1 milyon TL harcadı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Londra’da 1 milyon bıraktı

    Lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, kural bozmadı. Geçtiğimiz hafta bir haftalığına İngiltere'ye giden sosyetiğin yanında iki oğlu ile anne ve babası vardı. Geceliği 50 bin TL'lik otelde iki ayrı oda tutan Aslıhan Doğan Turan, sadece konaklamaya 700 bin TL ödedi. Sosyetik güzel; uçak, yeme içme ile alışveriş de eklendiğinde Londra'daki bir haftalık tatilinde yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan harcama yaptı. Bu arada sosyetik yengenin birçok ünlü sima gibi Londra'da satılık evlere de baktığı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arda Turan'ın başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok gayrimenkulü bulunuyor.



    'ANTİDEPRESAN' DOPİNGİ
    Geçtiğimiz akşam Etiler'de sahne alan Betül Demir, gelen misafirlerine müzik ziyafeti çekti. Repertuarına aldığı yeni şarkılarla dinleyene sürprizler yapmayı da ihmal etmeyen Demir, Mabel Matiz'in yeni hiti ''Antidepresan'' performansı ile dinleyenlerden tam not aldı.



    KAVUŞMAYA AZ KALDI
    Burak Özçivit mutlu bir birliktelik sürdüren Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz geldi. İkinci oğlunu kucağına almak için gün sayan Evcen, fotoğrafını 'Kavuşmaya az kaldı' notu ile paylaştı. 7.5 aylık hamile olan güzel oyuncunun erkek bir çocuğu olacak.



        ŞAŞKIN GÜZEL
        Azra Akın geçtiğimiz gün Levent'teki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Kameraları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Akın, kısa bir alışverişin ardından AVM'den ayrıldı.



        TEHLİKELİ YOLCULUK
        Gızem,Hakan Hatipoğlu, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Sahil turu yapan çift, iki kişinin binmesi yasak olduğu scootera iki kişi binerek kazaya açık kapı bıraktı.



        AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR...
        Uzun süreli ilişkilerinde birçok kez ayrılan ve sonrasında tekrar barışan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer için yine ayrılık çanları çaldı. Geçtiğimiz hafta aynı evden mutluluk pozlarını paylaşan çiftin evlenecekleri konuşuluyordu. Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkileri yine durma noktasına geldi. Güzel oyuncu, Buğrahan Tuncer'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Tuncer ise, Ece hala takip ediyor.



            HANIM KÖYLÜ OLDU
            Serkan Kaya, Ofspor'un geçtiğimiz gün gerçekleşen gecesinde sahne aldı. Kaya, "Hanım Trabzonlu, 'Bizden biri olacaksan, bir albümde karadeniz şarkısı olsun' dedi. Bende bir albümümüzde 'Dağların Dumanı' şarkısını okudum" diye konuştu.



            BEY'ONCE' PARA
            2018'de Johannesburg'daki Global Citizen Festivali'nden bu yana konserlerde yer almayan Beyonce ilk konserini 21 Ocak 2023'te Dubai'de verecek. 43 katlı "Atlantis The Royal Otel" sahneye çıkacak dünyaca ünlü şarkıcı 45 dakika performans sergileyecek. Beyonce, bu vereceği konserden tam olarak 24 Milyon Dolar yani 450 Milyon TL'yi cebine koyacak. Anlaşma yapan şarkıcının bir miktar parayı da peşin aldığı yabancı basına yansıdı.



            'YENGE'DEN GOL!
            İngiltere'deki restoranları eleştiren Sara Gündoğan'a, eşi İlkay'ın top koşturduğu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan yanıt gelmişti. Aynı zamanda restoran sahibi olan teknik adam, Ekim ayında yengeye çağrı yaparak kendi restoranına davet etti. Ancak yenge, Guardiola'nın çağrısına kayıtsız kaldı. Açıklamalarının ardından Londra'daki restoranlardan davet üzerine davet alan Sara, geçtiğimiz gün soluğu Al Mare'de aldı. Yıldız futbolcu ile beraber özel davetli olarak gittiği İtalyan restoranında yediği yemekleri de sosyal medyasından paylaşan güzel yenge, mekana övgüler yağdırdı. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan Sara Gündoğan'ın Guardiola'nın mekanına rakip olan Al Mare'ye gidip Pep'i hiçe sayması, "Yengeden Guardiola'ya gol" yorumu yaptırdı.

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            Haberler Saklambaç Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Doğan'ın Londra'da bıraktığı para dudak uçuklattı
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