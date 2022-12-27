Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığı kısa sürdü!





CEZAYİR İÇİN ZORLU SINAV

ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.



ŞAŞIRTICI TEKLİF

Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi?