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    Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığı kısa sürdü!

    Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığı kısa sürdü. Londra'ya giden çift buradan aşk dolu paylaşımlar yaparak barıştıklarını ilan etti. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Barıştılar

    Yiğit Marcus Aral'la çalkantılı ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü Murat Kazancıoğlu'na kaptıran ünlü model kısa süre önce Kazancıoğlu'ndan ayrılmıştı. Eski ilişkilerinde yaşadıkları yüzünden sık sık manşetlere çıkan Şevval Şahin'i, Kazancıoğlu ailesinin veto ettiği ve bu yüzden ikilinin ayrıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medyadan birbirlerini takibi de bırakan ünl çift, ters köşe yaparak Londra'dan aşk dolu paylaşımlarını yayınladı. Şevval Şahin paylaştığı karelerin altına "Aşkımla memleketimde" notunu düştü.



    OYUNCU OLMAK İSTİYOR
    Ekranların deneyimli sunucularından Ece Erken, geçtiğimiz gün oğlu Eymen ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı. Eğlence Merkezinde keyifle zaman geçiren anne-oğul, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna cevap veren Eymen "Oyuncu olmak istiyorum" dedi. Teşekkür Ece Erken, oğluyla alışveriş turuna devam etti.



    EVLİLİK YOK
    Aslı Turanlı önceki gün bir geceye katıldı. Artık yer alacağı projelerde rolüne hizmet etmek istediğini dile getiren Turanlı, televizyon dizisi için görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Turanlı, "Burak Çelik'le ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Yakın tarihte evlilik görünmüyor" dedi.



        HEM GÖZE HEM KULAĞA
        Güzel sanatçı Müjde Kızılkan, önceki akşam Bomonti'de sahne aldı. Düzenlenen özel etkinlikte sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerin katıldığı gece de sahneye çıkan Kızılkan, seslendirdiği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



        ROLÜNE ODAKLANDI
        Büşra Develi önceki akşam Cihangir'deydi. Develi "Yakın zamanda dijital platformda "Kasaba" adlı bir dizi projem var çekimleri şehir dışında olacak. Rolüme çok fazla yoğunlaşmış durumdayım çok fazla çalışıyorum bugün de arkadaşımla biraz vakit geçirdik" dedi. Doğan SAVAŞ



        ANNE-OĞUL BULUŞTU
        Ünlü pop şarkıcısı Hande Yener önceki akşam Karaköy'de oğlu Çağın Kulaçoğlu ile baş başa yemek yedi. Yener "Uzun bir zamandır işlerden fırsat bulup oğlum Çağın ile bir araya gelemedik ama bugün kararlaştırdık ve birlikte yemek yiyerek sohbet etme imkanımız oldu. Çok yoğun çalışıyorum. Yılbaşı akşamı da çalışacağım, vakit bulup bir araya gelemezdik iyi oldu birlikte vakit geçirme imkanı yarattık" dedi.



            ELDE VAR AŞK
            Duayen oyuncu Mustafa Uğurlu önceki akşam Cihangir'de bir mekanda yeni sevgilisi ile baş başa yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışı sevgilisi ile poz veren Uğurlu "Arkadaşlar çekebilirsiniz yanımda bulunan hanımefendi sevgilim kaçmıyoruz gördüğünüz gibi size poz veriyoruz" dedi. Mustafa Uğurlu sevgilisinin elinden tutarak Cihangirde bulunan evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



            'DAHA CESUR GİYİNECEĞİM'
            Seçil Gür, İstanbul'da bir mekanda seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla adeta sahneyi salladı. Süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yarattı. 2023'de stilinde daha iddialı seçimlerde bulunacağını belirten şarkıcı, "Enerjik tarzımı daha cesur kıyafetlerle ön plana çıkaracağım. Fiziğine güvenen bence dekolte giymeli" diyerek sözlerine açıklık getirdi.



            ZENGİN KALKIŞI
            Faruk K yepyeni şarkısı Zengin Kalkışı'nı müzikseverlerin beğenisine sunacak. Yapımcılığını kendisinin yaptığı şarkının klibi Hossein Khojamli tarafından çekildi. Klipte sokakta yaşayan bir Homeless'ı canlandıran popçu yıllar önce Aysel Gürel ile çöpten buldukları bir tabloyu klibinde kullandı.



                AMELİYAT OLDU
                Usta oyuncu Demet Akbağ, ameliyat masasına yattı. Akbağ, dizinden operasyon geçirdi. Ameliyattan çıkan Akbağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ameliyatı başarılı geçen ünlü oyuncunun, kısa zamanda taburcu olacağı da öğrenildi. Akbağ, bir süre evinde dinlendikten sonra tekrar işlerine yoğunlaşacak.



                CEZAYİR İÇİN ZORLU SINAV
                ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.

                ŞAŞIRTICI TEKLİF
                Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi?



                İLK KİTABI "SÖZLER DE KIRILIR"
                Gazeteci yazar Ferah Uzundurukan'ın merakla beklenen ''Sözler de kırılır'' kitabı okuyucularla buluştu. Birçok mecrada kaleme aldığı makaleleri ve röportajlarıyla bilinen Uzundurukan'ın kitabı büyük ilgi gördü. Hayat yolculuğuna çıkartan kitapta, kadın-erkek ilişkilerinden yaşama dair her şey anlatan Uzundurukan, okuyucularından tam not aldı.



                    KUSURSUZ DÜNYA
                    Pınar Altuğ'un yer aldığı "Kusursuz Dünya Müzikali"nin prömiyeri, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Altuğ'un "Anne" karakterini canlandırdığı oyunda Yağmur Atacan da eşini yalnız bırakmadı. Çocukların hayal gücünü geliştirmek amacıyla düzenlenen "Bir Hayal Bir Oyun Yarışması"nın 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra'nın kaleme aldığı "Acayip Teknolojik Masallar" hikayesi "Kusursuz Dünya Müzikali" adı altında tiyatroseverlerle buluşuyor.

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                    Haberler Saklambaç Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığı kısa sürdü!
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