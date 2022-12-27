Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığı kısa sürdü!

Yiğit Marcus Aral'la çalkantılı ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü Murat Kazancıoğlu'na kaptıran ünlü model kısa süre önce Kazancıoğlu'ndan ayrılmıştı. Eski ilişkilerinde yaşadıkları yüzünden sık sık manşetlere çıkan Şevval Şahin'i, Kazancıoğlu ailesinin veto ettiği ve bu yüzden ikilinin ayrıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medyadan birbirlerini takibi de bırakan ünl çift, ters köşe yaparak Londra'dan aşk dolu paylaşımlarını yayınladı. Şevval Şahin paylaştığı karelerin altına "Aşkımla memleketimde" notunu düştü.
OYUNCU OLMAK İSTİYOR
Ekranların deneyimli sunucularından Ece Erken, geçtiğimiz gün oğlu Eymen ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı. Eğlence Merkezinde keyifle zaman geçiren anne-oğul, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna cevap veren Eymen "Oyuncu olmak istiyorum" dedi. Teşekkür Ece Erken, oğluyla alışveriş turuna devam etti.
EVLİLİK YOK
Aslı Turanlı önceki gün bir geceye katıldı. Artık yer alacağı projelerde rolüne hizmet etmek istediğini dile getiren Turanlı, televizyon dizisi için görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Turanlı, "Burak Çelik'le ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Yakın tarihte evlilik görünmüyor" dedi.