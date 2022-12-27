CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yılbaşında Gülşen’i dudak uçuklatan fiyata konser verdirecek





TUNÇ SOYER'E BÜYÜK TEPKİ

İzmir'in dağlarında çiçekler açar, sokakları pis kokar!

Tunç Soyer, halka değil kolladığı sanatçıları zengin etmeye gelmiş.

Gülşen de "özgürlük, Atatürk" diye diye cebini dolduranlar kervanına katılmış.

5 milyon TL'miz gittiğine göre biz İzmirliler, sokaklarda çöpler, yağmurda su basan evler ve leş gibi kokuyla yaşamaya devam edeceğiz.

Gülşen'e Gündoğdu, İzmirli'nin parası yine konserde battı!

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