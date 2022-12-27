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    CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yılbaşında Gülşen’i dudak uçuklatan fiyata konser verdirecek

    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılbaşında Gülşen’i zengin etmeye karar verdi. Popçu, dün 31 Aralık’ta Gündoğdu’da vereceği konser afişini paylaşınca İzmirli, Soyer’e isyan etti: Önce şehre sonra ünlüye hizmet et!

    Pop dedik başkan

    İzmir'in 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümünde Tarkan, için kesenin ağzını açan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yılbaşında da halkın parasını yine konsere saçıyor!



    "Tek kuruş almadım" diyen Tarkan'a kaşe ücreti adıyla 3 milyon 540 bin TL ödeyen Soyer, gelen eleştirilere adeta inat yaparcasına "halkın parasını saçma" çıtasını yükseltti.



    ÜCRETİYLE REKOR KIRDI
    31 Aralık'ta Gündoğdu Meydanı'nda Gülşen konseri düzenleyecek olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden 5 milyon TL çıkacağı konuşulmuştu.



        Popçu da dün sosyal medyasından bu rekor ücret alacağı konserini ilan edince ortalık karıştı. Başta İzmirliler olmak üzere birçok vatandaş, halkın parasını halka hizmet etmek yerine yandaş sanatçıların cebini doldurmakla meşgul olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.



        İZMİR KONSER BELEDİYESİ
        Sosyal medyadan İzmir'deki konserin afişini paylaşan Gülşen gelen eleştirilere cevap vermemekle yetindi.



        TUNÇ SOYER'E BÜYÜK TEPKİ
        İzmir'in dağlarında çiçekler açar, sokakları pis kokar!
        Tunç Soyer, halka değil kolladığı sanatçıları zengin etmeye gelmiş.
        Gülşen de "özgürlük, Atatürk" diye diye cebini dolduranlar kervanına katılmış.
        5 milyon TL'miz gittiğine göre biz İzmirliler, sokaklarda çöpler, yağmurda su basan evler ve leş gibi kokuyla yaşamaya devam edeceğiz.
        Gülşen'e Gündoğdu, İzmirli'nin parası yine konserde battı!

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        Haberler Saklambaç CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yılbaşında Gülşen’i dudak uçuklatan fiyata konser verdirecek
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