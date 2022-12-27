CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yılbaşında Gülşen’i dudak uçuklatan fiyata konser verdirecek

İzmir'in 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümünde Tarkan, için kesenin ağzını açan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yılbaşında da halkın parasını yine konsere saçıyor!
"Tek kuruş almadım" diyen Tarkan'a kaşe ücreti adıyla 3 milyon 540 bin TL ödeyen Soyer, gelen eleştirilere adeta inat yaparcasına "halkın parasını saçma" çıtasını yükseltti.
ÜCRETİYLE REKOR KIRDI
31 Aralık'ta Gündoğdu Meydanı'nda Gülşen konseri düzenleyecek olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden 5 milyon TL çıkacağı konuşulmuştu.