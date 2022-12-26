Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı çok eleştirilmişti! Derin Mermeci'den benzer etkinlik planı

Türkiye'nin en zengin 68. kişisi olan Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı'nın yeni bir işe girdiğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik.
İstanbul'daki lüks bir otelde Pınar Sabancı'nın ev sahipliğinde kapılarını açan olan yeni yıl etkinliğini, ziyaret edenler arasında ben de vardım.
Birçok kadın girişimciye destek olan Pınar Sabancı'nın, yaptığı bu event çokça eleştirilmişti. Bir çok ünlü ismin yaptığı gibi etkinliğe ev sahipliği yapan Pınar Sabancı'nın hem soy isminden hem de yaptığı iş eleştirenleri anlamakta güçlük çekiyorum.