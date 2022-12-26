Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı çok eleştirilmişti! Derin Mermeci'den benzer etkinlik planı





AMERİKA RÜYASI YAŞATTILAR

Son dönemde birçok ünlü isim yurt dışında olan partileri akın ediyor. Dünyaca ünlü DJ'lerin yer aldığı partilere gitmek ise neredeyse 10 binlerce dolara mal oluyor. Artık Türkiye'de eğlencenin tadını alamadık diyenlerin yeri neredeyse Miami oldu. Birçok Türk artık ya yaşamayı tercih ediyor ya da tatile ve partilere buraya akın ediyor. Miami'de 29 Kasım'da gerçekleşen ve 2 gün süren çok ünlü bir DJ'in partisinde ise Türkiye'de çok ünlü bir iş adamının kolundan saati çalmışlar. Nasıl mı? Partide eğlenen iş adamı bir bakmış kolunda saati yokmuş! Aramış taramış ama bulamamış. Eğlendiği sırada yanına gelen yan kesiciler "M" ismindeki bu çok ünlü iş insanının kolundan 30 bin dolar, yani yaklaşık 560 bin liralık saati alıp sırra kadem basmışlar. Hiç anlamamış bile. Yani bu iş insanını gittiği parti ona bir araba parasına mal olmuş...

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