"Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...

Bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran Hadise ile Kaan Yıldırım kadar bir isim daha o günlerde şöhret olmuştu:
Benek... Yakışıklı oyuncunun köpeği Benek, bu ilişkiyi ifşa eden de isimdi.
Bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran Hadise ile Kaan Yıldırım kadar bir isim daha o günlerde şöhret olmuştu:
Benek... Yakışıklı oyuncunun köpeği Benek, bu ilişkiyi ifşa eden de isimdi.
Hesaptan önce Kaan Yıldırım'ın yaş günü dolayısıyla "Doğum günün kutlu olsun baba" yazısı paylaşıldı.
MAKSAT GÜNDEM OLSUN
Hemen ardından paylaşılan "Seni de özledim anne" mesajı ise ortalığı karıştırdı. Herkes bu mesajın Yıldırım'ın şimdiki aşkı Pınar Deniz değil Hadise'ye olduğu konusunda hem fikirdi.
Birçokları mesajın güzel popçu ile Kaan Yıldırım fanları tarafından paylaşıldığını düşünürken bazılarının ise "Mesajın arkasında Hadise vardır. Maksat gündem olmak" yorumu olay yarattı.
İlk mesaj Kaan Yıldırım içindi.
Bu mesaj, ortalığı karıştırdı.
Hadise ile Kaan Yıldırım'ın 1.5 yıldır süren aşkı, 2021 yaz aylarında sona erdi. Çift, sık sık Benek ile beraber vakit geçiriyordu.