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    "Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...

    Hadise ile Kaan Yıldırım aşkıyla özdeşleşen Benek’in Instagram hesabı hack’lendi. Hesaptan yapılan “Seni özledim anne” paylaşımı sosyal medyada dedikodu kazanını kaynattı.

    Benek ’Hadise’si

    Bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran Hadise ile Kaan Yıldırım kadar bir isim daha o günlerde şöhret olmuştu:



    Benek... Yakışıklı oyuncunun köpeği Benek, bu ilişkiyi ifşa eden de isimdi.



    O dönem Hadise'nin de çok sevdiği hatta beraber bir klip dahi çektiği Benek adına "Benek Yıldırım" adıyla açılan hesap, önceki gün hack'lendi.



        Hesaptan önce Kaan Yıldırım'ın yaş günü dolayısıyla "Doğum günün kutlu olsun baba" yazısı paylaşıldı.



        MAKSAT GÜNDEM OLSUN
        Hemen ardından paylaşılan "Seni de özledim anne" mesajı ise ortalığı karıştırdı. Herkes bu mesajın Yıldırım'ın şimdiki aşkı Pınar Deniz değil Hadise'ye olduğu konusunda hem fikirdi.



        Birçokları mesajın güzel popçu ile Kaan Yıldırım fanları tarafından paylaşıldığını düşünürken bazılarının ise "Mesajın arkasında Hadise vardır. Maksat gündem olmak" yorumu olay yarattı.
            Annelere destek arttı
            Haberler Saklambaç "Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...
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