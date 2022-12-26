Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Ateş Kuşları' ilk tanıtımını yayınlandı





EVİMİZ YOK, ÇATIMIZ GÖK

Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri... Gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışan beş kardeş, çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar. Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar...