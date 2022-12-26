Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Ateş Kuşları' ilk tanıtımını yayınlandı

ATV'nin yakında başlayacak ve çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin yeni tanıtımı, izleyici ile buluştu. Tanıtım, yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle:
EVİMİZ YOK, ÇATIMIZ GÖK
Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri... Gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışan beş kardeş, çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar. Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar...
DİVA İZDİHAMI
Türk müzik tarihinin en büyük ikonu olarak işaret edilen Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Telefonlarıyla Diva'yı çekmek için yarışan binlerce hayranının büyük tezahüratlarıyla sahneye çıkan, Türk müzik tarihinin en büyük İkonu olarak işaret edilen Diva, tarzı ve eşsiz sahne performansı ile büyüledi. Doğan SAVAŞ