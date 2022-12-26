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    Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Ateş Kuşları' ilk tanıtımını yayınlandı

    ATV’nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları’nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

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    ATV'nin yakında başlayacak ve çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin yeni tanıtımı, izleyici ile buluştu. Tanıtım, yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle:



    EVİMİZ YOK, ÇATIMIZ GÖK
    Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri... Gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışan beş kardeş, çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar. Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar...



    DİVA İZDİHAMI
    Türk müzik tarihinin en büyük ikonu olarak işaret edilen Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Telefonlarıyla Diva'yı çekmek için yarışan binlerce hayranının büyük tezahüratlarıyla sahneye çıkan, Türk müzik tarihinin en büyük İkonu olarak işaret edilen Diva, tarzı ve eşsiz sahne performansı ile büyüledi. Doğan SAVAŞ



        SAĞLIK DİLEDİ
        Önceki akşam Uğur Akkuş ile eşi Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Şallı, mekan çıkışında "2023'ün tüm insanlarımıza ve sevenlerime en güzel şekilde şans ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bol kazanç ve bereket dolu bir yıl diliyorum" dedi. Doğan SAVAŞ



        ATİYE ŞOV
        Peş peşe yayınladığı şarkılarla 3 yıllık suskunluğundan sonra müzik sahnesine dönüş yapan Atiye, geçtiğimiz akşam global bir lojistik firmasının yeni yıl kutlaması için sahne aldı. Güzel şarkıcı, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan müzisyenleri ile eğlenceli bir şov sergiledi.



        YILBAŞI 'MÜJDE'Sİ
        Pop müziğinin genç sesi Müjde Kızılkan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. İzleyenler arasında sanat ve sosyete dünyasından ünlü isimler vardı. Kızılkan, kendine öz tarzı ve güçlü sesiyle seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisiyle müzikseverleri bir an olsun oturtmadı. Başarılı sanatçı, muhteşem performansından dolayı büyük alkış aldı. Genç şarkıcı yılbaşı akşamı ise iki mekanda sahne alacağını açıkladı.



            RUH EŞİMİ BULDUM
            Şarkıcı Çağlar Ökten, önceki akşam Bahçeşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Eşi Seda Sayan'ın da kendisini dinlediği Ökten, "2022 benim için çok güzel geçti. Bir kere en önemlisi ruh eşimi buldum, eşim dediğim insanı buldum ve onunla evlendim" dedi. Doğan SAVAŞ



            ERKEN KUTLAMA
            Ünlü popçu Soner Arıca, İstanbul sahnelerinde fırtına gibi esti. Geçtiğimiz akşam bir bankanın erken yılbaşı partisi için konser verdi. Geçmişten günümüze hit şarkılarını seslendi. Ayrıca pop müziğin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla misafirlere yılbaşı tadında bir gece yaşattı. Arıca, gece boyunca hem eğlendirdi hem de eğlendi.

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            Annelere destek arttı
            Haberler Saklambaç Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Ateş Kuşları' ilk tanıtımını yayınlandı
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