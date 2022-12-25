Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi! 70 bin Euro'ya...

Ülkemizi İngiltere'de başarılı bir şekilde temsil eden Çağlar Söyüncü, futbolculuğu kadar harcamalarıyla da dikkat çekiyor. Lükse düşkünlüğüyle bilinen yıldız isim, bu kez de kolundaki servet değerindeki saatle dikkat çekti. Söyüncü'nün satın aldığı Rolex marka saatin değeri 70 Bin Euro yani yaklaşık olarak 1 Milyon 400 Bin TL. Leicester City'de oynayan futbolcu yıllık 2.3 Milyon Euro (45 Milyon TL) kazanıyor.
ARABESK'İN KRALİÇESİ
Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Cem Belevi'yi sahneye davet eden Bedavacı, birlikte düet yaptı. Bedavacı'ya teşekkür eden Belevi, "Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum, ben ona arabeskin kraliçesi diyorum hep" diyerek yakın dostunu övdü.
ANKARALI SAFİYE
Türk Müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, yeni şarkısı "Ankara Güzelse Sebebi Sensin" ile kış aylarına dolu dolu bir şarkı ile giriş yapıyor. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının, klip çekimi ise Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.