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    Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi! 70 bin Euro'ya...

    İngiltere Premier Ligi’nde top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi. Yıldız futbolcu kendine 70 Bin Euro (1 Milyon 400 TL) değerinde Rolex marka saat aldı. İşte sizler için dereldiğimiz 25 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Servet taşıyor

    Ülkemizi İngiltere'de başarılı bir şekilde temsil eden Çağlar Söyüncü, futbolculuğu kadar harcamalarıyla da dikkat çekiyor. Lükse düşkünlüğüyle bilinen yıldız isim, bu kez de kolundaki servet değerindeki saatle dikkat çekti. Söyüncü'nün satın aldığı Rolex marka saatin değeri 70 Bin Euro yani yaklaşık olarak 1 Milyon 400 Bin TL. Leicester City'de oynayan futbolcu yıllık 2.3 Milyon Euro (45 Milyon TL) kazanıyor.



    ARABESK'İN KRALİÇESİ
    Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Cem Belevi'yi sahneye davet eden Bedavacı, birlikte düet yaptı. Bedavacı'ya teşekkür eden Belevi, "Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum, ben ona arabeskin kraliçesi diyorum hep" diyerek yakın dostunu övdü.



    ANKARALI SAFİYE
    Türk Müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, yeni şarkısı "Ankara Güzelse Sebebi Sensin" ile kış aylarına dolu dolu bir şarkı ile giriş yapıyor. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının, klip çekimi ise Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.



        YANLIŞ ANLAŞILDIM
        Selen Görgüzel, önceki akşam Arnavutköy'de annesi Selma Yetiş'in doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Mekanda oturup bol bol sohbet eden Görgüzel ve ailesi, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne Selma Yetiş, "O özel günleri hiç unutmaz. Hep böyle günlerde yanımızdadır. Ailesini çok sever" dedi. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı bir röportajda "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" cümlelerini kullanan Selen Görgüzel, kendisini ifade ederken yanlış anlaşıldığını belirterek "Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ve tam ima edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden buradan tekrardan özür dilerim. Yoksa gönül bu asgari ücretli değil, hiç işi olmayan insan bile gönlümü çalabilir" dedi. Doğan SAVAŞ



        202'3' ANIL'A YARAYACAK
        Rol aldığı sinema filmleriyle yoğun bir dönem geçiren ünlü oyuncu Anıl Altan, 3 farklı sinema filmiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 21 Numara "Aşkın Tadı", "Aşk Bağları" ve "Son Dilek" filmiyle üç farklı projede 2023 yılında izleyicinin karşısına çıkacak.



        SEÇMEKTE ZORLANDI
        Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, önceki gün Etiler'deydi. Alışverişe gelen oyuncu bir kaç saat boyunca mağazaları gezdi. Kendine krampon seçmekte zorlanan futbolcu, sonunda istediği kramponu aldı. Doğan SAVAŞ



            BABA-OĞUL
            38 yaşına basan Burak Özçivit doğum gününde oğlu Karan ile sevgi dolu paylaşımda bulundu. Oğlu Karan ile eğlenceli hallerini "Cankuşu" yazarak paylaşan Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den de "Aşklarım" yorumu geldi.



            KIZLARIYLA YILBAŞI POZU
            Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yılbaşı öncesi çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Uzerli, kızlarıyla aynı kombini giydi. 10 kare yayınlayan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.



            'NOEL ANNE' OLDU
            Bali'de yaşayan Irmak Ünal çocuklarıyla yeni yıl pozu verdi. Sosyal meyadan yaptığı paylaşıma "Güzel adamızda ikinci noelimiz çok mutluyuz" yazdı. Aynı zamanda da yeni yıldan "Sevgi, sağlık ve neşe" getirmesini diledi.



                SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
                Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü önceki gece dostları Umut Evirgen, Meriç Aral ve Nail Gönenli ile birlikte Etiler'de bir mekanda kutladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Özpirinçci hızlı adımlar ile arabaya yürüdü. Burak Yamantürk ise, "Doğum günü için sürpriz yapmışlar bana. Teşekkür ederim" dedi. Öte yandan güzel oyuncu, sosyal medyadan da eşinin doğum gününü kalpli emojilerle kutladı.
                Doğan SAVAŞ



                BİR NEV-İ MUHABBET
                Pop müziğinin sevilen ismi Nev, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Kendine has tarzı ile müziğini ortaya koyan, yorumculuğu kadar söz yazarı, besteci ve müzisyenliğiyle geniş kitlelerin takip ettiği Nev, en sevilen şarkılarını söyledi. Sohbetiyle de konsere gelenlere keyifli anlar yaşatan Nev'in performansı büyük alkış aldı.



                MÜZİK ZİYAFETİ
                Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Lacivert pantolonun kırmızı ceketle kombinlendiği şık bir takımla sahneye çıkan Erol Evgin, performansına alkışlar eşliğinde söylediği "Söyle Canım" şarkısıyla başladı. Evgin hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

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                Haberler Saklambaç Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi! 70 bin Euro'ya...
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