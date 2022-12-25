Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi! 70 bin Euro'ya...





YANLIŞ ANLAŞILDIM

Selen Görgüzel, önceki akşam Arnavutköy'de annesi Selma Yetiş'in doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Mekanda oturup bol bol sohbet eden Görgüzel ve ailesi, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne Selma Yetiş, "O özel günleri hiç unutmaz. Hep böyle günlerde yanımızdadır. Ailesini çok sever" dedi. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı bir röportajda "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" cümlelerini kullanan Selen Görgüzel, kendisini ifade ederken yanlış anlaşıldığını belirterek "Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ve tam ima edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden buradan tekrardan özür dilerim. Yoksa gönül bu asgari ücretli değil, hiç işi olmayan insan bile gönlümü çalabilir" dedi. Doğan SAVAŞ