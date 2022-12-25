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    Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile anılıyor

    Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan ilişkilerine nokta koydu. İkilinin ayrılık haberlerinin ardından Burak Deniz’in, Serenay Sarıkaya’yla aşk yaşadığı iddiaları iyice güçlendi.

    Rota yeniden oluşturuldu

    Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan "Ayrıldılar" haberleri gerçek oldu. Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. "Şahmaran" dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz'in yakınlaştığı iddia edilmişti.



    Çıkan bu haberlerin ardından yakışıklı oyuncu yalanlayarak "Didem'le beraberiz" demişti. Bu çıkan iddiaların ardından ilişkileri iyice yıpranan Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılık kararı aldı. Hatta ünlü çiftin ilişkisinin iki hafta önce bittiği ve geriden dönüşün olmadığı da öğrenildi. Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün tatil yaptı. Soydan'dan ayrılan Deniz'in rotasını Sarıkaya'ya çevirdiği de iddia edildi. Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'yla sette başlayan yakınlığının ilişkiye dönüp dönmeyeceği de sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

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    Haberler Saklambaç Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile anılıyor
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