Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile anılıyor





Çıkan bu haberlerin ardından yakışıklı oyuncu yalanlayarak "Didem'le beraberiz" demişti. Bu çıkan iddiaların ardından ilişkileri iyice yıpranan Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılık kararı aldı. Hatta ünlü çiftin ilişkisinin iki hafta önce bittiği ve geriden dönüşün olmadığı da öğrenildi. Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün tatil yaptı. Soydan'dan ayrılan Deniz'in rotasını Sarıkaya'ya çevirdiği de iddia edildi. Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'yla sette başlayan yakınlığının ilişkiye dönüp dönmeyeceği de sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

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