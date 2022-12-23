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    Yasemin Özilhan sosyetiğim demedi duvara tünedi!

    Yasemin Özilhan, önceki gün gittiği Etiler'deki bir mekanda boş sandalye bulamadı. Sosyetik güzel, çareyi mekanın ön tarafında bulunan duvara oturup çay içmekte buldu.

    AYDIN HAMZA
    takvim.com.tr
    Semt oturuşu!

    Sosyal medya paylaşımlarıyla lüks hayatını sık sık gözler önüne seren Yasemin Özilhan, önceki gün bir başka yanını ortaya koydu.



    Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin gelini olan eski oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'deki bir mekanın yolunu tuttu.



    Ancak yüzünü gösteren kış güneşi nedeniyle mekandaki tüm masa ile sandalyeler doluydu.



        ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
        Bunun üzerine Yasemin Özilhan, arkadaşıyla mekanın hemen önünde bulunan duvara oturup çay keyfi yaptı.



        Bir ara yoldan geçen arkadaşlarıyla da sohbete dalan Yasemin Özilhan'ın bu mütevazı halleri de objektiflere böyle takıldı.



        Sosyetik güzelin birçok ünlü ismin aksine sergilediği doğal hali ve tavırları ise çevredekilerin takdirini topladı.
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            Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan sosyetiğim demedi duvara tünedi!
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