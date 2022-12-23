Yasemin Özilhan sosyetiğim demedi duvara tünedi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla lüks hayatını sık sık gözler önüne seren Yasemin Özilhan, önceki gün bir başka yanını ortaya koydu.
Ancak yüzünü gösteren kış güneşi nedeniyle mekandaki tüm masa ile sandalyeler doluydu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla lüks hayatını sık sık gözler önüne seren Yasemin Özilhan, önceki gün bir başka yanını ortaya koydu.
Ancak yüzünü gösteren kış güneşi nedeniyle mekandaki tüm masa ile sandalyeler doluydu.
ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Bunun üzerine Yasemin Özilhan, arkadaşıyla mekanın hemen önünde bulunan duvara oturup çay keyfi yaptı.
Bir ara yoldan geçen arkadaşlarıyla da sohbete dalan Yasemin Özilhan'ın bu mütevazı halleri de objektiflere böyle takıldı.
Sosyetik güzelin birçok ünlü ismin aksine sergilediği doğal hali ve tavırları ise çevredekilerin takdirini topladı.
Yasemin Özilhan, sokaktan geçen arkadaşlarıyla da ara ara sohbete daldı. Sosyetik güzel, gazetecileri de selamlamayı ihmal etmedi.