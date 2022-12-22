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    Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın şöhreti, sınırları aştı

    Bir TV kanalının davetlisi olarak Madrid’e giden Onur Seyit Yaran, İspanyol hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Sınır aşan sevgi

    ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın şöhreti, sınırları aştı. İspanya'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, ülkenin en büyük televizyon kanallarından Atresmedia Antena 3'ün daveti üzerine Madrid'e gitti. Kanal binasından itibaren sevgi seliyle karşılaşan Onur Seyit Yaran, Madrid sokaklarında da büyük ilgi gördü. Genç oyuncu, sosyal medyadan da İspanyolca olarak "Sayenizde İspanya'daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum" diyerek İspanyol hayranlarına mesaj yolladı.



    DEMİR GİBİ!
    Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Betül Demir, enerjisiyle konukları mest etti. Güzel sanatçı, "Kendimi her yorgun hissettiğimde arkama dönüp müzisyen arkadaşlarıma bakıyorum. Aklıma pandemi dönemi geliyor ve kendime 'Şimdi yorulmaya hakkın yok' diyorum"



    DERİNLERE DALDI
    Melisa Döngel, önceki günü kendisine ayırdı. Bir AVM içerisinde yer alan akvaryumda bin bir çeşit deniz canlılarını, penguenleri ve amazon ormanını hayranlıkla izleyen güzel oyuncu, çıkışta muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.



        'FATE' SETTE
        Çekimleri Mersin'de süren 'Roza' filminin kadrosuna katılan Belçim Bilgin, filmde 'Fate' karakterine hayat veriyor. Mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatan filmde Bilgin, başarılı oyuncu Fikret Kuşkan ile başrolü paylaşıyor.



        ZOMBİ AVCISI ŞAFAK
        'Kutsal Damacana 4'ü zombiler bastı. Zombi sahneleri için sete gelen 4 kişilik makyaj ekibi, 20 oyuncuyu 12 saatte sahneye hazırladı. Kutsal Damacana serisiyle özdeşleşen filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer, düşmanlarıyla objektiflere poz verdi.



        DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI
        ATV, önceki gün dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4'üne yerleşti. Esra Erol'da, 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde birinci oldu. Ben Bu Cihan Sığmazam dizisi, önceki akşamki bölümüyle Tüm kişiler kategorisinde %7,50 izlenme oranı ve %17,69 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti. atv Ana Haber Bülteni de Tüm Kişiler Kategorisi'nde dördüncü sırasında.



            ŞIK ALIŞVERİŞ
            Cemiyet hayatının ünlü simalarından Burcu Şendir, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde oğlu ile birlikte alışverişe çıkan sosyetik güzel, her zaman olduğu gibi dünyaca ünlü markalardan oluşturduğu tarzı ve şıklığıyla göz kamaştırdı.



            ERİTEN ACI
            Babasını kısa süre önce trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, önceki gün evinin bulunduğu Nişantaşı'ndaydı. Ünlü model, kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalmıştı. Tepeden tırnağa siyahlara bürünen Ulusoy, başsağlığı dileklerine teşekkür etmekle yetindi.



            KOÇ PANİĞİ!
            Merhum iş insanı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç, uzun süredir bulunduğu ABD'den Türkiye'ye geldi. Önceki gece soluğu Bebek'te alan Koç, tam mekandan çıkmak üzereyken basın mensuplarını görünce içeri kaçtı. Yanında bulunan arkadaşları ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Ardından basın mensuplarını atlatmak için mekanın yan kapısından tek çıkan Koç, aracı içerisinde görüntülenmekten kurtulamadı. Doğan SAVAŞ



                İNANILMAZ HABER!
                Önceki akşam oğulları Kuzey ve Uzay ile Etiler'de görüntülenen Çağla Şıkel, her zamanki gibi tarzıyla dikkat çekti. Muhabirlerin Edis ile hakkında çıkan aşk haberleri sorulan ünlü model, kahkaha atıp şunları söyledi: "İnanılmaz haberler bunlar. Gerçekten de inanıyorlar buna. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik yani. Kendisi ile arkadaşız." Doğan SAVAŞ



                ELDE VAR AŞK
                Oyuncu çift Özgü Kaya ile Eren Ören, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni yıl için alışveriş yaptıklarını dile getiren ikili, bir an olsun birbirlerinin ellerini bırakmadı. Ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren güzel oyuncu, "Görüldüğü gibi çok mutluyuz. Yakında üç günlük bir tatile çıkacağız" dedi. Doğan SAVAŞ



                YENGE SERGİDE
                Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, geçtiğimiz akşam kızı Eda ile birlikte bir sergide boy gösterdi. Mina Karwanchi'nin "Dokunma Bana" isimli kişisel sergisini gezen güzel yenge, kızıyla da objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.



                    DONDU KALDI!
                    Berrak Tüzünataç, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çekmesiyle anlık korku yaşan güzel oyuncu, "Ay dur, korktum. Bir haber verseydiniz" diyerek kahkaha attı. Doğan SAVAŞ



                    SOSYAL YASAK!
                    Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'deydi. Görgüzel, "Hayatınıza alacağınız erkek nasıl olmalı?" sorusuna "Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Şov yapanlar midemi bulandırıyor" dedi Doğan SAVAŞ



                    DOĞAL MELİS
                    Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Her zaman olduğu gibi günlük hayatında yine makyajsız ve en doğal haliyle dolaşan güzel oyuncu, kalbinin ise boş olduğunu açıkladı.

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                    Haberler Saklambaç Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın şöhreti, sınırları aştı
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