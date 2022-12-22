Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın şöhreti, sınırları aştı





DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI

ATV, önceki gün dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4'üne yerleşti. Esra Erol'da, 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde birinci oldu. Ben Bu Cihan Sığmazam dizisi, önceki akşamki bölümüyle Tüm kişiler kategorisinde %7,50 izlenme oranı ve %17,69 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti. atv Ana Haber Bülteni de Tüm Kişiler Kategorisi'nde dördüncü sırasında.