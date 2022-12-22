ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın şöhreti, sınırları aştı. İspanya'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, ülkenin en büyük televizyon kanallarından Atresmedia Antena 3'ün daveti üzerine Madrid'e gitti. Kanal binasından itibaren sevgi seliyle karşılaşan Onur Seyit Yaran, Madrid sokaklarında da büyük ilgi gördü. Genç oyuncu, sosyal medyadan da İspanyolca olarak "Sayenizde İspanya'daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum" diyerek İspanyol hayranlarına mesaj yolladı.
DEMİR GİBİ!
Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Betül Demir, enerjisiyle konukları mest etti. Güzel sanatçı, "Kendimi her yorgun hissettiğimde arkama dönüp müzisyen arkadaşlarıma bakıyorum. Aklıma pandemi dönemi geliyor ve kendime 'Şimdi yorulmaya hakkın yok' diyorum"
DERİNLERE DALDI
Melisa Döngel, önceki günü kendisine ayırdı. Bir AVM içerisinde yer alan akvaryumda bin bir çeşit deniz canlılarını, penguenleri ve amazon ormanını hayranlıkla izleyen güzel oyuncu, çıkışta muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.