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    Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy isyan etti! "Buraya sakın gelmeyin"

    Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy, “Ayda 5 Bin Dolar kazanamayacaksınız buraya sakın gelmeyin” ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Aralık tarihli Sakalmbaç haberleri...

    Sakın gelmeyin

    2018 yılında evlenen Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy çifti Miami'ye yerleşmişti. Çiftçilik yapmaya başlayan ünlü çiftin Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi. Buğra Toplusoy oradaki yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1.500 Dolar, 5 Bin Dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi. ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Aylık olarak asgari ücreti en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolar...



    SİNAN'A YORUM YOK
    Aleyna Kalaycıoğlu, yeni çıkacak olan teklisi 'Tebrik Ederim' in klip çekimini önceki gün gerçekleştirdi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan Trap arabesk tarzında bir şarkı ile sevenlerini buluşturmaya hazırlanan Kalaycıoğlu, sıfır derecede gerçekleşen klip çekiminde zor anlar yaşadı. Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddiaları hatırlatılan Aleyna Kalaycıoğlu, sorulara yanıt vermedi.



    AŞK ZİRVESİ
    Bilge Öztürk, önceki gün Erzurum Palandöken Dağı'nda bulunan lüks bir otelin yeni sezon açılış davetindeydi. Davete kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile katılan Öztürk'ün mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.



        'YILBAŞINDA EVDEYİZ'
        Buğra Gülsoy, Etiler'de görüntülendi. Gülsoy, yeni yıl planı yapmadıklarını belirterek "Yılbaşını evde geçireceğiz. Zaten 3 senedir evdeyiz. Aile ortamında geçirmek daha çok hoşumuza gidiyor. Daha çok aile ile kutlanacak bir şeymiş gibi geliyor" dedi. Aydın HAMZA



        SADECE ARKADAŞIZ
        Yiğit Kirazcı, önceki gün kız arkadaşıyla Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir saatlik sohbet sonrası masadan beraber kalkan ikili, çıkış kapısında farklı yönlere gitti. Kirazcı, "Sevgiliniz mi?" sorusunu "Normal arkadaşım" diye cevapladı. Aydın HAMZA



        BABA-OĞUL
        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe ile birlikte İtalya tatiline çıktı. Oğluyla birlikte pozlarını paylaşan yakışıklı oyuncu yine tarzıyla dikkat çekti. Tatlıtuğ daha önce gazetecilerin "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi" yanıtını vermişti.



            ANA İSYAN
            İşin Aslı" programına konuk olan Pelin Karahan, şok itiraflarda bulundu. Sektöre kırgın olduğunu söyleyen oyuncu: "Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'O artık anne oldu, eşinin durumu da iyi, ihtiyacı da yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum."

            'KADINLAR YAPTI!'
            Karahan, sitem dolu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim. Bu nasıl bir algıdır. Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar"



            CENK'İN DOĞ'RUSU'!
            Demet Şener ile evliliğini sonlandırdıktan sonra kalbini uzun süre aşka kapatan ve işlerine yönelen Cenk Küpeli aradığı aşkı Barcelona'da buldu. Küpeli'nin Barcelona kulübünün profesyonel atleti olan 23 yaşındaki Adelina Daraban Rusu ile birlikte olduğu öğrenildi. Çiftin beraber katıldıkları davetten paylaştıkları fotoğraf ile aşk belgelenmiş oldu. Sık sık yurtdışında bir araya geldiği öğrenilen çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı.



            ZOR GÜNLERİ ATLATTI!
            Geçtiğimiz haftalarda babasının vefatıyla sarsılan Özge Ulusoy, zor günlerin ardından iş hayatına geri döndü. Ulusoy, önceki gün Yeniköy'de bir markanın lansmanında sunuculuk yaptı. Kötü günleri unutmak için kendini işine vererek günler sonra ilk kez bir etkinlikte görüntülendi.



                ZARİF ALIŞVERİŞ
                Birce Akalay, geçtiğimiz gün Levent'te görüntülendi. Yılbaşı için alışverişe çıktığını söyleyen Akalay, uzun süre mağazaları dolaşıp ailesi ve dostları için alışveriş yaptı. Birce Akalay, her zamanki gibi güzelliğiyle dikkat çekti.



                PROJELER YOLDA
                Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent'teki bir AVM'deydi. Kalabalık bir arkadaş grubu ile bir araya gelen Yılmaz, yeni projeleri olduğunu söyledi ancak fazla detay vermedi.



                ESKİMEYEN GÜZELLİK
                Türkiye eski güzellerinden Pınar Tezcan, önceki gün yılbaşı alışverişine çıktı. 46 yaşındaki Tezcan, spor tarzıyla dikkat çekerken yıllara meydan okuyan formu ve güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.

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                Haberler Saklambaç Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy isyan etti! "Buraya sakın gelmeyin"
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