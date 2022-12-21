Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy isyan etti! "Buraya sakın gelmeyin"





ANA İSYAN

İşin Aslı" programına konuk olan Pelin Karahan, şok itiraflarda bulundu. Sektöre kırgın olduğunu söyleyen oyuncu: "Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'O artık anne oldu, eşinin durumu da iyi, ihtiyacı da yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum."



'KADINLAR YAPTI!'

Karahan, sitem dolu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim. Bu nasıl bir algıdır. Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar"