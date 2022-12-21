Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy isyan etti! "Buraya sakın gelmeyin"

2018 yılında evlenen Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy çifti Miami'ye yerleşmişti. Çiftçilik yapmaya başlayan ünlü çiftin Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi. Buğra Toplusoy oradaki yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1.500 Dolar, 5 Bin Dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi. ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Aylık olarak asgari ücreti en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolar...
SİNAN'A YORUM YOK
Aleyna Kalaycıoğlu, yeni çıkacak olan teklisi 'Tebrik Ederim' in klip çekimini önceki gün gerçekleştirdi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan Trap arabesk tarzında bir şarkı ile sevenlerini buluşturmaya hazırlanan Kalaycıoğlu, sıfır derecede gerçekleşen klip çekiminde zor anlar yaşadı. Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddiaları hatırlatılan Aleyna Kalaycıoğlu, sorulara yanıt vermedi.
AŞK ZİRVESİ
Bilge Öztürk, önceki gün Erzurum Palandöken Dağı'nda bulunan lüks bir otelin yeni sezon açılış davetindeydi. Davete kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile katılan Öztürk'ün mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.