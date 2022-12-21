10 bin dolarlık kapışma! Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında ipler gerildi





CEM'İN ÇEREZ PARASI!

Nafaka verince tüm sorumluluk bitiyor sanıyorlar. Sabah bir çocuğun kalkışından yatışına kadar, hastalığı, okul süreci gibi tam randımanlı babalık mı yapıyorlar ki nafakayı fazla buluyorlar!

Alsın baksın her şeyiyle bakalım! Bir çocuğa verilen emekler 10.000 dolar ediyor mu yoksa tüm rahatı kaçıyor mu?

Ahu Yağtu'nun kazandığı parayla Cem Yılmaz'ın kazandığı parayı bir tutamazsınız. 10 bin dolar, Cem Yılmaz'ın çerez parası.

Belki 10 bin dolar çok olabilir ama kızı yaşındakilerle sevgili olup yerken sorun yok, öz çocuğu ya da çocuğunun annesine gidince mi zoruna gidiyor?

Kadın da kazanıyorsa bu kadar çok yüksek nafaka bence de haksız; 10 bin dolar abartı bir rakam olmuş.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN