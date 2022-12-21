10 bin dolarlık kapışma! Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında ipler gerildi

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasındaki nafaka savaşı bitmiyor! Yağtu, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye indirilmesine Yılmaz'ın Londra'daki evlerinden dolarla kira geliri aldığı, reklamlardan 14 milyon TL ücret aldığı ve Avrupa'da standup gösterilerinin devam ettiği gerekçeleriyle itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti. Bu kez Cem Yılmaz, davayı Yargıtay'a taşıdı. Komedyenin avukatı, şu açıklamayı yaptı:
HANGİ ÇOCUK BU PARAYI HARCAR!
"Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu'nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar?" Bu açıklama, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "10 bin dolar, Cem Yılmaz için çerez parası. Her ay eski eşine verse ne olur!" ifadeleri kullandı. Kimileri ise Yağtu'nun da çalışan bir kadın olması nedeniyle bu rakamı fazla buldu.
CEM'İN ÇEREZ PARASI!
Nafaka verince tüm sorumluluk bitiyor sanıyorlar. Sabah bir çocuğun kalkışından yatışına kadar, hastalığı, okul süreci gibi tam randımanlı babalık mı yapıyorlar ki nafakayı fazla buluyorlar!
Alsın baksın her şeyiyle bakalım! Bir çocuğa verilen emekler 10.000 dolar ediyor mu yoksa tüm rahatı kaçıyor mu?
Ahu Yağtu'nun kazandığı parayla Cem Yılmaz'ın kazandığı parayı bir tutamazsınız. 10 bin dolar, Cem Yılmaz'ın çerez parası.
Belki 10 bin dolar çok olabilir ama kızı yaşındakilerle sevgili olup yerken sorun yok, öz çocuğu ya da çocuğunun annesine gidince mi zoruna gidiyor?
Kadın da kazanıyorsa bu kadar çok yüksek nafaka bence de haksız; 10 bin dolar abartı bir rakam olmuş.