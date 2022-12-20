Türk doktor Tamer Seçkin ABD gündemine yerleşti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan manken Hailey Baldwin'in geçtiğimiz günlerdeki 'yumurtalık kisti' itirafı, 26 yaşındaki model kadar Türk doktorunu da gündeme taşıdı. ABD basını, dünyaca ünlü yıldızın kendisini emanet ettiği Tamer Seçkin'e geniş yer verdi. Amerika'da en az Mehmet Öz kadar ünlü olan Seçkin, Hollywood yıldızlarıyla olan yakın dostluğuyla da dikkat çekiyor.