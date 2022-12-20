Türk doktor Tamer Seçkin ABD gündemine yerleşti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan manken Hailey Baldwin'in geçtiğimiz günlerdeki 'yumurtalık kisti' itirafı, 26 yaşındaki model kadar Türk doktorunu da gündeme taşıdı. ABD basını, dünyaca ünlü yıldızın kendisini emanet ettiği Tamer Seçkin'e geniş yer verdi. Amerika'da en az Mehmet Öz kadar ünlü olan Seçkin, Hollywood yıldızlarıyla olan yakın dostluğuyla da dikkat çekiyor.
New York'taki Fifth Avenue bölgesindeki muayenehanesi Susan Sarandon, Halle Berry ve Tyra Banks gibi dünyaca ünlü yıldızların akınına uğrayan Tamer Seçkin, Ankara doğumlu.
ANKARA'DAN ABD'YE
Tarsus Amerikan Koleji'nin ardından Hacettepe Üniversitesi'ni bitiren ünlü doktor, jinekolojik uzmanlık eğitimini 1985 yılında Buffalo'daki New York Eyalet Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tamamladı. Ardından kariyerine ABD'de devam eden Tamer Seçkin, kurduğu vakıfla da bugüne kadar binlerce kadına yardım eli uzattı.