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    Türk doktor Tamer Seçkin ABD gündemine yerleşti!

    Türk doktor Tamer Seçkin, Hailey Baldwin Bieber’ın yumurtalığındaki kistin tedavisini üstlenerek ABD gündemine yerleşti. Hollywood yıldızlarının doktoru ve sıkı dostu Seçkin, dünyanın en iyi laparoskopik cerrahları arasında gösteriliyor.

    ’Seçkin’ Türk

    Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan manken Hailey Baldwin'in geçtiğimiz günlerdeki 'yumurtalık kisti' itirafı, 26 yaşındaki model kadar Türk doktorunu da gündeme taşıdı. ABD basını, dünyaca ünlü yıldızın kendisini emanet ettiği Tamer Seçkin'e geniş yer verdi. Amerika'da en az Mehmet Öz kadar ünlü olan Seçkin, Hollywood yıldızlarıyla olan yakın dostluğuyla da dikkat çekiyor.



    New York'taki Fifth Avenue bölgesindeki muayenehanesi Susan Sarandon, Halle Berry ve Tyra Banks gibi dünyaca ünlü yıldızların akınına uğrayan Tamer Seçkin, Ankara doğumlu.



    ANKARA'DAN ABD'YE
    Tarsus Amerikan Koleji'nin ardından Hacettepe Üniversitesi'ni bitiren ünlü doktor, jinekolojik uzmanlık eğitimini 1985 yılında Buffalo'daki New York Eyalet Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tamamladı. Ardından kariyerine ABD'de devam eden Tamer Seçkin, kurduğu vakıfla da bugüne kadar binlerce kadına yardım eli uzattı.



        26 yaşındaki model, yumurtalığında bulunan elma büyüklüğündeki kistin tedavisi konusunda yıllardır tanıdığı Tamer Seçkin'e çok güveniyor.



        Tamer Seçkin, Mehmet Öz'ün yanı sıra ünlü yıldız Susan Sarandon ile de sıkı dost.

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        Haberler Saklambaç Türk doktor Tamer Seçkin ABD gündemine yerleşti!
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