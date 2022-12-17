İkinci çocuğuna gün sayan Fahriye Evcen objektiflere takıldı

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Fahriye Evcen İstinye'de objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine tek başına gelen Evcen, markalar sokağında bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerine göz attı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere kolay gelsin demekle yetinen başarılı oyuncu, daha sonra yemek molası verdi. Aydın HAMZA
İZİN GÜNÜ
Nihat Kahveci, geçtiğimiz gün eşi Fulya Kahveci ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kahveci, izin gününü eşine ayırdı. Bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, daha sonra gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.
ACELECİ BURAY
Buray, önceki gece Etiler'deki mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla mekandan ayrılan Buray, gazetecilere sadece "İyi akşamlar" diyerek gelen VİP aracına bindi ve oradan ayrıldı. Doğan Savaş