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    İkinci çocuğuna gün sayan Fahriye Evcen objektiflere takıldı

    İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Fahriye Evcen objektiflere takıldı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Hamilelik şıklığı

    İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Fahriye Evcen İstinye'de objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine tek başına gelen Evcen, markalar sokağında bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerine göz attı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere kolay gelsin demekle yetinen başarılı oyuncu, daha sonra yemek molası verdi. Aydın HAMZA



    İZİN GÜNÜ
    Nihat Kahveci, geçtiğimiz gün eşi Fulya Kahveci ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kahveci, izin gününü eşine ayırdı. Bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, daha sonra gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.



    ACELECİ BURAY
    Buray, önceki gece Etiler'deki mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla mekandan ayrılan Buray, gazetecilere sadece "İyi akşamlar" diyerek gelen VİP aracına bindi ve oradan ayrıldı. Doğan Savaş



        AŞK KAÇIŞI!
        Çağla Şikel, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şikel, mekanın kapısına araba gelene kadar dışarı çıkmadı. Daha sonra valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını alan Çağla Şikel, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi. Şikel, Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi. Doğan Savaş



        MURADINA ERİYOR
        Haluk Levent ve Mehmet Durdu, bir mekan çıkışı görüntülendi. Levent, "Bestemsu ve Serkan ile yemek yedik. Vallahi size bir şey söyleyeyim, ikisinin yakında düğünleri var. Ama tarihini söylemeyeyim" dedi. Gazetecilerin Mehmet Durdu'ya, "Bir evlilik teklifi olacaktı. Ne zaman yapacaksınız?" diye sorması üzerine Durdu, "Bu hafta olacak. Haluk abi, nikah şahidim" dedi. Bestemsu Özdemir ise olanlardan habersiz gazetecilerin, "Haluk bey bize düğününüz olacağını, şahit olacağını söyledi. Siz neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine "Arkadaşlar parmaklarım hala boş. Daha benim yüzüğüm yok. Evlilik teklifi almadım" diyerek parmaklarını gösterdi. Doğan Savaş



        KALBİ BOŞ
        Defne Samyeli Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Samyeli " Yıllar sonra Aldatmak dizisi ile ekranlarda olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi. Hayatında kimse olmadığını söyleyen Samyeli "Yılbaşında KKTC'de sahne alacağım" dedi. Aydın Hamza



            YİNE TEK BAŞINA
            Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu uzun süre mağazaları dolaştı. İlerleyen saatlerde yakın arkadaşlarıyla buluşan Cavadzade, her zaman olduğu gibi şıklığıyla da dikkat çekti.



            TUTKUSUNU KLİBİNE TAŞIDI!
            Irmak Arıcı'nın yeni teklisi 'Nasıl Olacak' müzikseverlerle buluştu. Mustafa Ceceli'nin aranje ettiği şarkının klibi için kamera karşısına gecen Arıcı, dans performansı ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Genç popçu, klibin koreografileri için özel dans dersleri aldı.



            YENİ EV
            Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Berkay "Arkadaşlar 6 önce eski evimizden taşındık. Daha küçük bir eve geçtik" dedi. Geçtiğimiz haftalarda kızları Arya'nın yaşadığı ev kazası hakkında da konuşan Berkay "Onunla alakalı dava açtım. Dava da devam ediyor." dedi.



                DOĞAYLA ALAKAM YOK
                Ünlü rockçı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Geleceğiniz için hiç birikim yaptınız mı?" sorusuna "Çok param yok aslında. Çok param olmasını isterdim. Hesabımda ne kadar para olduğunu hiç bilmiyorum ama cebimdeki parayı bilirim." diye konuştu. "Sahneleri bıraktıktan sonra köy hayat yaşama gibi düşünceniz var mı?" sorusuna "Hayır, ben şehir hayatını seviyorum. Doğayla ilgili pek bir alakam yok" dedi.



                'ÖZGE'RÇEK
                Özge Özpirinçci, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaşacağı "Aile" dizisindeki rolünü Seranay Sarıkaya'ya kaptıran Özpirinçci "Üzüldünüz mü?" sorusuna, "Kısmet" diyerek yanıt verdi. Gerçeklerle yüzleşen güzel oyuncu "Neden böyle bir durum yaşandı?" sorularına ise "Hayırlısı" diyerek cevapladı.

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                Haberler Saklambaç İkinci çocuğuna gün sayan Fahriye Evcen objektiflere takıldı
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