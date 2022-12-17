İkinci çocuğuna gün sayan Fahriye Evcen objektiflere takıldı





DOĞAYLA ALAKAM YOK

Ünlü rockçı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Geleceğiniz için hiç birikim yaptınız mı?" sorusuna "Çok param yok aslında. Çok param olmasını isterdim. Hesabımda ne kadar para olduğunu hiç bilmiyorum ama cebimdeki parayı bilirim." diye konuştu. "Sahneleri bıraktıktan sonra köy hayat yaşama gibi düşünceniz var mı?" sorusuna "Hayır, ben şehir hayatını seviyorum. Doğayla ilgili pek bir alakam yok" dedi.