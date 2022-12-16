ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yine reytinglerin zirvesinde | Saklambaç haberleri





AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz gün 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü ile yollarını ayırdığına dair haberler çıkmıştı. Bu çıkan iddiaların ardından ilk kez konuşan Hazar Ergüçlü, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" diyerek noktayı koydu. (Doğan SAVAŞ)