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    ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yine reytinglerin zirvesinde | Saklambaç haberleri

    “Kuruluş Osman” çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Yine zirvede

    Kuruluş Osman, atv ekranlarındaki 108. bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizinin finalinde Konya'ya Sultan Mesut'u tahta geçirmek üzere gelen Osman Bey'in sarayda Bayındır Bey ve Moğol Komutan Samagar'la karşılaşması geceye damga vurdu. #VatanSevdası etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi reytinglerde de en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de %9,46 izlenme oranı ve %20,99 izlenme payı AB'de %5,78 izlenme oranı ve %14,13 izlenme payı 20+ABC1'de %8,60 izlenme oranı ve %18,48 izlenme payı ile Çarşamba gününün birincisi oldu.



    ATV DİZİLERİNE ÖDÜL YAĞDI!
    Demet Şener ve Murat Serezli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede "Kardeşlerim" Yılın Gençlik Dizisi, "Bir Küçük Gün Işığı" ise Yılın Dizisi Ödüllerini aldılar. Kardeşlerim dizisi ödülünü, aynı zamanda dizideki performansı ile Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Recep Usta aldı.



    'HARAM' DEDİ
    Popçu Merve Özbey, yeni şarkısı 'Haram'la müzikseverlerle yeniden buluştu. Geçtiğimiz Eylül ayında oğlu Emir'i kucağına alan ve 3 aylık aradan sonra sahnelere dönen Özbey, 2022'yi muhteşem bir hitle sonlandırdı. Sezen Aksu'nun söz ve müziğini hazırladığı şarkının düzenlemesine Okay Barış imza attı.



        AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL
        Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz gün 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü ile yollarını ayırdığına dair haberler çıkmıştı. Bu çıkan iddiaların ardından ilk kez konuşan Hazar Ergüçlü, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" diyerek noktayı koydu. (Doğan SAVAŞ)



        İĞNEDEN BİRAZ TIRSIYORUM
        Etiler'de görüntülenen Ebru Şallı alışverişe çıktığını söyledi. Estetik hakkında konuşan Şallı, "İğneli işlemlerden biraz tırsıyorum. O yüzden az iğne kullanılan işlemler yaptırmaya çalışıyorum" dedi. Uğur Akkuş'un çocuklarını görmek için kaçırdığı iddialarına hakkında konuşan Şallı, "Ben bir şey söylersem konu büyüyecek. Beni ilgilendirmiyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        SÜRPRİZ VAR
        Zeynep Bastık, geride bıraktığımız gün bir AVM'de görüntülendi. Başarılı şarkıcı, mağazaları dolaşıp yaklaşan yılbaşı öncesinde alışveriş yaptı. Yeni yılda Ankara'da sahneye çıkacağını söyleyen Bastık; "Yaklaşık 2-3 yıldır yeni yılı ailemle ve sevdiklerimle birlikte karşılıyordum. Bu yıl sahnede çalışarak karşılayacağım" dedi. (Aydın HAMZA)

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        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yine reytinglerin zirvesinde | Saklambaç haberleri
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