ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yine reytinglerin zirvesinde | Saklambaç haberleri

Kuruluş Osman, atv ekranlarındaki 108. bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizinin finalinde Konya'ya Sultan Mesut'u tahta geçirmek üzere gelen Osman Bey'in sarayda Bayındır Bey ve Moğol Komutan Samagar'la karşılaşması geceye damga vurdu. #VatanSevdası etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi reytinglerde de en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de %9,46 izlenme oranı ve %20,99 izlenme payı AB'de %5,78 izlenme oranı ve %14,13 izlenme payı 20+ABC1'de %8,60 izlenme oranı ve %18,48 izlenme payı ile Çarşamba gününün birincisi oldu.
ATV DİZİLERİNE ÖDÜL YAĞDI!
Demet Şener ve Murat Serezli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede "Kardeşlerim" Yılın Gençlik Dizisi, "Bir Küçük Gün Işığı" ise Yılın Dizisi Ödüllerini aldılar. Kardeşlerim dizisi ödülünü, aynı zamanda dizideki performansı ile Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Recep Usta aldı.
'HARAM' DEDİ
Popçu Merve Özbey, yeni şarkısı 'Haram'la müzikseverlerle yeniden buluştu. Geçtiğimiz Eylül ayında oğlu Emir'i kucağına alan ve 3 aylık aradan sonra sahnelere dönen Özbey, 2022'yi muhteşem bir hitle sonlandırdı. Sezen Aksu'nun söz ve müziğini hazırladığı şarkının düzenlemesine Okay Barış imza attı.