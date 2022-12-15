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    Bebek taşınması! Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver yeni ev arayışında...

    Evlendikten hemen sonra bebek beklediği ortaya çıkan Aslı Enver, ilk kez konuştu. Her şeyin çok yeni olduğunu söyleyen güzel oyuncunun şimdilerde yeni ev arayışında olduğu da öğrenildi.

    Doğan Savaş
    Bebek taşınması

    Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la ani bir şekilde evlenmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver konuyla ilgili ilk kez konuştu.



    Tiyatro oyunu çıkışında soruları yanıtlayan güzel oyuncu: "Evlilik iyi, her şey yolunda, çok mutluyuz" dedi.



    Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorular ile alakalı "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim" diyerek konuyu geçiştirdi.



        İsim olarak ne düşünüyor sunuz sorusuna ise "İsim için de çok erken olduğunu" dile getirdi.



        230 BİN TL'LİK VİLLA BAKTI
        Öte yandan evlendikten sonra da Caddebostan'daki dairesinde oturmaya devam eden Aslı Enver, bebek ve hayvanlarıyla daha rahat etmek için Çubuklu ve Beykoz tarafında villa baktı.



        Güzel oyuncu, Beykoz Konakları'ndaki aylık kirası 230 bin TL'lik bir villayı ise çok beğendi.
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            Haberler Saklambaç Bebek taşınması! Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver yeni ev arayışında...
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