Bebek taşınması! Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver yeni ev arayışında...

Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la ani bir şekilde evlenmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Tiyatro oyunu çıkışında soruları yanıtlayan güzel oyuncu: "Evlilik iyi, her şey yolunda, çok mutluyuz" dedi.
Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorular ile alakalı "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim" diyerek konuyu geçiştirdi.