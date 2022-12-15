300 milyonluk barınak! Yalısında 8 köpekle yaşayan Derin Mermerci, bir köpek daha sahiplendi | Saklambaç haberleri

300'den fazla sokak hayavanın bakımını üstlenen ve yüzlerce barınak yaptıran Derin Mermerci'nin sokak hayvanları için ayda 400 Bin TL'ye yakın para harcadığı ortaya çıkmıştı. Vaniköy'deki yalısında tam 8 köpekle yaşayan Sosyetik güzel, önceki gün sahiplendiremediği bir köpek çaresiz kalmasın diye minik hayvana yalısının kapısını açtı. Evdeki köpek sayısını 9'a çıkaran Mermerci, yaklaşık değeri 300 Milyon TL olan yalısını barınağa çevirdi.
GÜZELLER BİR ARADA
Sunucu Özlem Yıldız, Buse Varol ve şarkıcı Elif Buse Doğan, önceki gün Kuruçeşme'de Ceyda Becek ve Sedef Cengiz'in ev sahipliğinde gerçekleşen yılbaşı davetine katıldı. Birbirinden güzel takıların yeni modellerini deneyen Özlem Yıldız ve Buse Varol, "Takıların hepsi çok güzel. Bizde sevdiklerimize yeni yıl için bir kaç hediye aldık" diyerek oradan ayrıldılar. (Doğan SAVAŞ)
YENİ PROJE GELİYOR
Ünlü isim Kemal Doğulu önceki gün görüntülendi. Yakın arkadaşı iş insanı Metin Akay ile birlikte objektiflere poz veren Kemal Doğulu, yeni dijital projesinden bahsetti. Doğulu; "Yakın dostum, Metin Akay ile projemiz var. İnsanların operasyondan sonra mutluluğunu dijitale yansıtmak istiyoruz" dedi.