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    300 milyonluk barınak! Yalısında 8 köpekle yaşayan Derin Mermerci, bir köpek daha sahiplendi | Saklambaç haberleri

    Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci 300 Milyon TL’lik yalısına 9. köpeğini alarak yine kalpleri ısıttı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    300 milyonluk barınak

    300'den fazla sokak hayavanın bakımını üstlenen ve yüzlerce barınak yaptıran Derin Mermerci'nin sokak hayvanları için ayda 400 Bin TL'ye yakın para harcadığı ortaya çıkmıştı. Vaniköy'deki yalısında tam 8 köpekle yaşayan Sosyetik güzel, önceki gün sahiplendiremediği bir köpek çaresiz kalmasın diye minik hayvana yalısının kapısını açtı. Evdeki köpek sayısını 9'a çıkaran Mermerci, yaklaşık değeri 300 Milyon TL olan yalısını barınağa çevirdi.



    GÜZELLER BİR ARADA
    Sunucu Özlem Yıldız, Buse Varol ve şarkıcı Elif Buse Doğan, önceki gün Kuruçeşme'de Ceyda Becek ve Sedef Cengiz'in ev sahipliğinde gerçekleşen yılbaşı davetine katıldı. Birbirinden güzel takıların yeni modellerini deneyen Özlem Yıldız ve Buse Varol, "Takıların hepsi çok güzel. Bizde sevdiklerimize yeni yıl için bir kaç hediye aldık" diyerek oradan ayrıldılar. (Doğan SAVAŞ)



    YENİ PROJE GELİYOR
    Ünlü isim Kemal Doğulu önceki gün görüntülendi. Yakın arkadaşı iş insanı Metin Akay ile birlikte objektiflere poz veren Kemal Doğulu, yeni dijital projesinden bahsetti. Doğulu; "Yakın dostum, Metin Akay ile projemiz var. İnsanların operasyondan sonra mutluluğunu dijitale yansıtmak istiyoruz" dedi.



        ERGEN DESTEĞİ
        "Kader" isimli şarkısını müzikseverlere sunan Devrim Ekiz, emin adımlarla ilerliyor. 22 yıldır birlikte çalıştığı ve orkestra şefliğini yaptığı Gülben Ergen, sahnesini Devrim Ekiz ile paylaşırken birlikte seslendirdikleri düet şarkı izleyiciden büyük alkış aldı. Ergen, Ekiz'e verdiği desteği de gösterdi. Devrim Ekiz "Gülben Ergen'e teşekkür borçluyum" dedi.



        TANSİYON YÜKSELTTİ
        Betül Demir Kıbrıs'ta konser verdi. Sahnede süper mini elbisesi ve dansları ile adeta yürek hoplattı. Seyirciler arasından yükselen ''Tansiyonum 18-12 Betül, kalbim dayanmıyor'' haykırışına Demir, ''Yıllardır sahnedeyim ilk kez böyle iltifat alıyorum'' diyerek kahkaha attı.



        GERİ ADIM ATMAYACAK
        Sevilen dizinin bu akşamki bölümü şöyle; Tarık, Yeşim'in onca yalanı ve oyunu yüzünden Öykü'nün kaybolduğuna inanmaz. Ozan inşaatta tespit ettiği uygunsuzlukları Oltan'a anlatır. Bunun işyerinde ona alenen düşman kazandıracağını farkındadır. Güzide her ne kadar Oylum'u tamamen sildiğini söylese de içten içe kızına duyduğu özlem ve üzüntü gün geçtikçe büyür. Ama ne olursa olsun Oylum ve Tarık konusunda geri adım atmaz.



            KUTLAMA EVDE
            Yılbaşı alışverişine çıkan Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin "Yılbaşını Melisa ile birlikte evde geçireceğiz. Bir planımız yok" diye konuştu. 30 Aralık'ta konseri olduğunu söyleyen Harun Tekin, "Bir gün öncesinde konserimiz var. Herkesi bekliyoruz" dedi.



            "AKIL SAĞLIĞI" DİLEDİ
            Aynur Aydın, önceki gün İstanbul'da sevenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Şarkıları ve danslarıyla hem coşan hem de coşturan Aydın, sahne öncesi de yeni yıl dileklerini sıraladı. Klasiğin dışında bir istekte bulunan Aydın, "Para, aşk, güzellik hepsi bende var. Yeni yıldan sadece akıl sağlığı diliyorum" dedi.



            'TUTUŞMAK İSTİYORUM'
            Ömür Gedik, sokak müzisyenliği yaparken keşfettiği, Mert Akyol ile birlikte yazıp seslendirdiği pop ve deep house etkileri taşıyan "Tutuşmak İstiyorum" adlı teklisini çıkardı. Tutkulu ve iddialı sözleri ile dikkat çeken şarkıyı Ömür Gedik ve Mert Akyol stüdyoda bir araya geldikleri bir gecede sabaha karşı tamamladı. Klipte Ömür Gedik ve Mert Akyol, sevgililerine kavuşmaya çalışan iki ayrı karakteri canlandırdı.



                TASARRUFLU ROCKÇI
                Kaan Tangöze, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Her kış sezonunda aynı montunu giyen Tangöze, yine soruları cevplamadı. Çocukları ile birlikte vakit geçiren şarkıcının küçük kızı, "Bizi niye çekiyorlar baba?" deyince Tangöze, tebessüm etti. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç 300 milyonluk barınak! Yalısında 8 köpekle yaşayan Derin Mermerci, bir köpek daha sahiplendi | Saklambaç haberleri
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