300 milyonluk barınak! Yalısında 8 köpekle yaşayan Derin Mermerci, bir köpek daha sahiplendi | Saklambaç haberleri





GERİ ADIM ATMAYACAK

Sevilen dizinin bu akşamki bölümü şöyle; Tarık, Yeşim'in onca yalanı ve oyunu yüzünden Öykü'nün kaybolduğuna inanmaz. Ozan inşaatta tespit ettiği uygunsuzlukları Oltan'a anlatır. Bunun işyerinde ona alenen düşman kazandıracağını farkındadır. Güzide her ne kadar Oylum'u tamamen sildiğini söylese de içten içe kızına duyduğu özlem ve üzüntü gün geçtikçe büyür. Ama ne olursa olsun Oylum ve Tarık konusunda geri adım atmaz.