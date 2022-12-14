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    Umre yolcusu! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi | Saklambaç haberleri

    Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, Umre’ye gidiyor. Uçak biletini paylaşan Jahovic mutluluğunu dile getirdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 14 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Umre yolcusu

    2008 yılında Mustafa Sandal'la evlenen ve 2019 yılında boşanma kararı alan Jahovic, nafaka konularıyla geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmişti.



    Aldığı nafakası çok konuşulan ve "Erkek adam gibi olmalı, çocuklarının nafakasını ödemeli" diyen 40 yaşındaki güzel Umre'ye gidiyor. Sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaşan ünlü şarkıcı, protez tırnaklarını da çıkarmayı ihmal etmedi.



    NOSTALJİK KONSER
    Türk pop müziğinin önemli seslerinden Levent Yüksel, önceki akşam İstanbul'da performans sergiledi. Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede düşmeyen temposuyla sevenlerini 90'lı yıllara götürerek nostaljik bir gece yaşatan Levent Yüksel, 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir' gibi klasiklerinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çıkardığı arabesk albümünden de şarkılar söyledi. Mekanı dolduran hayranlarının kendisine eşlik etmesiyle sevenlerine seslenen başarılı müzisyen; "Gerçekten bu yaşıma kadar sizler sayesinde geldim" dedi.



        MOTOR ÇÖZÜMÜ
        Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de motorunun üzerinde görüntülendi. İstanbul trafiğini motorla yendiğini söyleyen Altuğ, "Bilen bilir araba kullanmak istemiyorum, mümkün mertebe. Hava bozmadığı sürece motorsikletleyim" dedi. (Aydın HAMZA)



        SOKAKTA ROL YAPTI
        Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaşacağı "Aile" dizisinin kadrosundan çıkarılıp rolü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Etiler'de görüntülendi. 4 saate yakın mekanda oturan güzel oyuncu, çıkış kapısında sorulara maruz kalmamak için bahaneler üretti. Sarıkaya'ya rolü kaptırdığı hatırlatılınca Özpirinçci, "Mercan'a yetişmem lazım" diyerek koşar adım aracına bindi.



        KLİP POLEMİĞİ
        Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar yeni şarkısı "Anlatma"yla alakalı "Çok mutluyum, şarkımız çok güzel oldu" dedi. Yolda bulup klibinde oynattığı Murat Altan'ın, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği hatırlatılınca, "Hiç ilgisi yok, burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, Murat da boylu poslu, karizmatik kameranın seveceği bir tipti. Belki de kargaburunlu seviyorum" diye espri yaptı.

        Çıplak görüntüsüyle alakalı konuşan Avşar kızı, sahneyi çekerken sınırlı sayıda set çalışanının olduğunu belirtip, "O kadarda pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" dedi.



            BEYONCE YASAKLARI!
            Dünya turnesi yapacak olan 41 yaşındaki şarkıcı Beyonce, turne öncesinde ekibine birçok sınırlama getirdi. Müzisyen, dansçı ve organizasyon ekibinin hiçbir şekilde içki ve madde kullanmasını istemediğini açıkladı. Ayrıca turnede yer alacak her çalışanın geçmişine dair cinsel istismar kontrolü yapılmasını şart koştu.



            SÜRPRİZ YAKINLAŞMA
            Burcu Özberk ile ilgili yeni aşk iddiası ortaya atıldı. Güzel oyuncunun, bir dönem Aslı Enver aşk yaşayan Önder Öztarhan'la yakınlaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Özberk ve Öztarhan, güzel oyuncunun doğum gününü beraber kutladı. Suadiye'de baş başa doğum günü kutlayan ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı da dedikodular arasında.



            YILBAŞINDA SAHNEDE
            Sahnelerin başarılı isimlerinden olan Bengü, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Yılbaşı için alışverişe çıktığını söyleyen güzel şarkıcı; "Yılbaşı için erkenden alışverişe çıktım bugün, sahne ve konser çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Yeni yılı sahnede karşılayacağını söyleyen güzel şarkıcı; "Yılbaşı sahnemiz Kars Sarıkamış'ta olacak" dedi. (Aydın HAMZA)



                YENİ YIL ALIŞVERİŞİ
                Gamze Topuz, önceki gün kızı Elis Naz ile birlikte Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Yaklaşan yeni yıl öncesinde kızıyla birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncuya ilerleyen saatlerde Tümer Metin'de eşlik etti. Baş başa süren alışveriş turu sonrasında, keyifli bir akşam yemeği çift, sonrasında AVM'den ayrıldı. (Aydın HAMZA)



                ŞIKLIK YARIŞI
                Bir yapım şirketinin yeni yıl partisine ünlü isimler akın etti. Yoğun ilginin olduğu gecede şıklık yarışı yaşandı. Davete Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Gökçe Bahadır, Ebru Şahin, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu, Şükran Ovali, Hande Ataizi, Berrak Tüzünataç, Selma Ergeç, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. (Doğan SAVAŞ)



                AKŞAM GEZMESİ
                Gökhan Töre, önceki gün eşi Buket Töre ve kızları Adel Töre ile birlikte görüntülendi. Akşam saatlerinde eşi ve kızıyla birlikte alışverişe çıkan Töre, uzun süre mağazaları dolaşıp hem kendisi hem de yakınları için bolca alışveriş yaptı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Töre; "Hepinize kolay gelsin. Şimdiden iyi seneler diliyorum." dedi. (Aydın HAMZA)



                    YOĞUN TEMPO
                    Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Tekrardan üniversite eğitimine başlayacağını söyleyen oyuncu, "Okula tekrardan kayıt oldum. Yeni dönemde okulluyum artık. Benim için çok kıymetli, bitirmek istiyordum içimde kalmıştı. 2'ci sınıftan başlıyorum. Verdiğim veremediğim derslerim falan var" dedi. (Aydın HAMZA)

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                    Haberler Saklambaç Umre yolcusu! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi | Saklambaç haberleri
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