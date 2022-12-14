Umre yolcusu! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi | Saklambaç haberleri

2008 yılında Mustafa Sandal'la evlenen ve 2019 yılında boşanma kararı alan Jahovic, nafaka konularıyla geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmişti.
Aldığı nafakası çok konuşulan ve "Erkek adam gibi olmalı, çocuklarının nafakasını ödemeli" diyen 40 yaşındaki güzel Umre'ye gidiyor. Sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaşan ünlü şarkıcı, protez tırnaklarını da çıkarmayı ihmal etmedi.
NOSTALJİK KONSER
Türk pop müziğinin önemli seslerinden Levent Yüksel, önceki akşam İstanbul'da performans sergiledi. Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede düşmeyen temposuyla sevenlerini 90'lı yıllara götürerek nostaljik bir gece yaşatan Levent Yüksel, 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir' gibi klasiklerinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çıkardığı arabesk albümünden de şarkılar söyledi. Mekanı dolduran hayranlarının kendisine eşlik etmesiyle sevenlerine seslenen başarılı müzisyen; "Gerçekten bu yaşıma kadar sizler sayesinde geldim" dedi.