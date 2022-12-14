Umre yolcusu! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi | Saklambaç haberleri





KLİP POLEMİĞİ

Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar yeni şarkısı "Anlatma"yla alakalı "Çok mutluyum, şarkımız çok güzel oldu" dedi. Yolda bulup klibinde oynattığı Murat Altan'ın, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği hatırlatılınca, "Hiç ilgisi yok, burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, Murat da boylu poslu, karizmatik kameranın seveceği bir tipti. Belki de kargaburunlu seviyorum" diye espri yaptı.



Çıplak görüntüsüyle alakalı konuşan Avşar kızı, sahneyi çekerken sınırlı sayıda set çalışanının olduğunu belirtip, "O kadarda pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" dedi.