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    'Yol'unu buldular! Ünlülerin markalardan bedava araba alma furyasına Berrak Tüzünataç da katıldı

    Araba satın almak out, iş birliği yapmak in! Ünlü güzeller, son model arabaları belirli süre bedava kullanma furyasına uydu. Son olarak Berrak Tüzünataç artık kendisine tahsis edilen milyonluk araçla yolları fethedecek.

    ’Yol’unu buldular!

    Şöhret, her kapıyı açtığı gibi en lüks otomobillerin de kapısını açtı! Sosyal medyanın gücünün artmasıyla markaların reklam çalışmaları, bambaşka bir boyuta geçti.



    Son dönemde özellikle araba markaları, Hande Erçel'den Gökçe Bahadır'a Kıvanç Tatlıtuğ'dan şef Fatih Tutak'a, Burcu Esmersoy'dan Aslı Enver'e kadar birçok yıldızla iş birliğe yaptı.

    EKSTRA ÜCRET ALMADI
    Bu isimlere son olarak Berrak Tüzünataç da eklendi.

    Bir otomobil markasıyla reklam anlaşması yapan güzel oyuncu, belirli bir süreyle kendisine tahsis edilen 1 milyon TL'lik aracı kullanıp bunu da diğer ünlüler gibi aralıklarla sosyal medyasından paylaşacak.

    Güzel oyuncu, bu iş birliğinden de ekstra ücret almadı.



    Ancak Berrak Tüzünataç'ın aksine Kıvanç Tatlıtuğ ile Hande Erçel'in otomobil markasından ekstra olarak yüklü bir ücret aldığı konuşuluyor.
        HangiKredi
        Haberler Saklambaç 'Yol'unu buldular! Ünlülerin markalardan bedava araba alma furyasına Berrak Tüzünataç da katıldı
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