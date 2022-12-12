'Yol'unu buldular! Ünlülerin markalardan bedava araba alma furyasına Berrak Tüzünataç da katıldı





Son dönemde özellikle araba markaları, Hande Erçel'den Gökçe Bahadır'a Kıvanç Tatlıtuğ'dan şef Fatih Tutak'a, Burcu Esmersoy'dan Aslı Enver'e kadar birçok yıldızla iş birliğe yaptı.



EKSTRA ÜCRET ALMADI

Bu isimlere son olarak Berrak Tüzünataç da eklendi.



Bir otomobil markasıyla reklam anlaşması yapan güzel oyuncu, belirli bir süreyle kendisine tahsis edilen 1 milyon TL'lik aracı kullanıp bunu da diğer ünlüler gibi aralıklarla sosyal medyasından paylaşacak.



Güzel oyuncu, bu iş birliğinden de ekstra ücret almadı.