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    Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı

    İstanbul'a gelen Arjantinli bir iş insanının Tuba Büyüküstün hayranlığı, pahalıya patladı! Güzel oyuncuyla tanışabilme vaadiyle sahtekarların eline düşen Arjantinli, bu uğurda tam 40 bin euro kaybetti!

    UFUK ÖZCAN
    Büyük soygun!

    Yıllar önce ATV'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün'ün 'Zeytin Ağacı' adlı dizisi de dünya çapında büyük ilgi görmüştü.



    Özellikle Latin Amerika ülkelerinde en az Hollywood yıldızları kadar ünlü olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Paris'te yaşamaya başladığını açıklayarak da gündeme gelmişti.



    Kısa bir süre önce İstanbul'a gelen ve söz verdiğim için adını saklı tutacağım Arjantinli bir iş insanın da Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı.



        ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!
        İş insanının güzel oyuncuya olan sevgisini fırsat bilen bazı sahtekarların aklına ise şeytanın bile düşünemeyeceği bir fikir gelmiş.



        Arjantinli iş insanına "Seni Tuba Büyüküstün ile tanıştırırız, sen de fotoğraf çektirirsin" diye kandıran sahtekarlar, bunun karşılığında güzel oyuncunun yabancı hayranından tam 40 bin euro yani yaklaşık 787 bin TL almış!



        Tabii sahtekarlar, bu parayı alır almaz da sırrı kadem basmış. Arjantinli iş insanı da dolandırıldığını anlamış ama iş işten geçmiş...

        Arjantinli iş insanı, 40 bin euronun peşine düştü ancak sonuç alamadı.



            25 MİLYON DOLARLIK REKABET
            Mimar Sinan'ın imkansız aşkı Mihrimah Sultan için yaptığı iddia edilen Mihrimah Sultan Malikanesi, bir süredir satıştaydı. Dünyanın en büyük mimarı olan Mimar Sinan'ın ölümsüz eserlerinden biri olan Mihrimah Sultan Malikanesi'ne son biçilen fiyat 25 milyon dolar yani yaklaşık 466 milyon TL olduğunu öğrendim. Yapının Mimar Sinan'ın satıştaki tek eseri durumunda olduğunu söylemek isterim. Birçok Türk iş insanının almak için sıraya girdiği ölümsüz eser, bakalım kimin olacak?

            Ölümsüz eser için kıyasıya bir rekabet var.

            SİHİRLİ BULUŞMA
            Yeni yıla sayılı günler kala birbirinden ayrıcalıklı markalar, 'Magic Christmas Market'te bir araya geliyor. 21 Aralık Çarşamba günü, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da kapılarını açacak olan bu sihirli yeni yıl marketi müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırlayacakmış. World Academy katkılarıyla düzenlenecek etkinliği çok merak ettiğim için ben de gideceğim.

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            HangiKredi
            Haberler Saklambaç Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı
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