Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı





25 MİLYON DOLARLIK REKABET

Mimar Sinan'ın imkansız aşkı Mihrimah Sultan için yaptığı iddia edilen Mihrimah Sultan Malikanesi, bir süredir satıştaydı. Dünyanın en büyük mimarı olan Mimar Sinan'ın ölümsüz eserlerinden biri olan Mihrimah Sultan Malikanesi'ne son biçilen fiyat 25 milyon dolar yani yaklaşık 466 milyon TL olduğunu öğrendim. Yapının Mimar Sinan'ın satıştaki tek eseri durumunda olduğunu söylemek isterim. Birçok Türk iş insanının almak için sıraya girdiği ölümsüz eser, bakalım kimin olacak?



Ölümsüz eser için kıyasıya bir rekabet var.



SİHİRLİ BULUŞMA

Yeni yıla sayılı günler kala birbirinden ayrıcalıklı markalar, 'Magic Christmas Market'te bir araya geliyor. 21 Aralık Çarşamba günü, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da kapılarını açacak olan bu sihirli yeni yıl marketi müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırlayacakmış. World Academy katkılarıyla düzenlenecek etkinliği çok merak ettiğim için ben de gideceğim.

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