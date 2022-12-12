Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı

Yıllar önce ATV'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün'ün 'Zeytin Ağacı' adlı dizisi de dünya çapında büyük ilgi görmüştü.
Özellikle Latin Amerika ülkelerinde en az Hollywood yıldızları kadar ünlü olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Paris'te yaşamaya başladığını açıklayarak da gündeme gelmişti.
Kısa bir süre önce İstanbul'a gelen ve söz verdiğim için adını saklı tutacağım Arjantinli bir iş insanın da Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı.