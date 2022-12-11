Hadise boşanma davasından sonra paraya para demiyor! Sosyal medya ikiye bölündü

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, krizi fırsata çeviren isimlerden. Yaklaşık 4.5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den 30 Eylül'de boşanan popçu, o dönem iş insanının kendisinden düğün takılarını geri istemesi ve değeri 3 milyon TL olan evlilik yüzüğünün replika çıktığı haberleriyle sürekli manşetlerdeydi.

Boşandıktan sonra ilk iş olarak sahne ücretine zam yapan Hadise, yaptığı kadın hakları vurgularıyla da dikkat çekti.Bir süre önce de 'mücevher krizi'ni kullanıp reklam anlaşması yapan popçunun, tam 10 milyon TL aldığı reklam önceki gün yayınlandı. Hadise'nin birbirinden değerli pırlantalarla boy gösterdiği görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü. Popçunun fanları, "Hadise, güçlü kadın mesajını devam ettirip kendi pırlantasını kendi aldığını vurguluyor" derken bir diğer kesim ise ünlü şarkıcının bu reklamla kadınları metalaştırdığını söyleyip Hadise'yi fırsatçılıkla suçladı.

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Eskiden insanlar gayri ahlaki durumları yaşadıktan sonra toplumun içine çıkamazdı, en azından bir zaman saklanırlardı durum soğuyuncaya kadar. Şimdi bakıyoruz da bir madalya takmadığınız kalmış.

Yüzüğü o kadar konuşuldu ki başka reklam beklenemezdi!

Sürekli kadın hakları vurgusu yapan birinin bu kadar pahalı pırlantaları takmazsak güzel olamayacağız mesajı vermesi çok ironik.

Çakma yüzüğünün yerini fazlasıyla doldurmuş.

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